Immobilier Majorque : Le domaine viticole historique de Son Mayol à vendre 34 millions d’euros

À quelques minutes de Palma, le domaine viticole historique Son Mayol est proposé à 34 millions d’euros. À Establiments, il réunit 97 hectares de terrain, 5 120 m² construits et une demeure d’environ 1 500 m². Avis aux intéressés …

Un domaine de 97 hectares aux portes de Palma : Son Mayol est proposé à la vente pour 34 millions d’euros. Située à Establiments, au cœur d’un paysage méditerranéen préservé, cette propriété historique associe une résidence de prestige et une activité viticole.

L’ensemble totalise 5 120 m² de surfaces construites. La maison principale représente à elle seule environ 1 500 m². Son Mayol se distingue ainsi autant par ses dimensions que par la diversité de ses usages, entre habitation, réception et production de vin.

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Un domaine de 97 hectares près de Palma

Son Mayol s’étend sur un terrain de 970 000 m², soit 97 hectares. La propriété se trouve à quelques minutes du centre de Palma, dans le secteur d’Establiments.

La taille du domaine et sa proximité avec la capitale majorquine constituent les deux caractéristiques principales du bien. Les grands domaines historiques de l’île sont des propriétés rares, longtemps associées à l’agriculture, à la production d’huile d’olive ou à la viticulture.

MySweetImmo avait déjà consacré un décryptage aux « possessions », ces domaines historiques emblématiques de Majorque.

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Une maison historique de 1 500 m² entièrement restaurée

Au centre de la propriété, la maison principale développe environ 1 500 m². Entièrement restaurée, elle associe des éléments historiques à un aménagement contemporain.

La demeure comprend de vastes pièces de réception, sept chambres disposant chacune de leur salle de bains, une bibliothèque et une salle de billard. Une chapelle historique complète cet ensemble.

À l’extérieur, les occupants disposent de plusieurs terrasses et d’un vaste espace piscine. Ces équipements inscrivent Son Mayol dans la catégorie des grandes résidences de prestige conçues pour accueillir famille et invités.

D’autres propriétés associent également patrimoine ancien et grands espaces, à l’image de ce mas de 1679 installé sur 45 hectares dans les Alpilles.

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Une propriété résidentielle et viticole

Son Mayol n’est pas uniquement une résidence privée. La propriété constitue un véritable domaine viticole, doté d’une infrastructure professionnelle destinée à la production de vin.

Cette dimension agricole distingue le bien d’une villa de luxe classique. La vente porte sur un ensemble réunissant terres, bâtiments, espaces de réception et installations viticoles.

Ce type de propriété répond à une logique proche de celle de cette bergerie restaurée au cœur d’un domaine viticole et oléicole à Lorgues, où la résidence s’inscrit dans un ensemble foncier consacré à la production agricole.

34 millions d’euros pour 5 120 m² construits

Le prix de vente de Son Mayol est fixé par le réseau John Taylor à 34 millions d’euros. La propriété totalise 5 120 m² de surfaces construites réparties au sein du domaine de 97 hectares.

L’acquéreur devient ainsi propriétaire d’une maison historique restaurée d’environ 1 500 m², de ses espaces de réception, de sa chapelle, de ses terrasses, de son espace piscine et des infrastructures liées à l’activité viticole.

La situation du domaine permet de conjuguer un environnement rural méditerranéen avec la proximité immédiate de Palma. Une configuration particulièrement rare pour une propriété de cette superficie.

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