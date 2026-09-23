Immobilier de luxe : + 55 % de demandes chez Coldwell Banker cet été

Les demandes reçues sur le site de Coldwell Banker ont augmenté de 55 % en juillet-août 2026 par rapport à l’été précédent. Antibes et Juan-les-Pins arrivent en tête des destinations recherchées par ses clients.

Les demandes pour des biens de prestige ont nettement progressé sur le site de Coldwell Banker France cet été. Le réseau annonce 55 % de demandes en plus en juillet et août 2026 qu’au cours des mêmes mois de 2025.

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Antibes et Juan-les-Pins devant Paris

Où se porte l’intérêt des clients du réseau ? La Côte d’Azur domine le classement mais Paris, le bassin d’Arcachon et Chamonix y figurent aussi.

Antibes et Juan-les-Pins réunissent 15,3 % des demandes enregistrées dans le classement des destinations de Coldwell Banker. La rive gauche de Paris, dans les 6ᵉ et 7ᵉ arrondissements, suit avec 13,2 %. Viennent ensuite le bassin d’Arcachon (11,5 %), le golfe de Saint-Tropez (9,7 %) et Chamonix (7,6 %).

Ces pourcentages démontrent clairement que l’intérêt de ses clients ne se limite pas aux adresses les plus connues du littoral. À Antibes, certains biens d’exception affichent des prix qui illustrent ce marché très particulier.

Le Cap d’Antibes reste un marché à part

Selon Coldwell Banker, le prix des maisons dépasse 17 000 € le mètre carré au Cap d’Antibes. Le réseau met en avant la rareté des biens proposés et l’intérêt de clients étrangers. Il observe aussi davantage de demandes à Juan-les-Pin : une solution envisagée par certains acheteurs face aux prix élevés de Cannes.

Ces indications rejoignent les observations d’autres réseaux sur l’attrait des biens les plus rares, sans permettre de mesurer l’évolution de l’ensemble du marché.

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Les demandes viennent aussi de l’étranger

Dans le classement par pays d’origine de Coldwell Banker, les États-Unis arrivent en tête avec 24 %, devant la Suisse (17 %), le Royaume-Uni (6 %), l’Allemagne (5 %) et la Belgique (3 %).

« Cet été confirme le dynamisme du marché de l’immobilier de prestige en France. La Côte d’Azur continue d’exercer une attraction unique auprès d’une clientèle française et internationale exigeante, tandis que des territoires comme Paris et le Bassin d’Arcachon démontrent une belle résilience et un dynamisme constant. », souligne Laurent Demeure, président et CEO de Coldwell Banker Europa Realty.

La clientèle étrangère intéresse plusieurs réseaux de prestige, comme le montre notre article sur le retour des acheteurs étrangers en France.

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