MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’ : Ce qui change aujourd’hui avec le nouveau compte France Rénov’

À partir du 17 août 2026, MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’ et Ma Prime Logement Décent passent par un compte personnel unique France Rénov’. Faut-il recréer un compte ? Que deviennent les dossiers en cours ? FranceConnect+ est-il obligatoire ? Voici le mode d’emploi.

À partir de ce lundi 17 août 2026, France Rénov’ devient la porte d’entrée numérique unique pour demander les principales aides de l’Anah. Nouveau compte, FranceConnect+, anciens dossiers : voici ce que les particuliers doivent faire -et surtout ne pas faire, après la migration des plateformes

Vous aviez déjà un compte MaPrimeRénov’ ? Vous préparez une demande MaPrimeAdapt’ ? Vous souhaitez déposer pour la première fois un dossier d’aide à la rénovation de votre logement ? À compter de ce 17 août, le parcours change.

Après une maintenance technique programmée du 3 au 17 août, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) met en place un compte personnel unique France Rénov’ pour les ménages sollicitant MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’ ou Ma Prime Logement Décent. Désormais, c’est depuis France Rénov’ que l’usager entre dans son parcours avant d’être orienté vers la démarche correspondant à son projet.

La réforme doit à la fois simplifier les démarches et renforcer leur sécurité face aux fraudes et aux usurpations d’identité. Mais pour les particuliers, elle soulève surtout une série de questions très concrètes. MySweetImmo fait le point.

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J’avais déjà un compte MaPrimeRénov’ : dois-je en créer un nouveau ?

Non. Et c’est probablement le point le plus important à retenir. Les particuliers qui possédaient déjà un compte MaPrimeRénov’ ou Mon Projet Anah ne doivent pas recréer leurs dossiers. Selon l’Anah, leurs informations et l’ensemble de leurs dossiers doivent être retrouvés automatiquement dans le nouvel environnement après sécurisation de leur identité. Autrement dit, un dossier déposé avant la migration ne disparaît pas parce que le point d’entrée change. Le réflexe à éviter est donc de créer précipitamment une nouvelle demande identique si un ancien dossier ne s’affiche pas immédiatement.

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Que deviennent les dossiers MaPrimeRénov’ déjà déposés ?

Ils sont repris dans le nouveau parcours. L’Anah indique explicitement que les titulaires d’un ancien compte MaPrimeRénov’ ou Mon Projet Anah doivent retrouver leurs informations ainsi que l’ensemble de leurs dossiers après avoir confirmé leur identité. Cela concerne donc aussi les ménages dont la demande est déjà engagée : dossier en cours d’instruction, démarches déjà commencées ou demande nécessitant encore une action de l’usager. À noter que la maintenance du 3 au 17 août avait temporairement empêché la création de comptes, le dépôt de nouvelles demandes d’aide mais également les demandes de paiement.

Où faut-il déposer une nouvelle demande à partir du 17 août ?

Sur France Rénov’.

À partir de ce 17 août, un ménage souhaitant solliciter MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’ ou Ma Prime Logement Décent doit créer son compte personnel depuis france-renov.gouv.fr.

Il n’a plus à déterminer lui-même, avant même de commencer, sur quelle plateforme déposer sa demande. Depuis son compte France Rénov’, il est orienté automatiquement vers le parcours adapté à sa situation.

C’est le principal changement visible pour l’usager : France Rénov’ devient réellement le guichet numérique d’entrée des aides de l’Anah, et pas seulement le site où chercher des informations sur les travaux ou les dispositifs disponibles.

Quelles aides sont concernées par le compte unique France Rénov’ ?

Trois grandes aides de l’Anah sont explicitement citées :

MaPrimeRénov’ , pour la rénovation énergétique ;

, pour la rénovation énergétique ; MaPrimeAdapt’ , pour adapter un logement au vieillissement ou au handicap ;

, pour adapter un logement au vieillissement ou au handicap ; Ma Prime Logement Décent, destinée aux travaux permettant de traiter notamment un logement dégradé ou indigne.

Le compte France Rénov’ doit permettre au ménage de retrouver ses différentes démarches dans un même espace et d’être dirigé vers le parcours de dépôt correspondant à son projet.

Attention toutefois : cela ne signifie pas que toutes les aides à la rénovation existantes en France fusionnent. Les certificats d’économies d’énergie (CEE), l’éco-PTZ ou certaines aides locales restent des dispositifs distincts.

FranceConnect+ est-il désormais obligatoire ?

Pour sécuriser le parcours numérique, FranceConnect+ devient central. Mais une nuance importante existe pour les anciens comptes.

Le nouveau compte France Rénov’ est présenté par l’Anah comme étant sécurisé grâce à FranceConnect+, la version renforcée de FranceConnect destinée aux démarches considérées comme sensibles. MaPrimeRénov’ figure d’ailleurs parmi les démarches citées par FranceConnect pour lesquelles ce niveau de sécurisation est utilisé.

Pour utiliser FranceConnect+, il faut disposer d’une identité numérique compatible. FranceConnect cite notamment L’Identité Numérique La Poste et France Identité parmi les solutions utilisables, sous réserve de remplir leurs conditions respectives.

Mais les personnes qui avaient déjà un compte ne sont pas nécessairement bloquées faute de FranceConnect+. L’Anah précise qu’elles peuvent récupérer leurs informations et leurs dossiers après confirmation de leur identité via FranceConnect+ ou au moyen d’une démarche de sécurisation par courrier.

Il serait donc excessif de résumer la réforme par « pas de FranceConnect+, pas de MaPrimeRénov’ ». Une solution alternative est prévue pour la sécurisation des anciens comptes.

Mon ancien dossier n’apparaît pas : que dois-je faire ?

Premier conseil : ne déposez pas immédiatement un deuxième dossier pour le même projet.

L’Anah assure que les dossiers existants doivent être récupérés automatiquement après sécurisation de l’identité. Il faut donc d’abord vérifier que cette étape a bien été menée jusqu’au bout.

Si le dossier reste introuvable, conservez les éléments permettant de l’identifier — numéro de dossier, anciens courriels de confirmation, notifications ou justificatifs — et contactez France Rénov’.

Le service public dispose d’un numéro national, le 0 808 800 700, ainsi que d’un réseau d’Espaces Conseil permettant d’accompagner gratuitement les particuliers.

L’Anah n’a pas détaillé, dans son communiqué annonçant la migration, de procédure particulière applicable à un dossier qui resterait absent du nouvel espace après sécurisation. Dans cette situation, mieux vaut donc faire vérifier le dossier avant toute nouvelle saisie.

FranceConnect+ : attention aux faux conseillers et aux arnaques

Le passage à une identité numérique renforcée répond notamment à la multiplication des fraudes et des tentatives d’usurpation d’identité dans la rénovation.

Une règle doit être absolue : votre identité numérique est personnelle.

Ne validez pas une connexion FranceConnect+ parce qu’un interlocuteur au téléphone, un artisan ou un prétendu conseiller vous le demande. FranceConnect rappelle qu’une identité numérique ne doit être utilisée que lorsque l’usager est lui-même à l’origine de la connexion.

L’Anah recommande également de ne pas communiquer à des interlocuteurs douteux ses données fiscales ou personnelles, qui peuvent être utilisées pour déposer frauduleusement une demande d’aide.

Cette vigilance devient d’autant plus importante que France Rénov’ concentre désormais l’accès à plusieurs aides importantes dans un même compte.

Et pour les artisans, mandataires, AMO et Accompagnateurs Rénov’, qu’est-ce qui change ?

Pour les professionnels qui accompagnent des particuliers, le changement essentiel est simple : le ménage doit désormais être orienté vers France Rénov’ comme point d’entrée de sa demande d’aide.

En revanche, la création du compte et la sécurisation de l’identité restent des démarches personnelles. Un professionnel ne doit donc pas demander à son client de lui transmettre ou de valider à sa place ses identifiants FranceConnect+.

Cela ne remet pas en cause les dispositifs de mandat prévus par l’Anah : un particulier peut toujours désigner formellement un mandataire pour l’assister dans certaines démarches. Le mandat obéit toutefois à une procédure spécifique et ne doit pas être confondu avec le partage des identifiants personnels du ménage.

Nouveau compte France Rénov’ : ce qu’il faut retenir ce 17 août

Vous aviez déjà un compte MaPrimeRénov’ ou Mon Projet Anah ? Ne recréez pas votre dossier : vos informations et vos demandes doivent être reprises dans le nouvel environnement.

Vous déposez une nouvelle demande ? Le point d’entrée est désormais France Rénov’, qui vous dirigera vers le parcours correspondant à votre aide.

Vous avez FranceConnect+ ? Vous pourrez l’utiliser pour sécuriser votre identité.

Vous possédez un ancien compte mais ne pouvez pas passer par FranceConnect+ ? L’Anah prévoit également une procédure de sécurisation par courrier.

Votre ancien dossier n’apparaît pas ? Ne créez pas de doublon avant d’avoir fait vérifier la situation auprès de France Rénov’.

Avec cette réforme, l’Anah veut faire de France Rénov’ le véritable guichet unique de la rénovation et de l’adaptation du logement. Pour les ménages, la promesse est celle d’un parcours plus lisible. Le véritable test commence désormais : celui de la migration effective des anciens dossiers et de la simplicité du nouveau compte pour les particuliers.

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