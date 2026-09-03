Immobilier : Villadim prend le contrôle d’Akabois et mise sur le bois

Villadim prend le contrôle du constructeur breton Akabois. Le groupe veut déployer ses maisons en bois et passives dans 51 agences et porter sa production « décarbonée » à 20 % en 2028.

Villadim accélère dans la construction en bois. Le groupe, qui réalise plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, devient l’actionnaire majoritaire d’Akabois.

Avec ce rapprochement, Villadim ne cherche pas seulement à élargir son offre. Le groupe acquiert un savoir-faire industriel qu’il veut utiliser dans ses quatre métiers : la construction de maisons individuelles, la promotion immobilière, l’aménagement foncier et la rénovation de bâtiments anciens.

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Akabois peut produire deux maisons par jour

Créée en 2004, Akabois a déjà construit plus de 1 200 maisons à ossature bois. L’entreprise bretonne emploie 35 personnes et a réalisé 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Son usine de Landivisiau, dans le Finistère, s’étend sur 2 500 m². Elle peut produire l’équivalent de deux maisons par jour.

Akabois utilise la construction hors site : une partie du logement est fabriquée en usine, puis transportée et assemblée sur le terrain. Cette méthode permet notamment de réduire le temps passé sur le chantier. MySweetImmo avait ainsi présenté une maison en bois fabriquée en atelier et livrée en 72 heures, après la réalisation des fondations.

L’entreprise dispose aussi de son propre bureau d’études. Elle revendique une expertise dans la conception passive, avec 130 maisons passives livrées. Ces logements sont conçus pour limiter fortement les besoins de chauffage, notamment grâce à une isolation renforcée et à une bonne étanchéité à l’air.

Les maisons Akabois bientôt proposées dans 51 agences

Akabois conserve sa marque, ses équipes, son usine et sa gouvernance. Géraldine Kerdiles reste directrice générale de l’entreprise.

Villadim veut désormais proposer progressivement les maisons en bois, passives et bas carbone d’Akabois dans son propre réseau. Celui-ci compte 51 agences réparties dans 14 départements.

Akabois apporte son usine et ses compétences techniques. Villadim apporte son réseau commercial et son implantation locale. Plusieurs informations importantes manquent toutefois encore : le calendrier du déploiement, les territoires concernés en priorité, les prix et le nombre de maisons que le groupe compte vendre.

« Depuis que je suis arrivée à la direction d’Akabois, j’ai toujours eu cette envie : voir jusqu’où Akabois peut aller. Nous avons le savoir-faire en bois et en passif, les équipes et l’outil industriel. Avec Villadim, nous nous donnons aujourd’hui les moyens de changer d’échelle et de porter ce savoir-faire au-delà de notre territoire historique, tout en préservant l’identité et l’ancrage d’Akabois », souligne Géraldine Kerdiles, directrice générale d’Akabois.

Pour les futurs acquéreurs, l’intérêt de cette nouvelle offre dépendra surtout de son prix, de ses délais de construction et des secteurs où elle sera disponible. Ces questions sont importantes alors que le budget moyen consacré à la construction d’une maison neuve a atteint 200 000 euros en 2024, hors terrain et frais annexes, selon les chiffres publiés par Hexaom.

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Un Pôle Bois pour tout le groupe Villadim

Cette prise de participation s’accompagne de la création d’un Pôle Bois. Géraldine Kerdiles en prend la direction, tout en restant à la tête d’Akabois. Celui-ci doit devenir le centre d’expertise et de recherche et développement bas carbone de Villadim. Les compétences d’Akabois pourront ainsi être utilisées dans les quatre activités du groupe.

Villadim veut notamment s’appuyer sur cette expertise pour ses programmes de promotion immobilière et ses opérations d’aménagement. Les solutions développées pourront concerner des logements destinés aux particuliers, mais aussi des projets menés avec des bailleurs sociaux ou des collectivités.

La construction en bois ne concerne d’ailleurs plus seulement la maison individuelle. Elle gagne aussi le logement collectif. À Paris, un programme de 177 logements en ossature bois doit ainsi voir le jour face à la Bibliothèque nationale de France.

Un objectif de 20 % de production « décarbonée »

Villadim veut atteindre 20 % de production « décarbonée » en 2028. « Nous faisons le choix d’investir aujourd’hui dans une expertise dont nous sommes convaincus qu’elle prendra une place croissante dans la construction de demain. Akabois nous apporte vingt ans de savoir-faire, des équipes spécialisées et un outil industriel éprouvé. Cette opération s’inscrit pleinement dans la trajectoire que nous voulons donner à Villadim pour les vingt prochaines années avec l’ambition à horizon 2028 d’atteindre 20 % de production décarbonée », souligne Dominique Lavallée, président de Villadim.

Ce virage intervient alors que la réglementation environnementale 2020 durcit progressivement les exigences applicables aux constructions neuves. Elle prend en compte les consommations d’énergie, l’empreinte carbone des bâtiments et leur capacité à rester confortables pendant les fortes chaleurs. MySweetImmo explique dans son guide ce que change la RE2020 pour les bâtiments neufs.

Avec Akabois, Villadim dispose désormais d’une usine et d’équipes spécialisées pour développer la construction en bois. La réussite de l’opération dépendra néanmoins de sa traduction concrète : des maisons disponibles dans davantage de territoires, à des prix accessibles et dans des délais maîtrisés.

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