A vendre à Bourg-la-Reine : Sublime duplex dans un esprit loft 

Ce duplex de 106 m² à Bourg-la-Reine bénéficiant d’une terrasse paysagée de 70 m² est proposé à la vente par Barnes.

Ce duplex au charme est situé à Bourg-la-Reine, à la lisière de Sceaux, face au lycée Lakanal, au sein d’un édifice classé Monument Historique.

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Une maison sur le toit

Développant environ 106 m², ce bien rare s’organise comme une véritable maison sur le toit, alliant patrimoine architectural et modernité.

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Un duplex très lumineux

La pièce de vie de 36 m², baignée de lumière grâce à de larges baies vitrées exposées plein sud, s’ouvre de plain-pied sur une terrasse paysagée de 70 m², véritable jardin suspendu sans vis-à-vis, offrant un cadre de vie exceptionnel à proximité immédiate du Parc de Sceaux.

Le niveau principal accueille un séjour avec cuisine américaine, une vaste chambre et une salle d’eau. À l’étage, deux chambres avec rangements, une salle de bains ainsi qu’une mezzanine modulable complètent l’espace nuit, idéale pour un bureau ou un espace de loisirs.

Une cave, une place de parking et un local à vélos viennent parfaire cet ensemble.

Au-delà de son caractère singulier, ce bien bénéficie d’avantages fiscaux liés à son classement Monument Historique, en faisant un investissement patrimonial rare et pérenne, dans un environnement résidentiel recherché.

Le prix : 1 000 000 €. Le DPE : E. Le contact : Barnes.

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