Immobilier : La sécheresse a-t-elle fragilisé nos maisons ?

La sécheresse peut faire bouger les sols argileux et fragiliser les maisons. Fissures, portes qui coincent : les signes à surveiller et les bons réflexes avant de réparer.

Une fissure apparue près d’une fenêtre, une porte qui ferme mal, un mur qui se sépare d’une extension… Après une période de sécheresse, ces changements méritent votre attention. Ils ne signifient pas forcément que les fondations sont endommagées. Mais lorsqu’ils se multiplient ou s’aggravent, mieux vaut faire examiner la maison avant de reboucher les murs. Serge Masson, expert habitat chez Travaux.com, explique les signes à repérer et les précautions à prendre.

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Pourquoi la sécheresse peut faire bouger une maison

Le problème vient du terrain sur lequel repose le logement. En période sèche, un sol argileux perd de l’eau et se rétracte. Lorsqu’il se réhumidifie, il gonfle. Ces variations de volume, appelées retrait-gonflement des argiles, peuvent entraîner des mouvements inégaux sous les fondations et provoquer des fissures.

« Quand il pleut aussi peu, l’humidité s’évapore du sol. Les sols argileux, en particulier, ont tendance à se rétracter, ce qui déstabilise les fondations et leur fait perdre le soutien dont elles ont besoin. Le sol bouge de façon irrégulière, et les fondations bougent avec lui, ce qui finit par provoquer des fissures», explique Serge Masson, expert habitat chez Travaux.com.

Le contexte climatique invite à la vigilance. Selon le bilan de Météo-France, l’été 2026 est le plus chaud enregistré en France depuis 1900, avec 53 jours de vagues de chaleur, contre 33 en 2022. Cela ne permet toutefois pas de conclure qu’une maison donnée a subi des dommages : la nature du terrain et les caractéristiques du bâtiment comptent aussi.

Les conséquences peuvent être coûteuses. Dans une estimation publiée en 2023, la Caisse centrale de réassurance évaluait à près de 3,5 milliards d’euros le coût de la sécheresse de 2022 pour le régime des catastrophes naturelles. Il s’agissait d’une estimation des dommages, et non d’un bilan définitif des indemnités déjà versées.

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Les signes à regarder sur les murs et les ouvertures

Commencez par observer les façades, puis les murs intérieurs, notamment autour des portes et des fenêtres. Regardez aussi la jonction entre la maison et une éventuelle extension. L’objectif est de repérer un changement récent ou une dégradation qui progresse. Parmi les signes signalés par Serge Masson :

des fissures en diagonale, parfois plus larges en haut qu’en bas

une fissure qui remonte depuis le bas du mur ou apparaît près d’une ouverture

une fissure visible à la fois à l’intérieur et à l’extérieur

des portes ou des fenêtres qui se mettent à coincer

du papier peint qui se plisse aux jonctions des murs ou du plafond

des fissures entre une extension et le bâtiment principal.

L’expert invite également à surveiller les fissures qui se prolongent sous la couche d’étanchéité située au pied du mur, lorsqu’elle existe et peut être repérée. Cette couche sert à limiter les remontées d’humidité.

« Certains signes doivent alerter, comme des fissures en diagonale, visibles à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, ou encore des portes et fenêtres qui coincent. Inutile de paniquer si vous en voyez, mais mieux vaut ne pas les ignorer, car les signes précoces sont souvent les plus faciles à traiter », souligne Serge Masson.

Il cite une largeur supérieure à 3 mm parmi les points de vigilance et recommande notamment une intervention professionnelle lorsque les fissures dépassent environ 5 mm, s’élargissent rapidement ou touchent la structure. Ces mesures ne constituent pas, à elles seules, un diagnostic : une fissure plus fine qui évolue rapidement mérite aussi un avis.

Avant de réparer, faire identifier la cause

Reboucher une fissure et repeindre peut masquer le problème sans le résoudre. Avant toute réparation importante, faites rechercher l’origine des désordres par un expert en structure. Un bureau d’études géotechniques peut également être nécessaire pour analyser le terrain.

Photographiez les fissures avec une règle pour donner une échelle, datez les clichés et conservez les observations sur leur évolution. Ces éléments aideront à décrire la situation au professionnel et à l’assureur. Les solutions pour réparer une maison fissurée par la sécheresse dépendent de la cause et de l’importance des dommages : il n’existe pas de réparation unique adaptée à toutes les maisons.

Contactez également votre assurance habitation avant d’engager des travaux, hors mesures urgentes de mise en sécurité. La garantie catastrophe naturelle suppose notamment un contrat couvrant les biens endommagés et un arrêté reconnaissant l’événement pour la commune et la période concernées. La prise en charge reste soumise aux conditions applicables au sinistre.

Pour la prévention, un dispositif expérimental a été lancé dans onze départements en 2025, avec des aides au diagnostic et à certains travaux. Mysweetimmo retrace la mise en place du fonds de prévention des dommages liés aux argiles. Les conditions ayant évolué, consultez surtout les critères d’accès élargis en 2026 avant de préparer une demande.

Dans le jardin, éviter les changements sans conseil

Les aménagements autour de la maison peuvent modifier l’humidité du terrain. Une allée imperméable, un drainage ou la plantation d’un arbre ne sont donc pas des décisions anodines sur un sol argileux.

« Il faut prendre en compte l’effet de surfaces imperméables, allées, chemins ou aires stabilisées, sur la quantité de pluie qui atteint réellement le sol et sur son taux d’humidité », souligne Serge Masson.

Avant de planter près du logement, demandez conseil : la distance adaptée dépend de l’espèce, des fondations et du terrain. Un arbre situé à plusieurs mètres peut encore prélever de l’eau dans le sol à proximité de la maison. À l’inverse, abattre un arbre mature sans étude préalable n’est pas une solution automatique, car cela peut aussi modifier l’équilibre hydrique du terrain.

Pour un drainage, un nivellement ou un mur de soutènement, faites définir les précautions techniques avant de confier l’aménagement à un professionnel. Enfin, un projet de construction ou d’extension doit intégrer les caractéristiques du sol dès la conception des fondations. Le bon réflexe reste le même : comprendre comment le terrain se comporte avant de le modifier.

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