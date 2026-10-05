Agents immobiliers : Transformez vos annonces en vidéos sans montage

Modelo, Cadastre.com et Danim s’associent pour transformer les biens et les données des agents immobiliers en vidéos personnalisées, sans montage ni double saisie.

Transformer une fiche de bien en vidéo sans ressaisir les informations ni utiliser un logiciel de montage : c’est l’usage proposé par le partenariat entre Modelo, Cadastre.com et Danim.

Cette connexion permet aux conseillers immobiliers de préparer des contenus à partir des informations déjà présentes dans leurs outils de travail. Elle concerne aussi bien la présentation des logements que la mise en valeur de leur connaissance du marché local.

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Une fiche de bien devient une vidéo prête à diffuser

Le fonctionnement annoncé repose sur un transfert automatique des informations. Lorsqu’un conseiller saisit un bien dans l’outil connecté, les données remontent dans Danim. La plateforme les transforme ensuite en une vidéo personnalisée à l’image du professionnel, sans double saisie ni travail de montage.

L’objectif est de simplifier la préparation des publications immobilières. Plutôt que de reprendre les informations du logement dans un outil de création distinct, le conseiller utilise celles qu’il a déjà renseignées pour son activité. Cette automatisation est une réponse au temps consacré à la communication et au manque de compétences techniques.

« Les conseillers immobiliers ont l’expertise et le sens de l’émotion. Il leur manquait l’étincelle pour les faire rayonner en ligne, sans y passer leurs soirées. », souligne Danyl Hassim, CEO de Danim.

La connexion entre logiciels est également au cœur des évolutions présentées par Guillaume Girard dans notre entretien consacré aux nouveaux usages des logiciels immobiliers chez Septeo.

Des contenus pour présenter les logements et le secteur

Chacun des trois outils intervient à une étape différente. Modelo, la suite immobilière du groupe Septeo, centralise les biens, les clients et le suivi de l’activité. Cadastre.com apporte des informations utiles à la prospection et à l’estimation. Danim assure la transformation des biens et des données en contenus vidéo.

Le dispositif dépasse ainsi la seule présentation d’une annonce. Les informations issues de Modelo et de Cadastre.com peuvent aussi alimenter des contenus destinés aux vendeurs et aux propriétaires, pour mettre en valeur la connaissance du secteur du conseiller. La communication poursuit donc deux objectifs : présenter les logements aux acquéreurs et faire connaître le professionnel auprès de futurs clients.

Pour organiser ces publications, notre guide sur l’utilisation des réseaux sociaux pour développer sa prospection immobilière détaille notamment le choix des plateformes et l’alternance entre annonces, conseils et contenus sur le métier.

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Une connexion ouverte avec ou sans Modelo

Le partenariat prévoit deux voies d’accès. Les utilisateurs de Modelo disposent d’un accès intégré à Cadastre.com et peuvent bénéficier de la connexion entre les trois solutions. Les utilisateurs de Cadastre.com peuvent, de leur côté, utiliser Danim pour créer des contenus à partir de leurs données, même s’ils ne sont pas équipés de Modelo. Selon les entreprises, l’activation de Danim peut se faire directement depuis l’outil utilisé par le conseiller.

Pour les agents et les responsables d’agence, l’intérêt pratique de cette connexion tient à la continuité entre la gestion des biens, la connaissance du terrain et la préparation des vidéos. Cette approche fait écho à la volonté d’unifier les outils de travail présentée dans notre entretien sur la stratégie de plateforme de Septeo Proptech.

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