Immobilier Choisy-le-Roi : 785 logements en bord de Seine pour 2028

À Choisy-le-Roi, 785 logements sont attendus en bord de Seine en 2028. Les programmes B1 et MODUL’AIR associeront résidences pour étudiants et jeunes actifs, accession à la propriété et habitat intergénérationnel social, avec une crèche et cinq commerces.

À Choisy-le-Roi, le Groupe Duval et BNP Paribas Immobilier Promotion prévoient de livrer en 2028 deux programmes voisins, B1 et MODUL’AIR, avenue Louis Luc. Sur 35 000 m², l’opération associera achat, location intermédiaire, résidences pour étudiants et jeunes actifs, et habitat intergénérationnel social. Les travaux ont démarré en mars 2026 ; la première pierre a été posée le 8 octobre.

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B1 : 386 logements pour acheter, louer ou étudier

Entre l’avenue Louis Luc et le quai Fernand Dupuy, au niveau de l’esplanade des Accords de Paris, le programme immobilier baptisé B1 comptera 386 logements. Dans le détail il comptera 84 logements en accession libre, destinés à l’achat, et 84 logements locatifs intermédiaires, auxquels s’ajoutera une résidence étudiante de 218 logements.

Cette résidence sera exploitée par Studélites, une marque de BNP Paribas Real Estate. Les étudiants disposeront notamment d’un espace de travail partagé, de terrasses aménagées, d’une salle de fitness et d’une laverie. Une crèche et trois commerces occuperont les rez-de-chaussée.

La création de logements étudiants intéresse particulièrement les candidats à la location en région parisienne. Pour situer leurs recherches, notre décryptage du logement étudiant et des écarts de loyers entre Paris, la petite couronne et les villes de région apporte des repères issus de l’Observatoire PAP.

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MODUL’AIR : 280 logements pour jeunes actifs et 119 en résidence sociale

Le second programme immobilier, MODUL’AIR, réunira 399 logements. Une résidence de 280 logements sera destinée aux jeunes actifs. Vendue à Partners Group, elle sera exploitée par Urban Campus Group, avec des espaces de travail partagé, une salle de fitness et des espaces de détente.

Les 119 autres logements constitueront une résidence intergénérationnelle sociale, exploitée par Seqens, acteur du logement social en Île-de-France. Deux commerces compléteront le programme. L’ensemble fera donc cohabiter plusieurs publics, avec des modes d’occupation et des gestionnaires distincts.

« Sur un même îlot, un étudiant, un jeune couple, une famille et une personne âgée vont habiter à cinq minutes du RER et de la Seine. C’est ce que nous voulons faire en proche banlieue : des quartiers où l’on peut rester quand sa vie change », souligne Louis-Victor Duval, directeur général du Groupe Duval.

La place accordée aux étudiants et aux jeunes actifs fait écho à la concurrence pour les petits logements décrite dans notre analyse du marché locatif et de la raréfaction des studios à louer, fondée sur l’Observatoire Bien’ici.

Des jardins partagés et des ouvertures vers la Seine

Conçu par l’Atelier d’Architecture Brenac & Gonzalez & Associés, B1 privilégiera les ouvertures entre les bâtiments pour préserver les perspectives vers la Seine depuis l’avenue Louis Luc et le quai Fernand Dupuy. Un jardin inspiré de la végétation des berges accompagnera les immeubles.

Pour MODUL’AIR, dessiné par HGA, les bâtiments s’organiseront autour d’un espace central végétalisé partagé par les habitants. Selon les concepteurs, les hauteurs, les retraits et les ouvertures ont été pensés pour préserver les vues sur le fleuve et éloigner les logements du bruit des voies ferrées. Le projet paysager de Jean-Michel Rameau prévoit des potagers partagés, des toitures végétalisées et une noue, un creux aménagé dans le terrain pour recueillir et gérer les eaux de pluie.

Les deux programmes relèvent de la réglementation environnementale RE2020 : seuil 2022 pour B1 et seuil 2025 pour MODUL’AIR. B1 vise la certification NF Habitat ; MODUL’AIR vise NF Habitat HQE.

Une nouvelle étape pour le quartier du Port

L’opération s’inscrit dans la transformation de la ZAC du Port de Choisy-le-Roi créée en 1998. Ce quartier accueille déjà environ 800 logements, des bureaux, des commerces, deux crèches, une résidence hôtelière et une médiathèque. Il se trouve à proximité du centre-ville, de la gare RER C et du parc interdépartemental des sports de Choisy.

Les deux programmes ont été élaborés avec SADEV 94, aménageur de la ZAC, et les partenaires du projet. Leur réalisation intervient dans un contexte de recul des réservations de logements neufs au premier semestre 2026, documenté par la Fédération des promoteurs immobiliers.

« C’est une nouvelle étape importante dans la transformation de notre ville et dans l’amélioration du cadre de vie des Choisyennes et des Choisyens», conclut Tonino Panetta, maire de Choisy-le-Roi.

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