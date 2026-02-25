Prix de l’immobilier Champs-sur-Marne : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Champs-sur-Marne? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située à l’est de Paris, en Seine-et-Marne, Champs-sur-Marne s’inscrit pleinement dans la dynamique du Grand Paris. Ville résidentielle, universitaire et bien desservie par les transports, elle bénéficie d’une attractivité structurelle portée par la proximité de la capitale, la présence de pôles d’enseignement supérieur et un cadre de vie équilibré entre urbanité et espaces verts.

Vous êtes propriétaire à Champs-sur-Marne ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier campésien, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier francilien à prix intermédiaires

À Champs-sur-Marne, le prix moyen des appartements s’établit à 3 779 €/m², un niveau cohérent avec le positionnement de la commune au sein du Grand Paris. Cette valorisation reste inférieure à celle de nombreuses communes des Hauts-de-Seine ou du Val-de-Marne, tout en bénéficiant d’un bassin de demande soutenu.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 436 €/m², traduisant une prime plus contenue pour l’habitat individuel que dans d’autres secteurs franciliens, en raison d’une offre relativement limitée et d’un parc majoritairement collectif. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 680 €/m², confirmant un marché résidentiel intermédiaire, ni spéculatif ni réellement détendu.

À lire aussi Prix de l’immobilier Chelles : Les clés du marché en février 2026

Appartements : une dynamique modérée mais positive

Le marché des appartements montre une évolution globalement favorable. À court terme, les prix progressent (+0,4 % sur un mois, +1,7 % sur trois mois), signe d’un regain d’intérêt après la phase d’ajustement observée en 2024-2025.

Sur un an, la hausse atteint +3,6 %, confirmant une demande solide, notamment portée par les étudiants, les jeunes actifs et les investisseurs. À moyen et long terme, la dynamique reste plus mesurée (–2,0 % sur trois ans, +3,8 % sur cinq ans), illustrant un marché relativement stable, moins exposé aux cycles de surchauffe.

À lire aussi Prix de l’immobilier Fontainebleau : les clés du marché en février 2026

Maisons : un marché plus contraint et moins dynamique

Le segment des maisons affiche une trajectoire plus contrastée. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,4 % sur un mois, –2,4 % sur trois mois), avant de se stabiliser sur un an (–1,7 %).À moyen terme, la correction est plus marquée (–10,6 % sur trois ans, –3,3 % sur cinq ans), traduisant un réajustement après les fortes hausses observées lors des années post-Covid. Ce segment reste néanmoins recherché, mais les acheteurs se montrent plus sélectifs, tant sur les prix que sur la qualité des biens.

Des écarts de prix liés à la proximité des transports et des pôles universitaires

À Champs-sur-Marne, les écarts de prix s’expliquent en grande partie par la proximité des transports (RER A), des établissements universitaires et des zones d’emploi. Les secteurs bien desservis et proches des pôles d’enseignement concentrent une demande soutenue, tandis que les zones plus résidentielles ou excentrées affichent des niveaux de prix plus modérés.

Cette segmentation impose une lecture fine du micro-marché avant toute décision d’achat ou d’investissement.

Des loyers élevés et des rendements attractifs

Le marché locatif campésien reste dynamique. Les appartements se louent en moyenne 18,5 €/m², contre 21,2 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 19,3 €/m².

Rapportés aux prix d’achat, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, avec 5,9 % sur les appartements, 7,4 % sur les maisons et 6,3 % tous biens confondus. Ces ratios placent Champs-sur-Marne parmi les communes intéressantes pour l’investissement locatif en première couronne francilienne.

Combien coûte un T2 à Champs-sur-Marne ?

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 779 €/m² × 40 m² ≈ 151 160 €

: 3 779 €/m² × 40 m² ≈ 151 160 € Prix d’achat estimatif : 3 779 €/m² × 40 m² ≈ 151 160 €

: 3 779 €/m² × 40 m² ≈ 151 160 € Rendement locatif brut :5,9 % sur 12 mois.

Un rendement attractif, cohérent avec un marché locatif porté par une demande étudiante et de jeunes actifs.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier permet de mieux comprendre les équilibres locaux. Les résidences secondaires représentent 1,1 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 46 %, traduisant une relative stabilité résidentielle.

Le revenu médian s’établit à 36 261 € (Insee 2023), un niveau cohérent avec les prix observés et la sociologie de la commune.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date, mais la fluidité du marché reste globalement correcte, en particulier sur les appartements bien situés et correctement valorisés.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Champs-sur-Marne reste une porte d’entrée intéressante sur le marché francilien. La stabilité des prix et la légère reprise observée sur les appartements peuvent offrir des opportunités, notamment pour les primo-accédants.

Si vous vendez. Dans un marché équilibré, le positionnement au juste prix est déterminant. Les biens proches des transports et des pôles universitaires conservent un fort pouvoir d’attraction.

Si vous investissez. Les niveaux de loyers et les rendements observés font de Champs-sur-Marne une commune attractive pour l’investissement locatif, en particulier sur les petites surfaces, sous réserve d’une sélection rigoureuse de l’emplacement.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-démographiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements