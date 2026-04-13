SAFTI : 1 200 spots TV pour imposer une marque plus humaine dans l’immobilier
Jusqu’au 3 mai, SAFTI diffuse plus de 1 200 spots dans une campagne TV nationale. Une offensive de notoriété pour renforcer sa marque sur un marché immobilier très concurrentiel.
SAFTI revient en télévision avec un dispositif particulièrement dense. La campagne est diffusée pendant trois semaines jusqu’au 3 mai avec plus de 1 200 spots programmés sur les principales chaînes nationales. Derrière ce dispositif massif, le réseau immobilier cherche à installer durablement une image de marque centrée sur la relation humaine, dans un marché toujours plus concurrentiel où la notoriété est denuve un levier de concurrence à part entière.
SAFTI remet la télévision au centre de sa visibilité
L’objectif est assumé : occuper le terrain médiatique à grande échelle. SAFTI annonce viser près de 82 millions de contacts sur la période, grâce à une diffusion autour de programmes à forte audience comme Grands Reportages et Ciné Dimanche sur TF1, 66 Minutes, Zone Interdite et 100% Immo sur M6, ainsi que Déco ou Négo sur Téva.
Ce choix de programmes grand public n’a rien d’anecdotique. Il traduit une stratégie de couverture large, destinée à entretenir la mémorisation de la marque bien au-delà du seul cercle des professionnels de l’immobilier. Dans un univers où les réseaux de mandataires cherchent à la fois à attirer des clients et à séduire de nouveaux mandataires, la notoriété redevient un actif commercial de premier plan.
La télévision s’inscrit ici dans une logique de puissance. Elle permet à SAFTI de rappeler sa présence dans le paysage à un moment où les réseaux immobiliers doivent se différencier autrement que par leurs outils, leurs commissions ou leur promesse d’accompagnement.
Une campagne pensée pour une marque plus humaine
Au cœur de la campagne, un film baptisé “Le Ballon”. Il porte la signature de marque : « Chez SAFTI, on aime les gens ».
Un message simple, mais structurant. Là où de nombreux acteurs insistent sur la performance ou les outils, SAFTI met en avant la dimension relationnelle du métier.
Le réseau appuie ce positionnement sur des données clients. Selon une étude Kantar menée en 2026 auprès de vendeurs ayant concrétisé un projet en 2025 avec SAFTI, 98 % estiment que leur conseiller « aime les gens ».
Une manière de transformer un discours de marque en preuve, dans un secteur où la promesse d’accompagnement est souvent homogène. Cette séquence prolonge le discours de Gabriel Pacheco, cofondateur de Safti dans Mon Podcast Immo : « Si vous aimez les gens, vous avez presque tout d’un conseiller immobilier«
Ce que cette offensive dit de la concurrence entre réseaux immobiliers
Cette campagne TV ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans une stratégie de prise de parole progressive engagée depuis le début de l’année.
Fin janvier, SAFTI avait déjà lancé une première vague en affichage urbain et en digital, avec 5 500 faces déployées en France et plus de 200 millions de contacts générés. À cela s’ajoutent plus de 25 millions de vues cumulées sur YouTube, Prime Video et les réseaux sociaux.
La logique est celle de la répétition des contacts, un levier classique mais toujours efficace pour installer une marque dans l’esprit du grand public.
Au-delà de la visibilité immédiate, l’enjeu est double pour le réseau : renforcer sa notoriété auprès des particuliers, mais aussi soutenir son attractivité auprès des mandataires dans un contexte de forte concurrence entre réseaux.
« Nous avons voulu une campagne accessible, centrée sur la relation humaine. C’est ce que vivent nos conseillers au quotidien, et les chiffres le confirment », conclut Gabriel Pacheco, CEO de SAFTI.
Une prise de parole qui illustre une tendance de fond dans l’immobilier : la communication ne se limite plus à la performance commerciale, elle devient un levier stratégique de différenciation de marque.