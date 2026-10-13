Immobilier : Ces erreurs déco qui assombrissent les pièces

Peinture, miroirs, rideaux, meubles : certains choix assombrissent les pièces. Quels conseils suivre pour gagner en clarté chez vous ?

Un blanc mal choisi, un miroir tourné vers un coin sombre, une table basse massive : la décoration peut accentuer le manque de lumière d’un logement. Pour éclaircir les pièces, plusieurs gestes simples permettent de mieux utiliser la clarté disponible.

Travaux.com a dressé une liste de conseils, à suivre ou à éviter, pour un intérieur plus lumineux. L’idée ? Agir sur les couleurs, l’agencement et l’éclairage avant d’envisager des transformations plus importantes. Suivez le guide.

« Un bon éclairage peut transformer le caractère d’un intérieur, en influençant l’apparence, l’ambiance et la fonctionnalité des pièces tout au long de la journée. Travailler son éclairage est un geste simple, mais redoutablement efficace, pour améliorer son quotidien», souligne Serge Masson, expert pour Travaux.com.

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Choisir le blanc en fonction de l’exposition

Repeindre dans une teinte claire est un premier levier pour rendre une pièce plus lumineuse. Mais choisir un blanc au hasard peut donner un résultat décevant. Dans une pièce exposée au nord, la lumière naturelle est plus froide et bleutée. Un blanc pur ou à dominante bleue peut alors renforcer l’impression de froideur. Il est donc plus judicieux de choisir un blanc chaud ou des tons crème pour adoucir l’ensemble.

Au sud, la lumière naturelle est plus chaude : des blancs plus francs ou des teintes neutres claires conviennent davantage. Le bon choix dépend donc de la pièce autant que de vos goûts. Pour compléter votre réflexion, retrouvez les couleurs déco de 2025 qui restent tendance en 2026.

Laisser entrer la lumière et bien placer les miroirs

Avant de changer le mobilier, commencez par les fenêtres. Des vitres propres, nettoyées à l’intérieur comme à l’extérieur, laissent passer la clarté sans l’obstacle de la poussière, des traces ou de la saleté. L’habillage des fenêtres compte aussi : mieux vaut remplacer les rideaux épais par des voilages ou des stores laissant passer la lumière en été, tout en préservant l’intimité.

Les miroirs peuvent ensuite renvoyer cette lumière dans la pièce. L’emplacement est décisif : face à un coin sombre, à une surface encombrée ou à un meuble imposant, un miroir reflète surtout ce qui assombrit déjà le décor. Privilégiez un grand format, placé face ou à côté d’une fenêtre. Des surfaces réfléchissantes, comme une table en verre ou du carrelage brillant, peuvent également aider à diffuser la lumière.

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Alléger le mobilier et multiplier les éclairages

Une pièce surchargée laisse moins bien circuler la lumière. Trier les objets inutiles et prévoir des rangements, notamment des étagères pour ce qui traîne, permet de dégager l’espace. Cette démarche rejoint les petits changements pour améliorer le bien-être à la maison, du rangement aux ajustements de l’éclairage.

Le choix des meubles peut aussi faire la différence. Une table basse au plateau de verre et aux pieds fins laisse mieux passer la lumière qu’un modèle massif brun foncé. Privilégiez les teintes claires, les canapés aux accoudoirs fins, les lits sans panneau de pied et les meubles à portes vitrées. Ces choix contribuent à la luminosité et donnent une impression d’espace plus ouvert.

L’éclairage artificiel prend le relais lorsque la lumière naturelle manque. La couleur des ampoules mérite autant d’attention que leur emplacement : les LED reproduisent un effet de lumière du jour qui renforce l’impression de clarté. Multipliez aussi les sources lumineuses, avec, par exemple, des bandeaux LED sous les étagères ou les meubles de cuisine.

« Cela peut être plus compliqué pour les personnes qui vivent dans des logements peu exposés à la lumière naturelle. Il faut parfois faire preuve d’un peu de créativité, mais il existe encore de nombreuses solutions pratiques et accessibles, comme le choix des couleurs, l’agencement de l’espace ou l’éclairage artificiel », ajoute Serge Masson.

Apporter de la lumière aux zones les plus sombres

Pour une transformation plus importante, les puits de lumière et les tubes solaires permettent d’apporter de la lumière naturelle par la toiture. Travaux.com les propose notamment pour les couloirs, les salles de bains et les cages d’escalier. Ces solutions agissent sur l’apport de lumière, sans passer par un changement de peinture ou de mobilier. Elles peuvent s’inscrire dans une réflexion plus large sur les solutions pour gagner des mètres carrés sans déménager.

Autre possibilité lors d’une rénovation : les murs en briques de verre. Ils sont recommandés pour les salles de bains, les entrées ou les sous-sols, où l’on souhaite associer lumière et intimité. Il existe des modèles colorés, à motifs ou dépolis.

« Beaucoup de ces changements peuvent se faire soi-même, même s’il reste toujours utile de faire appel à un professionnel en cas de doute», conclut Serge Masson.

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