Réseau immobilier : John Taylor enregistre une croissance de 35 % de ses ventes en 2025

Le réseau immobilier John Taylor affiche une hausse de 35 % de ses ventes en 2025 par rapport à 2024, atteignant environ 1,5 milliard d’euros de transactions. Cette progression s’appuie sur la reprise du segment du luxe et de l’ultraluxe.

Dans un environnement économique international contrasté, John Taylor, réseau immobilier du groupe Artcurial, revendique une année 2025 exceptionnelle. Le spécialiste de l’immobilier de luxe et d’ultraluxe annonce une forte hausse de son activité, portée par les ventes les plus élevées du marché.

Newsletter MySweetimmo

L’activité de John Taylor portée par le segment de l’ultraluxe

En 2025, John Taylor enregistre une augmentation de 35 % de ses ventes par rapport à 2024, atteignant environ 1,5 milliard d’euros de transactions. Le groupe gère désormais près de 30 milliards d’euros d’actifs immobiliers à l’échelle internationale. Cette progression s’appuie sur la reprise du segment du luxe, sur les biens compris entre 3 et 7 millions d’euros, et surtout sur une activité soutenue sur le marché de l’ultraluxe.

«Ce sont les ventes d’ultraluxe qui ont tiré les résultats vers le haut. Nous avons réalisé plus de transactions majeures que l’an dernier, dans un marché où l’offre est extrêmement rare», Nicolas Orlowski, PDG. d’Artcurial Group.

Sur l’année 2025, John Taylor a réalisé de nombreuses transactions supérieures à 10 millions d’euros, dont plusieurs au-delà de 50 millions d’euros, sur l’ensemble de ses marchés stratégiques en France et en Europe. L’une d’elles figure parmi les transactions immobilières les plus importantes au niveau mondial en 2025, avec un montant avoisinant les 100 millions d’euros, conclue sur la Riviera entre Nice et Monaco.

À lire aussi Immobilier en station : Des prix du simple au décuple selon la destination

Monaco, Riviera et Paris : les marchés les plus tendus

Monaco demeure le marché résidentiel le plus cher au monde au mètre carré, tandis que Saint-Jean-Cap Ferrat et ses environs figurent régulièrement parmi les cinq à dix marchés les plus chers à l’échelle internationale. La clientèle reste majoritairement internationale, avec une proportion de 30 à 40 % de clients français selon les zones. Le profil des acquéreurs demeure globalement mature, même si le groupe anticipe une évolution générationnelle progressive liée aux transmissions patrimoniales au cours des prochaines années.

À Paris, le segment des biens supérieurs à 10 millions d’euros a également enregistré une activité soutenue en 2025. La demande porte principalement sur des appartements de plus de 300 m², clés en main, situés dans les secteurs les plus recherchés, notamment le Triangle d’Or et la Rive gauche.

John Taylor a notamment réalisé deux ventes au sein de l’ancien hôtel particulier Lalique, dans le 8ᵉ arrondissement, portant sur deux biens de 348 m² et 174 m², vendus à environ 37 000 € le m², soit près du triple du prix moyen observé sur ce secteur. La typologie de la clientèle parisienne se répartit entre environ 40 % de Français, une clientèle internationale issue du Moyen-Orient, des États-Unis, ainsi que d’Europe et d’Asie, recherchant principalement des résidences secondaires ou des stratégies de diversification patrimoniale.

À noter également, en 2025, une location record avenue Montaigne, conclue pour 1 200 000 € sur une année, illustrant la tension et l’attractivité extrême du marché locatif ultraprime parisien.

Suisse, Espagne et accélération du développement international

En Suisse, sur l’arc lémanique, John Taylor confirme son positionnement sur les actifs de premier plan, avec notamment la vente off-market d’une propriété située à Cologny, sur une parcelle de près de deux hectares, pour un montant de 54,45 millions d’euros, ainsi qu’une villa dans la même commune vendue 18,3 millions d’euros.

En Espagne, le marché du luxe poursuit une trajectoire de croissance soutenue. En 2025, les ventes ont été multipliés par trois par rapport à la moyenne des cinq dernières années, portés par une montée en gamme de l’offre et une demande active sur les marchés résidentiels prime, notamment à Madrid et sur certaines zones côtières.

Parallèlement, John Taylor poursuit son développement international, avec des implantations récentes ou renforcées en France et dans les Caraïbes, notamment à Marseille, Sanary-sur-Mer, Saint-Barthélemy, ainsi qu’à Chypre et dans la vallée de la Loire autour de Tours.

Enfin, le groupe engage une nouvelle phase d’expansion stratégique au Moyen-Orient, avec des ouvertures prévues à Abu Dhabi, puis à Riyad, Djeddah et Doha dans les deux prochaines années, afin d’accompagner l’évolution géographique et générationnelle du marché mondial de l’immobilier de luxe.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements