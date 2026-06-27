Immobilier : Comment Seqens prépare les logements franciliens au climat de demain

Seqens maintient ses ambitions malgré la crise du logement. Production, réhabilitation, satisfaction des locataires et adaptation climatique structurent sa feuille de route 2026.

Alors que la crise du logement reste particulièrement forte en Île-de-France, Seqens affiche une feuille de route ambitieuse pour 2026. Le bailleur social, filiale d’Action Logement, entend poursuivre la production de logements tout en renforçant la qualité de service offerte à ses locataires. Mais l’une des évolutions majeures de sa stratégie concerne désormais l’adaptation des logements aux épisodes de fortes chaleurs.

Le groupe, qui gère aujourd’hui 112 397 logements répartis dans 333 communes franciliennes, souhaite faire de cette approche un levier durable de transformation de son patrimoine.

« La crise du logement n’est pas une crise abstraite. Elle touche les ménages, les salariés, les entreprises, les élus locaux et les territoires. Face à cette situation, Seqens entend continuer à agir, avec les collectivités, pour produire, réhabiliter, accompagner et adapter le logement aux besoins d’aujourd’hui comme aux défis de demain », souligne Emmanuel Dezellus, président de Seqens.

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Un bilan 2025 marqué par une activité soutenue malgré la crise

Malgré un contexte toujours difficile pour le secteur immobilier, Seqens a maintenu un niveau d’activité élevé en 2025.

Le bailleur a attribué 5 761 logements sociaux, soit près de 9 % des attributions réalisées en Île-de-France, tout en livrant plus de 2 400 logements. Une majorité des logements attribués a bénéficié à des publics prioritaires, avec une place importante accordée aux salariés franciliens.

Le groupe poursuit également son action sur l’ensemble du parcours résidentiel, du logement accompagné à l’accession sociale à la propriété, tout en continuant les opérations de renouvellement urbain sur plusieurs territoires franciliens.

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En 2026, Seqens veut produire davantage et améliorer la qualité de service

Pour 2026, Seqens prévoit 3 000 logements locatifs agréés et 4 441 logements mis en chantier ou acquis. En parallèle, les programmes de réhabilitation se poursuivront afin d’améliorer les performances techniques des bâtiments et de mieux répondre aux nouveaux usages.

Le groupe place également la satisfaction des locataires parmi ses principales priorités. En 2025, son service relation client a traité plus de 534 000 demandes, avec un objectif affiché d’atteindre à terme 80 % de satisfaction.

Cette stratégie passe notamment par des améliorations très concrètes du quotidien. C’est le cas du plan consacré aux ascenseurs, engagé en 2024. Les premiers résultats montrent une baisse de 20 % des pannes par rapport à 2023 et une réduction de moitié du temps moyen d’immobilisation des équipements, améliorant ainsi l’accessibilité des immeubles.

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Adapter les logements franciliens aux canicules devient une priorité

Au-delà de la construction et de la gestion de son parc, Seqens fait évoluer sa stratégie face aux conséquences du changement climatique.

Le groupe est ainsi cofondateur du collectif « Nos villes à 50 °C », lancé en 2025 avec CDC Habitat et coordonné par A4MT. Son objectif est de développer des solutions concrètes pour concevoir des logements et des quartiers capables de mieux résister aux vagues de chaleur.

L’approche porte notamment sur le confort d’été, la végétalisation, la biodiversité, le choix des matériaux ou encore la résilience des quartiers. Ces principes doivent s’appliquer aussi bien aux constructions neuves qu’aux opérations de réhabilitation.

Cette stratégie se traduit déjà par un premier projet pilote à Bagneux, dans la ZAC des Musiciens. Ce programme de 45 logements sociaux en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) intégrera des exigences renforcées en matière de performance environnementale, avec notamment une importante place accordée aux espaces végétalisés et à l’évaluation du confort thermique estival.

Pour Seqens, cette évolution répond autant à un enjeu environnemental qu’à des questions de santé publique, de qualité de vie et de maîtrise des dépenses énergétiques des ménages.

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