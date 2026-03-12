Réseau immobilier : Après une année record, l’Adresse recrute au Salon Franchise Expo

Après plus de 60 agences ouvertes en 2025, le réseau immobilier l’Adresse poursuit son expansion et recrute de nouveaux associés au Salon Franchise Expo 2026.

Après une année 2025 record, le réseau immobilier coopératif l’Adresse participera au Salon Franchise Expo Paris, du 14 au 16 mars, sur le stand R93, pour rencontrer de nouveaux entrepreneurs. L’objectif : accompagner la reprise progressive du marché et ouvrir de nouvelles agences immobilières en France.

Une année 2025 record pour le développement du réseau

Le réseau immobilier l’Adresse indique avoir connu une année 2025 particulièrement dynamique. Plus de 60 nouvelles agences ont ouvert leurs portes, soit la progression la plus importante enregistrée depuis la création de l’enseigne en 1999.

Cette croissance intervient alors que le marché immobilier commence à montrer des signes de reprise, après deux années marquées par la hausse des taux d’intérêt et le recul des transactions.

Dans ce contexte, le réseau souhaite poursuivre son développement. L’enseigne prévoit une trentaine d’ouvertures supplémentaires en 2026, avec une ambition à plus long terme : atteindre près de 400 agences sur le territoire.

« Dans un contexte de reprise du marché, nous recherchons de nouveaux associés, qu’ils soient déjà agents immobiliers ou entrepreneurs en reconversion souhaitant accompagner les particuliers dans leurs projets de vie, tout en bénéficiant d’un accompagnement solide au sein d’un réseau coopératif », explique Brice Cardi, président de l’Adresse.

Un modèle coopératif qui se distingue des franchises classiques

Créé en 1999 par la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), l’Adresse repose sur un fonctionnement coopératif.

Concrètement, chaque agence est à la fois membre et copropriétaire du réseau. Les dirigeants participent aux décisions stratégiques selon le principe « un sociétaire = une voix ». Ce modèle vise à favoriser la prise de décision collective et les échanges d’expériences entre dirigeants d’agences.

« Chez l’Adresse, nous croyons en la force du collectif. Les dirigeants d’agences sont tous associés, ce qui favorise le partage d’expériences et la solidarité plutôt qu’une relation hiérarchique classique. Cette philosophie coopérative constitue l’un des principaux facteurs d’attractivité du réseau », souligne Brice Cardi.

Des outils mutualisés pour accompagner les agences

Pour soutenir l’activité de ses sociétaires, le réseau propose plusieurs outils et services destinés à aider les agences dans leur développement commercial.

Ces services sont financés collectivement par les agences, ce qui permet d’en réduire le coût. L’Adresse affirme ainsi proposer « trois fois plus de services pour un coût deux fois moins élevé que dans une franchise classique », sans durée d’engagement ni obligation de renouvellement.

Parmi les solutions proposées :

un Pack Web permettant de diffuser les annonces immobilières de manière illimitée sur les principaux portails spécialisés ;

des outils digitaux intégrant l’intelligence artificielle pour améliorer la prospection commerciale et la relation client ;

Valoris, un outil d’estimation immobilière reposant sur plusieurs méthodes d’analyse et des algorithmes propriétaires ;

un book digital sécurisé qui regroupe l’ensemble des informations liées au projet immobilier d’un client ;

des applications dédiées à la prospection et aux simulations immobilières.

Le réseau propose également des campagnes nationales de communication, notamment en télévision, ainsi que des campagnes mensuelles destinées à générer des demandes d’estimation immobilière auprès des particuliers.

L’enseigne dispose par ailleurs d’un organisme de formation certifié Qualiopi, qui propose des formations régulières pour les dirigeants et les collaborateurs des agences.

Enfin, le réseau développe plusieurs activités complémentaires, comme l’Adresse Assure, un service de courtage en assurances, ou l’Adresse de Prestige, dédié à l’accompagnement des agences sur le marché des biens haut de gamme.

