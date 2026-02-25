Prix de l’immobilier Chelles : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Chelles? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située en Seine-et-Marne, aux portes de l’est parisien, Chelles s’impose comme l’une des communes résidentielles majeures du Grand Paris Est. Bien desservie par les transports, dotée d’un tissu urbain dense et d’une offre de logements diversifiée, la ville attire à la fois des ménages franciliens en quête d’accessibilité et des investisseurs ciblant le marché locatif.

Vous êtes propriétaire à Chelles ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier chellois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger.

Un marché immobilier francilien accessible mais soutenu

À Chelles, le prix moyen des appartements s’établit à 3 686 €/m², un niveau cohérent avec le positionnement de la commune dans la première couronne est de l’Île-de-France. Cette valorisation reflète l’attractivité résidentielle de la ville, tout en restant inférieure à celle de nombreuses communes du Val-de-Marne ou de l’est parisien immédiat.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 070 €/m², traduisant une prime plus modérée pour l’habitat individuel, dans un contexte où les maisons représentent une part significative du parc. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 401 €/m², confirmant un marché équilibré, sans tension excessive mais porté par une demande constante.

Appartements : une dynamique positive sur un an

Le marché des appartements à Chelles affiche une évolution favorable. À court terme, les prix progressent (+0,4 % sur un mois, +1,7 % sur trois mois), signalant une reprise mesurée après les ajustements observés en 2024.

Sur un an, la hausse atteint +3,6 %, confirmant l’intérêt soutenu pour ce segment, notamment de la part des primo-accédants et des investisseurs. À moyen et long terme, la dynamique reste contenue (–2,0 % sur trois ans, +3,8 % sur cinq ans), traduisant un marché relativement stable, moins volatil que certains secteurs plus tendus de l’Île-de-France.

Maisons : un marché plus contrasté

Le segment des maisons présente une trajectoire plus hétérogène. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,4 % sur un mois, –2,4 % sur trois mois), avant de s’inscrire en léger repli sur un an (–1,7 %).

À moyen terme, la correction est plus marquée (–10,6 % sur trois ans, –3,3 % sur cinq ans), traduisant un ajustement après les fortes hausses post-Covid. Ce segment reste recherché, mais les acheteurs se montrent plus exigeants sur la qualité des biens, leur localisation et leur performance énergétique.

Des écarts de prix liés aux transports et aux quartiers

À Chelles, les écarts de prix s’expliquent en grande partie par la proximité des transports (Transilien, RER E à proximité), des axes routiers et des pôles de services. Les quartiers bien desservis et proches des commodités conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que les secteurs plus excentrés affichent des niveaux de prix plus contenus.

Cette hétérogénéité impose une analyse fine du micro-marché avant toute décision d’achat ou de vente.

Des loyers élevés et des rendements attractifs

Le marché locatif chellois se distingue par des loyers soutenus. Les appartements se louent en moyenne 18,2 €/m², contre 20,1 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 19,1 €/m².

Rapportés aux prix d’achat, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, avec 5,9 % sur les appartements, 7,9 % sur les maisons et 6,7 % tous biens confondus. Ces ratios placent Chelles parmi les communes intéressantes pour l’investissement locatif dans l’est francilien.

Combien coûte un T2 à Chelles ?

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 686 €/m² × 40 m² ≈ 147 440 €

: 3 686 €/m² × 40 m² ≈ 147 440 € Loyer mensuel estimatif :18,2 €/m² × 40 m² ≈ 728 €

:18,2 €/m² × 40 m² ≈ 728 € Rendement locatif brut : 5,9 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché locatif dynamique, porté par une demande résidentielle continue.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les équilibres du marché local. Les résidences secondaires représentent 0,9 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 57 %, traduisant une forte stabilité résidentielle.

Le revenu médian s’établit à 36 229 € (Insee 2023), un niveau cohérent avec les prix observés et le profil socio-économique de la commune.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date, mais la fluidité du marché reste globalement satisfaisante, en particulier sur les appartements bien situés et correctement valorisés.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Chelles reste une commune accessible à l’échelle francilienne. La dynamique modérée des prix permet d’envisager un achat sans pression excessive, notamment pour les primo-accédants. Si vous vendez. Dans un marché équilibré, le positionnement au juste prix est essentiel. Les biens proches des transports et des services conservent un net avantage à la revente. Si vous investissez. Les rendements locatifs observés, notamment sur les maisons et les petites surfaces, font de Chelles un territoire attractif pour l’investissement locatif, sous réserve d’une sélection rigoureuse de l’emplacement.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-démographiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

