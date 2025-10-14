Agents immobiliers : Comment transformer vos réseaux sociaux en générateurs de mandats

Bien utilisés, vos réseaux sociaux deviennent un aimant à mandats. Découvrez 6 conseils pratiques pour transformer vos comptes en leviers de prospection et de notoriété locale.

Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok… Les réseaux sociaux ne sont plus seulement des vitrines pour les agents immobiliers. Bien utilisés, ils sont de véritables leviers de prospection et de notoriété.

Un vendeur qui hésite entre plusieurs agences regardera d’abord la présence de l’agent immobilier en ligne. Et un acheteur inspiré par ses publications deviendra peut-être un futur client. La question à présent est donc de savoir comment transformer vos comptes sociaux en aimants à mandats. Voici un guide pratique pour passer du like au mandat signé.

1. Choisissez les bons réseaux pour votre cible

Inutile d’être partout. Chaque plateforme a ses usages.

Exemple : Facebook reste fort pour toucher les familles locales, Instagram valorise vos biens en images, LinkedIn rassure les vendeurs plus “corporate”, et TikTok capte une audience plus jeune.

Le conseil pro : concentrez vos efforts sur deux réseaux bien animés plutôt que quatre mal tenus.

2. Valorisez vos mandats en image

Les photos et vidéos sont les contenus qui engagent le plus.

Exemple : une courte vidéo de visite, un avant/après de home staging, un carrousel d’annonces “3 biens à moins de 300 000 € dans votre ville”.

Le conseil pro : privilégiez la qualité à la quantité. Une belle image donne envie… et crédibilise votre expertise.

3. Alternez contenu pro et contenu conseil

Ne parlez pas uniquement de vos annonces. Variez pour intéresser vos abonnés.

Exemple : combinez annonces, conseils pratiques (crédit, diagnostics), coulisses de votre métier, et témoignages clients.

Le conseil pro : utilisez la règle des 80/20 : 80 % de valeur ajoutée, 20 % de promotion.

4. Créez de l’interaction

Un compte figé n’attire personne. Posez des questions, organisez des sondages, répondez aux commentaires.

Exemple : “Quel quartier préférez-vous pour vivre ?”, “À votre avis, ce bien partira-t-il au prix ?”

Le conseil pro : plus vos abonnés interagissent, plus vos publications sont visibles… et plus vous êtes identifié comme l’agent local actif.

5. Mettez en avant vos clients

Un témoignage vidéo, une photo devant la maison achetée, un avis Google relayé en story : les clients sont vos meilleurs ambassadeurs.

Le conseil pro : demandez leur accord et valorisez-les. Leur satisfaction inspire confiance à de futurs vendeurs.

6. Investissez un minimum en publicité locale

Les campagnes Facebook Ads ou Instagram Ads ciblées sur votre secteur coûtent peu mais rapportent gros.

Exemple : promouvoir une estimation gratuite dans un rayon de 10 km.

Le conseil pro : testez avec 5 € par jour sur 7 jours. Vous verrez rapidement les retours et pourrez ajuster.

En bref : du like au mandat signé Choisissez vos réseaux en fonction de votre cible.

Valorisez vos biens en images et vidéos.

Publiez aussi des conseils et coulisses.

Favorisez l’interaction.

Mettez en avant vos clients satisfaits.

Boostez votre visibilité avec de petites campagnes locales. Bien utilisés, vos réseaux deviennent un prolongement de votre agence… et un générateur naturel de mandats.

MySweetConseilPro : la règle des 3 C Chaque semaine, publiez : Contenu (annonce, info immo, conseil pratique) Client (avis, témoignage, photo) Coulisse (votre quotidien, votre équipe, votre engagement local) Bonus : relayez les actus de MySweetImmo, ou mieux, faites-vous interviewer ou prenez la parole dans le média préféré de ceux qui s’intéressent à l’immobilier… puis relayez sur vos réseaux ! C’est un gage de crédibilité et de notoriété locale.

