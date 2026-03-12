Immobilier Côte d’Azur : Découvrez 5 très beaux biens neufs à vendre

La Côte d’Azur ne cesse de séduire ceux qui aspirent à une vie raffinée où nature, mer et sophistication se rencontrent. Côte d’Azur Sotheby’s International Realty y a sélectionné 5 biens neufs à vendre qui feront le bonheur des amateurs de confort et d’élégance.

À Cannes, Antibes, Mougins ou dans l’Estérel, l’immobilier neuf incarne aujourd’hui une évidence pour vivre ou investir avec style et sérénité. Le luxe ne s’y limite pas aux surfaces ou aux adresses, il se lit dans la qualité des matériaux, la luminosité des espaces et l’attention portée à chaque détail.

Entre lumière, luxe et durabilité, découvrez la sélections de Côte d’Azur Sotheby’s International Realty de biens neufs à vendre.

Quand chaque lieu raconte un art de vivre

À Cannes, le neuf s’adresse aux amateurs d’adresses prestigieuses et de vie citadine chic. À Antibes, il conjugue douceur de vivre et proximité avec le port, les écoles et les plages. À Mougins, il séduit par l’intimité de ses domaines, la quiétude de ses collines et la lumière méditerranéenne. Aux Adrets-de-l’Estérel, l’horizon devient une invitation au calme, entre mer et nature préservée.



Chaque résidence incarne un équilibre subtil entre modernité, confort et élégance intemporelle, avec une attention particulière portée à l’écologie, à l’économie d’énergie et au bien-être quotidien.

Antibes : une villa sur le toit avec terrasse et vue mer

Perché au dernier étage, ce penthouse de 95 m² s’ouvre sur une terrasse de 128 m², véritable invitation à la contemplation. Le séjour double et la cuisine ouverte de ce 4 pièces offrent un espace convivial et lumineux, idéal pour vivre pleinement la douceur méditerranéenne.

Trois chambres avec salles de bains attenantes garantissent confort et intimité. Deux garages complètent ce refuge lumineux, à quelques pas des commodités et écoles, mêlant élégance, tranquillité et emplacement privilégié. Une jolie pépite à 895 000€.

Mougins : un écrin provençal à personnaliser selon ses rêves

Au cœur de Mougins, à quelques minutes de Cannes et du bord de mer, dans un domaine fermé regroupant trois villas seulement, ce projet contemporain à construire de 237 m² offre volumes généreux et luminosité naturelle. L’architecture moderne s’insère dans un paysage provençal de cyprès et d’oliviers, offrant intimité et sérénité.

Les quatre chambres avec dressing et salle de bains, comme chaque détail de la villa, peuvent être personnalisés avec un architecte d’intérieur dédié, des terrasses plein sud au design intérieur sur-mesure, pour un art de vivre unique entre Cannes et les plages méditerranéennes. Une villa contemporaine pour 2 370 000€.

Cannes : un appartement en dernier étage au sein d’une résidence intimiste

Ce 4 pièces lumineux de 113 m² en dernier étage combine terrasse de 55 m² plein sud sans vis-à-vis et jardin suspendu de 46 m², pour un prolongement naturel de l’espace intérieur. Doté d’une belle luminosité, le bien se distingue par une vue imprenable sur la mer. Les trois chambres, deux salles de bains et deux parkings en sous-sol offrent confort et praticité.



Dans le très prisé quartier Croix-des-Gardes à Cannes, la localisation est idéale, à quelques pas du port, de la mer et des jardins. Cette résidence de seulement 9 appartements propose des finitions haut de gamme et respectant la RT 2020, pour un quotidien serein et durable. La livraison de cet appartement à 1 249 000€ est prévue pour fin 2026.

Cannes : Un penthouse de 130 m²

À dix minutes de la Croisette, des restaurants, plages privées et boutiques, ce penthouse de 4 pièces unique surplombera la ville et la mer depuis ses terrasses sur quatre expositions. Finitions raffinées, matériaux nobles et possibilité de personnalisation garantissent un intérieur à la hauteur des aspirations de son futur propriétaire.

Une immersion totale dans le luxe contemporain, avec lumière naturelle et panorama sur la Méditerranée au sein d’une résidence de petite taille à saisir pour 2 030 000€.

Les Adrets-de-l’Estérel : Nature, lumière et design au service du bien-être

Au cœur du village préservé des Adrets-de-l’Estérel, dans une résidence standing de neuf appartements, ce quatre pièces de 138 m² ouvre sur une terrasse avec jardin et aperçu mer. La cuisine italienne, les baies à galandage, le chauffage.

Trois chambres, un bureau et la possibilité de cave ou garage double complètent ce bien rare, où nature et élégance se répondent à chaque instant. Un véritable cocon à l’emplacement pour 985 000€.

Vivre le neuf : un luxe moderne et responsable

Choisir un bien immobilier neuf sur la Côte d’Azur, c’est profiter des dernières normes environnementales tout en accédant à un confort inégalé : isolation thermique et phonique de pointe, domotique intégrée, ventilation maîtrisée, fenêtres à galandage ou terrasse surdimensionnée.

Le neuf garantit également tranquillité et sécurité avec des garanties constructeur biennale et décennale, et des frais de notaire réduits, un avantage non négligeable sur la Côte d’Azur.

Les projets contemporains font la part belle aux matériaux nobles – pierre naturelle, bois massif, carreaux grand format – et aux espaces fluides et lumineux, où l’intérieur se prolonge naturellement vers l’extérieur. Les terrasses deviennent de véritables pièces de vie méditerranéennes, idéales pour contempler le coucher de soleil sur la mer ou partager un dîner sous les étoiles.

