Courtier en électricité : Un allié pour optimiser vos contrats d’énergie

Professionnel ou particulier, le courtier en électricité vous aide à comparer les offres, négocier les tarifs et optimiser votre facture d’énergie. Rôle, avantages et critères pour bien le choisir.

Que ce soit pour des professionnels ou des particuliers, le courtier en électricité permet de trouver le meilleur contrat d’énergie, ainsi que de gagner du temps et de l’argent. Mais alors, quelles sont ses missions exactement et comment dénicher le meilleur spécialiste ? On fait le point.

Newsletter MySweetimmo

Quel est le rôle d’un courtier en électricité ?

Face aux nombreuses offres d’électricité, le courtier en électricité (ou plus largement, le courtier en énergie) est un professionnel qui offre un accompagnement personnalisé dans votre recherche du meilleur contrat. Son expertise lui permet notamment d’analyser les différentes offres disponibles, de vous conseiller à plusieurs niveaux, ainsi que de négocier les contrats avec les fournisseurs d’électricité.

Des services multiples et pour tous

Si les courtiers en énergie sont utiles pour tout type de client, de nombreux acteurs du secteur sont destinés aux entreprises. C’est notamment le cas d’Opéra Energie, courtier pour vos contrats d’électricité pros. Grâce à sa connaissance approfondie du secteur, ainsi qu’à son réseau, ce leader et pionnier du courtage en énergie des professionnels peut négocier les meilleurs tarifs et répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. L’objectif ? Gagner du temps, optimiser les coûts énergétiques et faciliter les démarches les plus complexes ! La fin des tarifs réglementés survenue il y a quelques années a d’ailleurs accru le besoin de faire appel à un intermédiaire pour trouver le meilleur contrat d’électricité.

Pourquoi faire appel à un courtier en électricité ?

Des démarches facilitées

Que ce soit pour un particulier ou un professionnel, la recherche de la meilleure offre d’énergie peut s’avérer chronophage, d’autant plus que chacun possède des besoins spécifiques. Le courtier en électricité permet d’éviter ce processus long et complexe. Analyse de sa consommation et des offres du marché, négociation des tarifs, explication des clauses du contrat, conseils personnalisés, etc. : le courtier se charge de tout !

Des économies non négligeables

L’un des principaux avantages du courtage en électricité réside bien évidemment dans les économies qui en découlent. Grâce à son expertise, le courtier peut négocier les tarifs, sécuriser les prix sur une certaine période et trouver l’offre la plus intéressante pour chaque profil (dans certains cas, il est d’ailleurs possible de participer à un achat groupé d’énergie). Le courtage est, par ailleurs, un service particulièrement intéressant pour les entreprises, qui ont un fort besoin en énergie. Le courtier leur permet de bénéficier d’une gestion optimisée de leur consommation, mais également de leur facture d’électricité. L’accompagnement est d’ailleurs généralement gratuit puisque le courtier est rémunéré par les fournisseurs (certains services peuvent cependant être payants), ce qui représente une réelle plus-value pour les particuliers et les entreprises.

Un accompagnement personnalisé pour les entreprises

Les courtiers en électricité ne servent pas qu’à trouver l’offre la plus adaptée. Ils assurent également un accompagnement personnalisé et complet pour les entreprises, qui ont des besoins plus ou moins spécifiques. Ils jouent notamment un rôle dans la gestion de leur consommation d’électricité, ainsi que dans l’optimisation des différentes composantes de la facture :

les taxes et les contributions (exonération de l’accise sur l’électricité, par exemple) ;

les tarifs d’acheminement (TURPE) ;

les services souscrits.

Les courtiers accompagnent également les entreprises dans la maximisation des primes CEE, notamment en identifiant les projets de travaux de rénovation énergétique les plus performants.

Un allié pour la transition énergétique

La transition énergétique est devenue une nécessité pour les entreprises et le courtier en électricité joue d’ailleurs un rôle clé dans cette démarche. Il peut, en effet, les aider à adopter des pratiques plus durables, ainsi qu’à se tourner vers une offre d’électricité verte. Le tout, de manière maîtrisée (en choisissant les bonnes garanties d’origine, par exemple) !

Un suivi continu

Le petit plus des courtiers en électricité ? Leur accompagnement sur le long terme, qui permet de bénéficier d’un suivi complet, de la recherche de la meilleure offre jusqu’à la renégociation des contrats ou la résiliation. Le courtier s’assure, en effet, que le contrat reste avantageux et que la consommation d’énergie reste optimisée. En cas de souci quelconque avec le fournisseur ou de changement de tarif, il peut intervenir à tout moment pour trouver une solution adéquate.

À lire aussi Immobilier Paris : Comment les 2/3 pièces meublés déséquilibrent le marché locatif

Dans l’univers du courtage en électricité, il existe différents types de professionnels, du courtier pour les entreprises au courtier pour les particuliers, en passant par le courtier pour les copropriétés ou les collectivités. Il est donc primordial de choisir un courtier adapté à ses besoins et qui possède surtout une solide expertise. Voici les critères à prendre en compte pour choisir votre courtier en électricité :

la diversité de son réseau de fournisseurs d’énergie ;

son expertise du marché (appuyez-vous notamment sur sa réputation) ;

sa compréhension des enjeux énergétiques ;

ses services d’accompagnement ;

la transparence de ses tarifs ;

ses éventuelles certifications.

Le courtage en électricité est donc intéressant pour tous les profils : les particuliers comme les professionnels. Il permet, en effet, de gagner du temps et de l’argent, ainsi que de bénéficier d’un accompagnement complet, qui s’avère très utile pour les entreprises. L’expertise et la diversité du réseau du courtier sont d’ailleurs déterminantes : pensez-y lorsque vous choisirez votre professionnel !

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements