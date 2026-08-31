Logement étudiant : Jusqu’à 1 638 demandes pour un studio, la folle course de la rentrée

À quelques heures de la rentrée 2026, trouver un logement étudiant reste un parcours du combattant. Loyers, surfaces et villes les plus demandées selon PAP.

À quelques heures de la rentrée universitaire, trouver un logement étudiant reste une épreuve dans de nombreuses villes. Selon l’Observatoire PAP, l’offre disponible progresse pourtant de 4 % par rapport à 2025. Une hausse qui ne suffit pas à absorber la demande sur les petites surfaces.

À Paris, PAP rappelle notamment que près de 5 000 nouveaux étudiants arrivent chaque année. Studios et petits deux-pièces restent particulièrement convoités.

Cette tension se retrouve désormais au-delà des métropoles traditionnellement les plus difficiles. Rennes, Grenoble, Angers ou Montpellier attirent davantage d’étudiants avec le développement de leur offre de formation, tandis que le parc locatif n’a pas progressé au même rythme.

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À Paris, jusqu’à 1 638 demandes pour un studio

C’est dans la capitale que la concurrence apparaît la plus spectaculaire. L’observatoire s’est intéressé aux 200 annonces les plus recherchées pour cette rentrée. Celles-ci ont reçu 727 contacts en moyenne en quelques jours.

Les studios étudiés affichent une surface moyenne de 16,7 m² pour un loyer de 764 euros par mois. Pour un deux-pièces, il faut compter 1 258 euros par mois en moyenne pour 33 m².

Les logements dont le loyer reste relativement contenu concentrent logiquement les candidatures. Le cas le plus spectaculaire concerne un studio de 18 m² dans le 20e arrondissement de Paris : il a suscité 1 638 demandes de contact en moins d’une semaine.

La pression est telle que certains étudiants se tournent également vers de petits deux-pièces pour les partager. Une solution qui réduit le coût individuel du logement, mais peut imposer à l’un des colocataires de transformer la pièce à vivre en chambre.

La tension touche même des logements qui pourraient être moins recherchés en période de fortes chaleurs. Selon PAP, certaines petites surfaces parisiennes situées au dernier étage ont enregistré jusqu’à 629 contacts par annonce pendant l’été 2026, marqué par des épisodes de canicule.

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La petite couronne offre davantage de mètres carrés

Sortir de Paris permet de gagner de la surface, sans pour autant échapper à la concurrence. Dans la petite couronne, les 200 annonces les plus recherchées analysées par PAP enregistrent 215 contacts en moyenne.

Pour un studio, le loyer atteint 750 euros par mois pour 20,4 m² en moyenne. Un budget très proche des 764 euros observés à Paris, mais pour près de 4 m² supplémentaires.

L’écart devient plus net pour les deux-pièces. En petite couronne, PAP relève un loyer moyen de 987 euros pour 35,4 m², contre 1 258 euros pour 33 m² dans la capitale.

Les logements plus grands peuvent aussi faciliter la colocation. Les trois-pièces y coûtent en moyenne 30 % moins cher qu’à Paris.

Les Hauts-de-Seine occupent une place particulièrement importante dans les recherches. Sept villes du département figurent parmi les dix communes de petite couronne les plus plébiscitées.

Les 10 villes les plus recherchées en petite couronne

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) Colombes (Hauts-de-Seine) Nanterre (Hauts-de-Seine) Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) Antony (Hauts-de-Seine) Créteil (Val-de-Marne) Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) Bagneux (Hauts-de-Seine) Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

Boulogne-Billancourt arrive en tête. PAP y estime qu’il faut compter un peu plus de 900 euros pour une trentaine de mètres carrés, contre près de 1 300 euros à Paris pour un deux-pièces de 33 m² en moyenne.

Nanterre bénéficie de son côté de la présence de l’université Paris Nanterre et de sa proximité avec La Défense. Pour les étudiants qui peuvent s’éloigner de Paris, la petite couronne peut donc offrir un compromis entre budget, surface et accès à la capitale.

En région, des loyers moins élevés mais une tension réelle

La pression diminue encore dans les grandes villes universitaires étudiées par PAP, sans disparaître. À Lyon, Nice, Bordeaux, Toulouse, Lille, Aix-en-Provence ou Nantes notamment, les 200 annonces les plus recherchées enregistrent en moyenne 149 contacts.

Les écarts de surface avec Paris deviennent importants. Un studio y affiche en moyenne 25,1 m² pour 669 euros par mois. C’est environ 8 m² de plus que dans la capitale pour un loyer inférieur d’une centaine d’euros.

Pour un deux-pièces, la différence est encore plus nette : 42,8 m² pour 900 euros par mois en moyenne, contre 33 m² pour 1 258 euros à Paris.

Des logements de plus grande taille et financièrement plus accessibles sont également proposés à la colocation dans plusieurs de ces villes. Pour les étudiants disposant d’une certaine souplesse géographique, l’écart de surface obtenu pour le même budget peut donc être conséquent.

Reste que la tension ne se limite plus à Paris. L’attractivité croissante de plusieurs villes universitaires moyennes ou grandes reporte progressivement la pression sur leur parc locatif.

Les données publiées par PAP montrent surtout une forte hiérarchie territoriale : 727 contacts en moyenne pour les 200 annonces parisiennes les plus recherchées, 215 en petite couronne et 149 dans les grandes villes étudiées en région.

L’Observatoire PAP est basé sur l’étude de 631 126 recherches de petites surfaces réalisées entre le 1er juillet et le 27 août 2026. PAP s’appuie également sur un sondage réalisé le 26 mai 2026 auprès de 1 256 étudiants. Par MySweetImmo

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