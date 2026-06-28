A vendre à Paris 16e : Atelier en duplex dans un immeuble des années 30

Entre verdure et Seine, cet atelier en duplex niché dans un magnifique immeuble construit dans les années 30 est proposé à la vente par Varenne.

Cet atelier en duplex de 103,66 m² Carrez est situé entre verdure et Seine, au sein d’un magnifique immeuble des années 30, à proximité immédiate du Parc de Passy.

Développé sur deux niveaux, ce bien de caractère séduit dès l’entrée par les volumes exceptionnels de sa pièce de vie.

Le premier niveau accueille un salon bénéficiant d’une spectaculaire hauteur sous plafond de 5 mètres, prolongé par un balcon, ainsi qu’un espace salle à manger et une cuisine indépendante.

À l’étage, un espace bureau en mezzanine, ouvert sur le salon, accompagne deux chambres ainsi qu’une salle de bains, offrant un agencement fluide et harmonieux.

Le prix : 1 890 000 €. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

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