Immobilier : Nestenn et l’ESPI renforcent leur partenariat pour favoriser l’alternance

Nestenn et l’ESPI étendent leur partenariat aux huit campus français de l’école. L’objectif : faciliter l’alternance en agence et permettre aux étudiants de découvrir les métiers auprès des professionnels.

Nestenn et l’École Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) élargissent leur collaboration à toute la France. Annoncé le 1er octobre, ce partenariat doit faciliter les contacts entre les étudiants et les agences du réseau. Il prévoit notamment l’accueil d’alternants, des rencontres avec les professionnels et des interventions dans l’école.

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Un partenariat sur huit campus

La collaboration concerne désormais les campus de Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Lille et Aix-en-Provence. Nestenn souhaite mobiliser ses franchisés pour créer des liens avec les étudiants qui se forment à proximité de leurs agences.

L’idée est simple : permettre aux étudiants de découvrir le quotidien des métiers et aux professionnels de participer à leur formation. Les échanges pourront avoir lieu en agence, sur les campus, lors de conférences ou d’événements de recrutement.

« En étendant cette collaboration à l’ensemble de nos campus, nous renforçons la place du terrain dans le parcours de nos étudiants et leur permettons de mieux appréhender la diversité et les transformations des métiers de l’immobilier», souligne Bernard Pinat, directeur général du Groupe ESPI.

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L’alternance pour apprendre en agence

L’accueil d’étudiants en alternance fait partie des priorités du partenariat. Nestenn veut faciliter leur intégration dans ses agences et leur permettre de mettre en pratique ce qu’ils apprennent en cours.

L’ESPI propose des formations du bac+2 au bac+5. Notre article sur les BTS de l’ESPI présente notamment les parcours accessibles après le baccalauréat.

Les professionnels pourront aussi partager leur expérience, répondre aux questions des étudiants et leur expliquer les différentes activités d’une agence. Cet apprentissage au contact d’une équipe rejoint les enjeux détaillés dans notre article sur l’accompagnement des conseillers immobiliers.

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Découvrir les métiers et échanger avec les équipes

Le partenariat permettra d’aborder la vente, la location et la gestion immobilière, mais aussi le management, l’entrepreneuriat, la communication et les outils numériques. Pour les étudiants, l’objectif est de mieux comprendre les parcours possibles avant de choisir leur voie.

Nestenn souhaite également profiter de ces échanges pour écouter les attentes des nouvelles générations. « Notre rôle est de faire découvrir la réalité et la richesse de nos métiers, mais également d’écouter cette nouvelle génération. Elle porte de nouvelles attentes, de nouveaux usages et un regard différent sur notre profession. Ce dialogue est essentiel pour continuer à faire évoluer nos métiers », souligne Delphine Rouxel, présidente du Groupe Nestenn.

Le réseau annonce 400 agences ouvertes ou en cours d’ouverture et 2 000 collaborateurs dans la vente, la location et la gestion immobilière. Le partenariat doit s’appuyer sur ces équipes pour rapprocher les étudiants du monde professionnel. La relation avec les clients fait notamment partie des sujets abordés par Delphine Rouxel dans son entretien sur le rôle du conseil immobilier.

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