Formation immobilière : Le Campus publie 21 440 avis

À l’occasion du lancement de son nouveau site, Le Campus by Immo2 annonce la publication intégrale de 21 440 avis clients, sans tri ni filtre.

Le Campus by Immo2, plateforme de formation en ligne dédiée aux professionnels de l’immobilier, met en ligne ce vendredi 12 juin la refonte complète de son site, lecampus.immo2.pro. Au-delà de la nouvelle identité visuelle et d’une navigation repensée par métier, la plateforme fait un choix sans équivalent dans le secteur : la publication intégrale de ses 21 440 avis clients, note moyenne de 4,6/5, y compris les avis les plus sévères.

Newsletter MySweetimmo

Un marché en déficit de confiance

Tenus par l’obligation de formation continue de la loi Alur (14 heures par an ou 42 heures sur trois ans), les professionnels de l’immobilier choisissent leur organisme de formation sur la foi de promesses largement interchangeables et de témoignages sélectionnés. Le Campus prend le contre-pied en rendant la qualité vérifiable plutôt que proclamée.

À lire aussi LCB-FT : BSK Immobilier choisit AP Solutions IO

Des avis collectés après chaque formation

La méthodologie de collecte distingue la démarche des vitrines d’avis habituelles : l’avis est demandé après chaque formation et conditionne l’obtention de l’attestation. Tous les clients s’expriment, pas seulement les plus satisfaits. La collecte est encadrée par la démarche qualité certifiée Qualiopi de l’organisme, et la méthodologie complète est publiée sur le site.

Pour rendre ce volume exploitable, les fiches des formations les plus commentées proposent une synthèse des avis générée par intelligence artificielle (points forts, enseignements, verbatim représentatif), les avis bruts restant intégralement consultables.

« N’importe qui peut afficher 150 avis 5 étoiles choisis. Très peu osent montrer les 21 440 que personne n’a filtrés. Nous pensons que la transparence est le seul argument commercial qu’aucun concurrent ne peut copier : il faut l’assumer jusqu’au bout, mauvaises notes comprises », déclare Florian Mas, co-fondateur du Campus by Immo2.

Le Campus by Immo2 : Une plateforme qui change d’échelle

Cette refonte accompagne la croissance de la plateforme, qui revendique plus de 119 000 heures de formation visionnées et plusieurs milliers de professionnels formés. Le nouveau site introduit également une offre segmentée par profil (agent indépendant, équipe et agence, réseau), et l’équipe annonce de nouvelles initiatives pour l’été, dont une formation complète validante Alur en accès gratuit.

LeCampus by Immo2 en chiffres 21 440 avis clients publiés, note moyenne 4,6/5 — dont 93,4 % à 4 ou 5 étoiles. Note moyenne en progression constante : 4,17/5 en 2019, 4,69/5 en 2026. Plus de 119 000 heures de formation visionnées. Plus de 90 formations au catalogue, plus de 150 heures validantes Alur. 23 formateurs experts du terrain

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements