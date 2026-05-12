Choisir un agent immobilier : Le bouche-à-oreille, premier réflexe des Français !

Selon iad, 8 Français sur 10 font confiance aux recommandations. Et 75% des Français sont prêts à recommander un agent immobilier. Un réflexe de confiance qui peut aussi être rémunéré.

Et si parler immobilier avec ses proches pouvait rapporter de l’argent ? Dans un contexte où chaque euro compte et où les Français se méfient de plus en plus de la publicité, une chose ne change pas : la confiance accordée à l’entourage.

Selon une étude menée en mars par iad en partenariat avec l’institut Selvitys auprès de 1 000 Français, le bouche-à-oreille s’impose comme le réflexe n°1 dans les décisions d’achat et tout particulièrement dans l’immobilier. Et l’étude confirme un vrai potentiel : 75% des Français sont prêts à recommander un agent immobilier à leurs proches.

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Le bouche-à-oreille, plus fort que la publicité

Pour Laurent Molin, Directeur réseau & marketing du groupe iad : « Aujourd’hui, la publicité parle… mais ce sont les proches qui ‘font décider’. Le bouche-à-oreille à toujours été un gage de confiance dans l’intention d’achat. Une recommandation, ce n’est pas un avis de plus : c’est souvent le déclencheur final. C’est elle qui fait basculer une hésitation en décision. »

Les chiffres sont sans appel :

79% des Français considèrent la recommandation d’un proche comme importante.

des Français considèrent la recommandation d’un proche comme importante. 84% lui accordent plus de valeur qu’à la publicité.

lui accordent plus de valeur qu’à la publicité. 68% lui font davantage confiance qu’aux avis en ligne ou aux vendeurs.

Et surtout, cette influence est concrète :

88% des Français ont déjà acheté un produit ou un service grâce à une recommandation.

des Français ont déjà acheté un produit ou un service grâce à une recommandation. 67% ont déjà renoncé à un achat après un avis négatif.

Immobilier : la recommandation, clé absolue de la confiance

Dans ce secteur où les enjeux financiers sont déterminants, la recommandation change tout :

91% des Français estiment qu’elle permet de trouver de meilleures opportunités.

des Français estiment qu’elle permet de trouver de meilleures opportunités. 87% la jugent cruciale pour choisir un agent immobilier.

la jugent cruciale pour choisir un agent immobilier. Un niveau équivalent aux honoraires (88%), à l’expérience (90%) et supérieur à la réputation (77%).

La confiance explose lorsqu’il y a recommandation :

91% font confiance à un agent recommandé.

font confiance à un agent recommandé. Contre 78% sans recommandation.

Dans les faits :

40% des Français ayant réalisé un projet immobilier ces 5 dernières années ont eu des recommandations d’agent(s) via leurs proches.

des Français ayant réalisé un projet immobilier ces 5 dernières années ont eu des recommandations d’agent(s) via leurs proches. Et 89% suivent cette recommandation.

« Dans l’immobilier, la confiance ne se cherche pas, elle se transmet. Un conseiller immobilier recommandé a une longueur d’avance » souligne Laurent Molin.

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Le grand paradoxe : une valeur énorme… mais jamais captée

Alors que la recommandation est ultra puissante, elle reste quasi toujours gratuite.

94% des Français ignorent même qu’ils peuvent être rémunérés

des Français ignorent même qu’ils peuvent être rémunérés 97% des Français n’ont jamais été rémunérés pour une recommandation immobilière.

Et ils sous-estiment largement son potentiel :

90% pensent que cela ne dépasse pas 500 €

« Les Français rendent service tous les jours… sans se rendre compte que ce service a de la valeur autant pour le particulier que pour le professionnel. On parle ici de centaines, parfois de milliers d’euros qui passent sous le radar », poursuit-il.

Des opportunités partout… dans les conversations du quotidien

Et pourtant, les occasions sont nombreuses :

64% des Français ont entendu parler d’un projet immobilier dans leur entourage

des Français ont entendu parler d’un projet immobilier dans leur entourage 13% au moins trois fois dans l’année.

Un constat fort… mais encore largement sous-exploité

Mais si la recommandation est omniprésente, elle reste aujourd’hui très rarement rémunérée alors même qu’elle peut représenter un véritable complément de revenu.

C’est précisément ce que propose Propertips by iad, première application de recommandation d’affaires dans l’immobilier en Europe qui rassemble 1,2 million de “tipsers” et a versé, depuis sa création en 2014, pas moins de 42 millions d’euros.

« Ce que l’on fait avec Propertips est très simple : on transforme un réflexe naturel en opportunité concrète de pouvoir d’achat et d’opportunité business pour le professionnel de l’immobilier. Une simple discussion autour d’un café ou un message entre amis peut se transformer en plusieurs centaines voire milliers d’euros, et cela, sans changer les habitudes des Français. Si le bouche-à-oreille a toujours existé, ce qui change aujourd’hui, c’est qu’il peut enfin être reconnu, tracé… et rémunéré », ajoute Laurent Molin.

Le témoignage de Julie : 720 € de rémunération grâce à une recommandation Julie, éducatrice de jeunes enfants et directrice de crèche, découvre Propertips presque par hasard lors de l’achat de sa maison. Séduite par le dynamisme et l’expertise de son conseiller immobilier iad, elle décide de le recommander. Quelques mois plus tard, ses voisins lui annoncent qu’ils vendent leur maison. Réflexe immédiat : elle utilise l’application. « C’est très simple, très intuitif. On se laisse guider. » La vente se concrétise. Résultat : 720 € empochés. « J’ai reçu une notification m’indiquant que j’avais gagné 720 € : une somme totalement inattendue. » Avec cet argent, Julie finance un projet plaisir : « En septembre 2026, on part à Séville avec mes amies d’enfance, c’est un voyage qu’on n’aurait peut-être pas réalisé sans cela. » Effet boule de neige immédiat : « Mes copines ont téléchargé l’application juste après. »

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