Immobilier Paris : Deux enchères bouclées en 15 jours

À Paris, un studio et un deux-pièces ont été vendus aux enchères volontaires en une à deux semaines, pour 250 000 et 500 000 euros. Ces ventes montrent que le dispositif ne concerne pas seulement les biens de prestige.

Les enchères immobilières ne concernent pas seulement les hôtels particuliers et les appartements de luxe. En juillet 2026, Howardz a vendu deux logements parisiens de 22 et 42 m² en moins de deux semaines.

Le premier, situé dans le 9e arrondissement, est parti à 250 000 euros. Le second, dans le 17e, a été vendu 500 000 euros. Dans les deux cas, plusieurs acheteurs se sont positionnés et le prix final a dépassé la mise à prix.

Ces deux ventes montrent que les enchères volontaires peuvent aussi convenir à des appartements classiques lorsqu’ils attirent plusieurs candidats. Le prix de départ sert à lancer la compétition et ne correspond pas nécessairement à la valeur attendue par le vendeur.

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Un studio vendu 40 000 euros au-dessus de la mise à prix

Le premier bien est un studio de 22 m² situé près de la rue des Martyrs, dans le 9e arrondissement de Paris. Installé dans un immeuble haussmannien, il dispose d’une vue sur les toits, d’un petit balcon, d’une cuisine ouverte et d’un coin nuit avec des rangements.

Howardz l’a proposé à partir de 210 000 euros. Deux acheteurs ont participé aux enchères et le logement a été vendu 250 000 euros en une semaine. Le prix final dépasse donc de 40 000 euros la mise à prix, soit une hausse de 19 %.

Rapporté à la surface annoncée, le prix atteint environ 11 300 euros le mètre carré. Howardz le compare à une moyenne de 11 939 euros le mètre carré dans le quartier. Le résultat reste donc, selon l’entreprise, cohérent avec le marché local. Pour mieux comprendre ce secteur, MySweetImmo a récemment analysé les prix et les négociations immobilières dans le 9e arrondissement de Paris.

Un deux-pièces vendu 500 000 euros dans le 17e

Le second appartement se trouve dans le quartier Guy Môquet, dans le 17e arrondissement. Ce deux-pièces de 42 m² est situé dans une résidence rénovée et possède deux terrasses.

La mise à prix était fixée à 450 000 euros. Quatre acheteurs ont participé aux enchères. Le logement a finalement été vendu 500 000 euros en moins de deux semaines, soit 50 000 euros et 11 % de plus que le prix de départ.

Le prix final représente près de 11 900 euros le mètre carré. Howardz indique une moyenne de 11 824 euros le mètre carré dans l’arrondissement. Là encore, la compétition entre acheteurs a fait monter le prix par rapport au point de départ, sans l’éloigner des références avancées pour le secteur. Cette vente intervient dans un marché où les appartements sans défaut restent les plus recherchés dans le 17e arrondissement.

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Avant la commercialisation, le vendeur fixe un prix de réserve. Si les offres restent sous ce montant, la vente est annulée sans frais. La séance d’enchères réunit ensuite les acheteurs intéressés pendant moins d’une heure.

Tous les participants disposent des mêmes informations et suivent les offres en temps réel. Ils peuvent relever immédiatement leur proposition. Cette organisation concentre la mise en concurrence sur une courte période, ce qui explique en partie la rapidité du processus.

Pour l’acheteur, aucun dépôt de garantie n’est exigé au moment des enchères et l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire. Une condition suspensive d’obtention du crédit peut être prévue. L’acquéreur qui doit emprunter n’est donc pas nécessairement exclu du dispositif.

Ce fonctionnement appartient à la famille des ventes immobilières interactives, dont les formats se développent en France. MySweetImmo a notamment expliqué comment la vente interactive cherche à devenir une alternative au mandat classique.

Un modèle réservé aux biens très demandés

La méthode suppose que plusieurs acheteurs soient prêts à se positionner dans un délai court. Elle paraît donc surtout adaptée aux logements bien situés, correctement présentés et proposés avec une mise à prix suffisamment attractive.

Le vendeur garde la maîtrise grâce au prix de réserve. Mais il doit accepter que le résultat dépende du nombre d’enchérisseurs et de leur volonté de surenchérir. La hausse observée par rapport au prix de départ ne doit pas être confondue avec une plus-value par rapport au prix du marché.

Howardz indique avoir réalisé sept ventes à Paris depuis son lancement en septembre 2025. Après cette première étape, l’entreprise prévoit d’étendre son activité à l’ensemble de l’Île-de-France, en visant les secteurs où la demande est la plus forte.

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