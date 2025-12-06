Immobilier Côte d’Azur : 6 biens d’exception pour vivre la mer au plus près

Découvrez cette sélection de biens à vendre pour tous les budgets qui permettent d’embrasser la mer Méditerranée du regard, voire de la toucher du bout des pieds …

Des caps rocheux du littoral niçois aux criques rouges de l’Estérel, en passant par les eaux paisibles du Golfe de Saint-Tropez, la Côte d’Azur incarne depuis toujours un art de vivre façonné par la mer.

Ses propriétés les plus recherchées sont celles qui permettent de toucher l’eau du regard, du geste, ou même de descendre quelques marches pour se baigner à l’abri des regards. Ces maisons et appartements pieds dans l’eau offrent une relation directe avec la Méditerranée : lumière, horizon ouvert, douceur du vent marin et intimité préservée.

Côte d’Azur Sotheby’s International Realty a sélectionné 6 résidences exceptionnelles, en bord de mer, chacune exprimant une atmosphère singulière, entre charme historique, élégance contemporaine et privilège rare d’un accès direct à la mer.

Villa Belle Époque, Cap de Nice – 4 850 000€

Érigée dans les années 1920, cette villa de 213 m² domine la baie de Nice depuis une voie privée sur une parcelle courant jusqu’au bord de mer, avec une possibilité d’y créer un accès direct. Elle conserve la grâce de la Belle Époque, ses volumes généreux, ses vues panoramiques et ses terrasses baignées de soleil.

Une maison principale de quatre chambres, une annexe invités et de multiples espaces extérieurs composent cette adresse rare, où élégance et intimité se rencontrent en bord de mer. Elle se dresse face à la mer un terrain de 1 445 m².

Appartement duplex avec jardin, Palais Maeterlinck, Cap de Nice – 4 490 000 €

Dans l’une des résidences les plus remarquables de la Riviera, ce duplex de 161 m² avec jardin privatif au Palais Maeterlinck offre une vue mer époustouflante, une suite principale avec dressing et un jardin privatif.

Accès direct à la mer, piscine à l’architecture remarquable et services sécurisés font de ce bien un lieu de vie exclusif entre intimité et prestige.

Maison avec amarrage privé, Port Grimaud, Golfe de Saint-Tropez – 1 980 000€

Dans la cité lacustre de Port Grimaud, cette maison de 3 chambres et 77 m² offre un séjour chaleureux ouvrant sur une large terrasse en bord d’eau, complétée par une piscine.

Son amarrage privé pour bateau jusqu’à 17 m fait de ce bien un refuge privilégié pour les amoureux de la mer et de la navigation.

Villa Corallina, Anthéor : Vente aux enchères du 3 au 17 décembre

Directement posée sur la Corniche d’Or entre Cannes et Saint-Tropez, la Villa Corallina de 224 m² sur 1 000 m² de terrain à Anthéor offre vues panoramiques, accès direct à la mer, piscine et jacuzzi face à l’horizon.

Une architecture contemporaine où intérieur et extérieur fusionnent, proposant trois suites et des espaces de réception ouverts sur la Méditerranée.

Elle est proposée en vente aux enchères immobilières par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty en collaboration avec Sotheby’s Concierge Auctions depuis le 3 décembre jusqu’au 17 décembre.

La Vigie, demeure historique en front de mer, Cap d’Antibes, – 23 320 000€

Villa emblématique de 1912, de 600 m² sur 1 385 m² de terrain au Cap d’Antibes, La Vigie incarne l’élégance et l’histoire du Cap d’Antibes, où séjournèrent artistes et figures iconiques du XXe siècle.

Jardins luxuriants, double piscine, vastes terrasses, accès privé à la mer et dépendances : une signature rare pour les amateurs d’architecture et de patrimoine.

Bastide pieds dans l’eau à Port-Grimaud : art de vivre provençal et vue mer – 3 400 000€

Bastide familiale de 239 m² au charme provençal, posée directement sur le sable au cœur de Port-Grimaud, où l’on vit au rythme de la mer.

Entre jardin intimiste, terrasses baignées de lumière et vues panoramiques sur les canaux et la Méditerranée, l’adresse évoque l’été toute l’année. Une maison de famille rare, pensée pour un art de vivre simple, doux et entièrement tourné vers l’eau.

