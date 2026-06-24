Formation immobilière : Le Campus publie 21 440 avis
À l’occasion du lancement de son nouveau site, Le Campus by Immo2 annonce la publication intégrale de 21 440 avis clients, sans tri ni filtre.
- La plateforme publie 21 440 avis clients, avec une note moyenne de 4,6/5.
- Les avis sont publiés sans tri ni filtre, y compris les avis les plus sévères.
- L’avis est demandé après chaque formation et conditionne l’obtention de l’attestation.
- Le catalogue compte plus de 90 formations, plus de 150 heures validantes Alur et 23 formateurs experts du terrain.
Le Campus by Immo2, plateforme de formation en ligne dédiée aux professionnels de l’immobilier, met en ligne ce vendredi 12 juin la refonte complète de son site, lecampus.immo2.pro. Au-delà de la nouvelle identité visuelle et d’une navigation repensée par métier, la plateforme fait un choix sans équivalent dans le secteur : la publication intégrale de ses 21 440 avis clients, note moyenne de 4,6/5, y compris les avis les plus sévères.
Un marché en déficit de confiance
Tenus par l’obligation de formation continue de la loi Alur (14 heures par an ou 42 heures sur trois ans), les professionnels de l’immobilier choisissent leur organisme de formation sur la foi de promesses largement interchangeables et de témoignages sélectionnés. Le Campus prend le contre-pied en rendant la qualité vérifiable plutôt que proclamée.
Des avis collectés après chaque formation
La méthodologie de collecte distingue la démarche des vitrines d’avis habituelles : l’avis est demandé après chaque formation et conditionne l’obtention de l’attestation. Tous les clients s’expriment, pas seulement les plus satisfaits. La collecte est encadrée par la démarche qualité certifiée Qualiopi de l’organisme, et la méthodologie complète est publiée sur le site.
Pour rendre ce volume exploitable, les fiches des formations les plus commentées proposent une synthèse des avis générée par intelligence artificielle (points forts, enseignements, verbatim représentatif), les avis bruts restant intégralement consultables.
« N’importe qui peut afficher 150 avis 5 étoiles choisis. Très peu osent montrer les 21 440 que personne n’a filtrés. Nous pensons que la transparence est le seul argument commercial qu’aucun concurrent ne peut copier : il faut l’assumer jusqu’au bout, mauvaises notes comprises », déclare Florian Mas, co-fondateur du Campus by Immo2.
Le Campus by Immo2 : Une plateforme qui change d’échelle
Cette refonte accompagne la croissance de la plateforme, qui revendique plus de 119 000 heures de formation visionnées et plusieurs milliers de professionnels formés. Le nouveau site introduit également une offre segmentée par profil (agent indépendant, équipe et agence, réseau), et l’équipe annonce de nouvelles initiatives pour l’été, dont une formation complète validante Alur en accès gratuit.
LeCampus by Immo2 en chiffres
21 440 avis clients publiés, note moyenne 4,6/5 — dont 93,4 % à 4 ou 5 étoiles. Note moyenne en progression constante : 4,17/5 en 2019, 4,69/5 en 2026. Plus de 119 000 heures de formation visionnées. Plus de 90 formations au catalogue, plus de 150 heures validantes Alur. 23 formateurs experts du terrain