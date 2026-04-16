Toulon : Quézaco la Maison de l’immobilier qui réunit plusieurs experts sous un même toit ?

À Toulon, une Maison de l’immobilier s’installe au Mourillon, au 14 boulevard Bazeilles. Ce lieu inédit regroupe plusieurs métiers du secteur dans une même adresse, avec l’ambition de simplifier les parcours immobiliers et de structurer un écosystème local.

Toulon accueillera prochainement la Maison de l’Immobilier, un lieu inédit pensé pour faciliter la vie des particuliers et des entreprises.

Installée au 14 boulevard Bazeilles, à l’entrée du quartier de Mourillon, cette bâtisse historique du XIXᵉ siècle, ancienne caserne de la gendarmerie maritime, a été entièrement rénovée pour devenir le nouveau hub immobilier de l’aire Toulonnaise, réunissant professionnels et services autour de l’immobilier.

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À Toulon, un lieu unique pour regrouper les métiers de l’immobilier

Financement, achat, location, rénovation ou gestion : toutes ces démarches peuvent désormais être abordées dans un même lieu. Ce positionnement distingue le projet d’un simple regroupement d’agences, en proposant une approche plus transversale du parcours immobilier.

Agences immobilières, courtiers, architectes, diagnostiqueurs, gestionnaires ou encore spécialistes de l’aménagement intérieur y cohabitent. L’objectif est clair : éviter aux particuliers comme aux entreprises de multiplier les interlocuteurs à chaque étape de leur projet.

Une bâtisse historique du Mourillon transformée en hub immobilier

Le projet prend place dans une bâtisse du XIXᵉ siècle bien connue des Toulonnais. Ancienne caserne de la gendarmerie maritime, puis siège du centre archéologique pendant plus de quarante ans, le bâtiment a été entièrement réhabilité.

L’opération est portée par la SAS ALTI, holding familiale de la famille Bessudo, également à la tête des agences IBOX. Le montant total de l’investissement atteint 5 millions d’euros, dont 2,1 millions pour l’acquisition et 700 000 euros consacrés aux aménagements intérieurs.

Les travaux, lancés en septembre 2025, ont été menés avec une attention particulière à la préservation du patrimoine. La façade caractéristique du boulevard Bazeilles, avec ses teintes mandarine et ses volets vert olive, a été conservée.

La rénovation intègre aussi un volet environnemental : en collaboration avec la LPO, des aménagements ont été réalisés pour protéger les martinets présents dans les combles, avec l’installation de dix nichoirs intégrés.

Au total, le site développe 955 m² sur cinq niveaux, dont 600 m² dédiés à l’activité commerciale.

Des bureaux encore disponibles pour des professionnels du secteur

Le site commence à se remplir, avec l’installation prévue de 38 salariés d’IBOX dès le 7 avril. Mais la Maison de l’immobilier n’est pas encore complète.

Six bureaux restent à commercialiser, avec des surfaces allant de 47 à 153 m². Les loyers démarrent à 1 410 euros mensuels hors taxes et hors charges, avec des baux flexibles de un à trois ans. La disponibilité est annoncée pour le dernier trimestre 2026.

Au-delà des bureaux, le lieu propose également des espaces mutualisés : salles de réunion, espaces de formation, zones de restauration et de détente. Ces équipements sont aussi accessibles à des acteurs extérieurs, comme les syndics, conseils syndicaux ou associations du secteur.

Avec ce positionnement hybride entre lieu de travail, espace de services et point de rencontre professionnel, la Maison de l’immobilier s’inscrit dans une logique de structuration locale du secteur. Reste à voir si ce modèle trouvera son équilibre économique et attirera durablement d’autres acteurs de l’écosystème immobilier toulonnais.

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