Prix de l’immobilier à Maisons-Laffitte : Les clés du marché en février 2026
Le point complet sur le marché immobilier à Maisons-Laffite: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.
Au 1er février 2026, le prix immobilier à Maisons-Laffitte s’établit à 6 412 €/m² tous biens confondus, avec un écart marqué entre appartements et maisons.
Située dans les Yvelines, la commune compte 23 361 habitants. Les résidences secondaires représentent 3,7 % du parc, le taux de vacance atteint 6,6 % et les propriétaires occupants constituent 27 % des ménages. Le revenu médian annuel s’élève à 63 160 €.
MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Maisons-Laffitte, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l'Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.
Un marché immobilier en voie de stabilisation
Le prix moyen des appartements s’établit à 6 043 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 7 373 €/m². Le différentiel entre habitat collectif et individuel ressort à 1 330 €/m².
Appartements : +0,7 % sur un an
Sur un mois, les prix des appartements progressent de +1,0 %. Sur trois mois, la hausse atteint +1,7 %. Sur un an, les valeurs progressent de +0,7 %.À moyen terme, l’évolution cumulée ressort à –6,5 % sur trois ans et à –4,4 % sur cinq ans.
Maisons : –0,1 % sur un an
Les prix des maisons reculent de –0,9 % sur un mois et de –1,7 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint –0,1 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à –5,8 %, tandis que sur cinq ans, elle atteint +1,5 %.
Des écarts de prix selon la typologie des biens
Avec un différentiel de 1 330 €/m² entre appartements et maisons, la typologie du bien influence significativement le niveau de prix observé à Maisons-Laffitte. Au sein de chaque segment, les variations au mètre carré dépendent de la surface, de l’emplacement et des caractéristiques propres au bien.
Des loyers à 22,1 €/m², pour un rendement moyen de 4,1 %
Les appartements se louent en moyenne 21,1 €/m², contre 24,7 €/m² pour les maisons.Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 22,1 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 4,2 % pour les appartements et à 4,0 % pour les maisons, soit 4,1 % en moyenne. Le taux de vacance de 6,6 % constitue un paramètre à intégrer dans l’analyse locative.
Combien coûte un T2 à Maisons-Laffitte ?
Pour faciliter la comparaison, MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m². Au prix moyen de 6 043 €/m² pour un appartement, l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 241 720 €. Sur la base d’un loyer moyen de 21,1 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 844 €. Le rendement locatif brut s’établit à 4,2 % sur douze mois.
Structure du parc et contexte socio-économique
Les résidences secondaires représentent 3,7 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 6,6 %. Les propriétaires occupants constituent 27 % des ménages. Le revenu médian annuel de 63 160 € (Insee) est à mettre en perspective avec un prix moyen de 6 412 €/m².
Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-démographiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².