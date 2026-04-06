Réseau immobilier : ERA s’engage avec la Fondation Apprentis d’Auteuil en faveur des jeunes et des familles en difficulté

Le réseau ERA lance un partenariat avec la Fondation Apprentis d’Auteuil, acteur de l’accompagnement des jeunes et des familles en difficulté. Jusqu’au 30 juin, chaque estimation immobilière réalisée en agence contribuera au financement d’actions solidaires en faveur de ces publics.

Le partenariat entre ERA et la Fondation Apprentis d’Auteuil repose sur un principe clair : pour chaque estimation immobilière réalisée en agence ( hors estimations en ligne) deux euros seront reversés.

Cette contribution sera partagée entre les agences participantes et le siège ERA France, chacune apportant un euro, illustrant ainsi un modèle de co-engagement entre la tête de réseau et les entrepreneurs qui composent ERA Immobilier.

Le montant global collecté sera reversé à l’issue de l’opération, après le 30 juin. Une plateforme dédiée, don.ERAimmobilier.com, permettra d’assurer la transparence du dispositif tout en offrant aux clients la possibilité de soutenir eux aussi l’initiative par un don volontaire.

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Un spécialiste de l’accompagnement des publics fragilisés

Fondée en 1866 par l’abbé Louis Roussel et le père Daniel Brottier, la Fondation Apprentis d’Auteuil est aujourd’hui l’un des principaux acteurs français de l’accompagnement des jeunes et des familles en difficulté.

Reconnue d’utilité publique en 1929, elle agit à travers plus de 400 établissements en France métropolitaine et outremer, et accompagne chaque année plus de 40 000 jeunes ainsi que 9 000 familles vers l’autonomie et l’insertion.

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Un engagement au service de l’intérêt collectif

A travers cette démarche, ERA Immobilier donne une dimension solidaire à l’un des actes les plus emblématiques de son métier qu’est l’estimation immobilière. Mais cette initiative s’inscrit surtout pour le réseau dans une approche globale de la responsabilité d’entreprise. Composé d’entrepreneurs fortement ancrés dans leur territoire, ce dernier place depuis toujours la proximité avec les familles et les projets de vie au cœur de son modèle.

« L’immobilier est un secteur directement lié aux parcours de vie. En tant que réseau d’entrepreneurs engagés dans leurs territoires, nous avons la responsabilité d’agir au-delà de notre seule performance économique. Transformer une estimation immobilière en contribution solidaire illustre notre conviction : croissance et utilité sociale ne sont pas opposées, elles sont complémentaires », conclut François Gagnon, Président ERA France et ERA Europe.

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