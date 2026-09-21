Logement : 87 % des Français jugent nécessaire de l’adapter

Alors que 81 % des Français jugent leur logement adapté, 87 % pensent qu’il devra évoluer. Factures, canicules et vieillissement redessinent leurs priorités, selon une étude OpinionWay pour Little Worker.

Les Français sont-ils encore bien chez eux ? Pour le moment, oui : 81 % jugent leur logement adapté à leurs besoins actuels, selon une étude OpinionWay réalisée pour Little Worker. Mais seuls 28 % le considèrent « tout à fait » adapté.

Surtout, cet équilibre paraît fragile. Près de neuf Français sur dix, soit 87 %, pensent que les logements devront se transformer dans les prochaines années. Hausse du coût de la vie, télétravail, changement climatique ou vieillissement : nos façons de vivre évoluent et, avec elles, ce que nous attendons de notre habitation.

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Les locataires se sentent moins bien logés

Tous les Français ne portent pas le même regard sur leur logement. Parmi les locataires interrogés, 31 % estiment que leur habitation ne répond pas à leurs besoins. La proportion tombe à 12 % chez les propriétaires.

L’âge joue également. Les 35-49 ans sont 27 % à juger leur logement inadapté, contre 11 % des personnes âgées de 65 ans ou plus. Besoin de place, vie familiale et nouveaux usages du domicile peuvent rendre le logement plus difficile à adapter pendant les années de vie active.

Ces écarts n’empêchent pas un constat largement partagé : pour 86 % des Français, disposer d’un logement adapté à ses besoins est devenu une priorité absolue.

Les factures et les canicules changent les priorités

Parmi les évolutions qui ont le plus modifié leur quotidien, les Français placent très nettement le coût de la vie en tête, à 72 %. La digitalisation des services et des loisirs arrive ensuite, à 47 %, devant le changement climatique, à 43 %, et le télétravail, à 41 %. Le vieillissement de la population et l’évolution des familles sont cités par 34 % des répondants.

Les préoccupations varient selon les territoires. Dans le Sud-Ouest, 56 % des personnes interrogées citent le changement climatique, contre 43 % au niveau national. En Île-de-France, le télétravail est mentionné par 57 % des répondants, soit 16 points de plus que la moyenne.

Le logement doit donc remplir davantage de fonctions, tout en protégeant ses occupants du froid comme des fortes chaleurs. Or 85 % des Français considèrent que les habitations actuelles ne sont pas suffisamment préparées aux conséquences du changement climatique. Même un bien performant sur le plan énergétique peut d’ailleurs devenir très inconfortable pendant l’été.

« Cette perception fait de la rénovation un sujet qui dépasse désormais la seule décoration ou l’amélioration ponctuelle de l’habitat. Elle devient une question d’adaptation aux transformations économiques, environnementales et démographiques de la société », souligne Nicolas Bletterer, cofondateur de Little Worker.

Rénover d’abord pour payer moins et vivre mieux

Les Français mesurent les risques d’un logement qui ne suivrait pas ces évolutions. La hausse des dépenses d’énergie et de réparation inquiète 57 % des personnes interrogées. Presque autant, 56 %, redoutent une dégradation de leur qualité de vie.

La précarité énergétique est citée par 46 % des répondants. D’autres craignent une perte de valeur de leur bien, à 37 %, ou des difficultés croissantes pour le vendre ou le louer, à 36 %.

La rénovation apparaît donc comme une réponse concrète. Neuf Français sur dix citent au moins une raison qui pourrait les conduire à engager des travaux. Les deux premières sont directement liées au budget et au confort : 56 % souhaitent réduire leurs factures d’énergie et 55 % mieux supporter le froid ou les canicules.

Dans le Sud-Ouest, particulièrement sensible aux fortes chaleurs, le confort thermique est cité par 64 % des répondants. La question dépasse désormais la seule consommation de chauffage : la rénovation doit aussi protéger les logements pendant l’été.

Vieillir chez soi, télétravailler ou valoriser son bien

Les travaux envisagés dépendent fortement de l’âge et du statut d’occupation. Chez les personnes de 65 ans ou plus, 44 % citent l’anticipation de la perte d’autonomie. L’objectif est de pouvoir rester plus longtemps chez soi dans un logement adapté.

Les jeunes ont d’autres priorités. Parmi les 18-24 ans, 59 % souhaitent personnaliser leur logement, 39 % améliorer leur qualité de vie et 32 % réduire leur impact environnemental. Un quart aimerait créer un espace dédié au travail.

Les propriétaires raisonnent davantage en termes de patrimoine : 33 % veulent valoriser leur bien. Les locataires privilégient plus souvent le confort immédiat, notamment la qualité de vie, l’isolation phonique ou l’aménagement d’un espace de télétravail.

Reste un obstacle majeur : le passage à l’acte. Le coût freine 72 % des Français. Mais l’argent n’est pas la seule difficulté. Quatre personnes sur dix disent peiner à trouver des artisans de confiance, 36 % craignent une arnaque et 35 % redoutent les mauvaises surprises ou les dépassements de budget. Avant de signer, mieux vaut donc contrôler les références, les qualifications et les assurances de l’artisan.

« Pour Little Worker, l’enjeu est désormais de permettre aux particuliers de transformer leur logement sans avoir à devenir eux-mêmes experts du bâtiment », conclut Nicolas Bletterer.

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