A vendre à Bourg-la-Reine : Sublime duplex dans un esprit loft 

Ce duplex de 106 m² à Bourg-la-Reine bénéficiant d’une terrasse paysagée de 70 m² est proposé à la vente par Barnes.

Duplex a vendre a Bourg-la-Reine

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© Barnes

Par MySweetImmo , le 16 avril 2026
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Ce duplex au charme est situé à Bourg-la-Reine, à la lisière de Sceaux, face au lycée Lakanal, au sein d’un édifice classé Monument Historique.

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Une maison sur le toit

Développant environ 106 m², ce bien rare s’organise comme une véritable maison sur le toit, alliant patrimoine architectural et modernité.

Duplex a vendre a Bourg-la-Reine
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Un duplex très lumineux

La pièce de vie de 36 m², baignée de lumière grâce à de larges baies vitrées exposées plein sud, s’ouvre de plain-pied sur une terrasse paysagée de 70 m², véritable jardin suspendu sans vis-à-vis, offrant un cadre de vie exceptionnel à proximité immédiate du Parc de Sceaux.

Le niveau principal accueille un séjour avec cuisine américaine, une vaste chambre et une salle d’eau. À l’étage, deux chambres avec rangements, une salle de bains ainsi qu’une mezzanine modulable complètent l’espace nuit, idéale pour un bureau ou un espace de loisirs.

Duplex a vendre a Bourg-la-Reine

Une cave, une place de parking et un local à vélos viennent parfaire cet ensemble.

Au-delà de son caractère singulier, ce bien bénéficie d’avantages fiscaux liés à son classement Monument Historique, en faisant un investissement patrimonial rare et pérenne, dans un environnement résidentiel recherché.

Le prix : 1 000 000 €. Le DPE : E. Le contact : Barnes.

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