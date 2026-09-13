Immobilier Marcq-en-Barœul : Un nouveau siège social pour La Flandre Assurances  

Le bâtiment de 2 362 m² sera construit à Marcq-en-Barœul, près des locaux actuels de l’assureur. Les travaux doivent commencer en octobre 2026.

La Flandre Assurances prépare son déménagement. L’entreprise va installer son siège social dans un nouvel immeuble avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul, à quelques pas de ses locaux actuels.

Le bâtiment sera réalisé par Aventim. Il développera 2 362 m² sur trois étages. Le chantier doit démarrer en octobre 2026, pour une livraison au premier trimestre 2028.

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Près de la moitié du bâtiment pour l’assureur

La Flandre Assurances occupera les deuxième et troisième étages, soit près de la moitié de la surface totale. L’entreprise restera ainsi dans la commune où elle est implantée depuis plusieurs années.

« Ce projet, réalisé avec l’appui de nos actionnaires, accompagne la croissance de Flandre Assurances et les ambitions de développement que nous portons pour les années à venir. Il nous permet de maintenir notre ancrage historique à Marcq-en-Barœul tout en offrant à nos équipes un environnement de travail plus performant, plus confortable et mieux adapté aux évolutions de nos métiers », déclare Vianney Blouin, président de La Flandre Assurances.

Le projet confirme l’attractivité de la commune pour les entreprises comme pour les habitants. MySweetImmo a déjà analysé le marché immobilier et les atouts de Marcq-en-Barœul.

Des bureaux et deux commerces

La Flandre Assurances ne sera pas le seul occupant. Un étage de bureaux divisibles sera proposé à la location. Deux cellules commerciales seront également aménagées au rez-de-chaussée.

Le bâtiment sera situé près du tramway et disposera d’un accès direct aux gares, selon Aventim. Cette desserte constitue un atout pour les salariés et les entreprises qui pourraient louer les bureaux encore disponibles.

« Les entreprises recherchent aujourd’hui bien davantage que des mètres carrés. Elles souhaitent offrir à leurs collaborateurs un environnement de travail attractif, accessible et intégré à leur vie et à celle du territoire. C’est cette logique qui a guidé la conception de ce projet », souligne Sébastien Esclade, directeur de programmes chez Aventim.

L’opération s’inscrit dans un marché tertiaire en pleine évolution. MySweetImmo a détaillé les transformations attendues dans l’immobilier de bureaux en 2026.

Une structure en bois et en béton

Conçu par GBL Architectes, le bâtiment reposera sur une structure mêlant bois et béton. Des isolants biosourcés et des matériaux à faible impact carbone sont également annoncés.

Aventim vise une performance supérieure aux exigences de la réglementation environnementale RE2020. Le promoteur annonce un objectif de réduction de l’empreinte carbone de 10 % par rapport au seuil réglementaire de 2025.

Une partie des sols doit être désimperméabilisée pour faciliter l’absorption de l’eau de pluie. Le projet prévoit aussi de nouvelles plantations, une toiture végétalisée et des aménagements favorables à la biodiversité.

« Ce projet nous permet de transformer un foncier désaffecté en améliorant sa qualité environnementale : davantage d’espaces végétalisés, une désimperméabilisation des sols, une gestion plus vertueuse des eaux pluviales et une attention particulière portée à la biodiversité », souligne Sébastien Esclade.

Le promoteur connaît déjà le secteur. Il a notamment développé Le Mille Un, un ensemble de bureaux situé sur les Grands Boulevards de Marcq-en-Barœul. MySweetImmo avait présenté ce précédent programme tertiaire d’Aventim.

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