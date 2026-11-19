Le DPE est bon. Mais dans cet appartement, pourra-t-on dormir quand la chaleur s’installe ? Selon Jinka, 55 % des locataires se sentent mal chez eux l’été. Volets, isolation, circulation de l’air… Voici ce qu’il faut regarder pendant la visite, avant de signer.

Un appartement bien classé au DPE peut devenir étouffant en été. Pourtant, 64 % des Français pensent qu’une bonne note rend un logement plus confortable quand il fait chaud, selon l’enquête YouGov pour Jinka. Cette attente se heurte à la vie quotidienne : 39 % des répondants disent se sentir mal chez eux l’été, dont 11 % très mal. À l’autre bout de l’échelle, 14 % disent vivre dans un logement où ils se sentent très bien parce qu’il reste frais.

Newsletter MySweetimmo

La note du DPE et le confort d’été se lisent séparément

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) classe un logement de A à G selon sa consommation d’énergie estimée et ses émissions de gaz à effet de serre. Le rapport comporte aussi un indicateur de confort d’été, qui tient compte de caractéristiques comme les protections contre le soleil ou la possibilité de faire circuler l’air. Cet indicateur figure à part et le confort d’été n’entre pas dans le calcul de la note. Notre guide explique comment lire l’indicateur de confort d’été du DPE.

Le DPE reste un repère important pour 83 % des personnes interrogées, dont 41 % le jugent très important. « C’est l’un des rares repères chiffrés dont ils disposent pour comparer des logements : il est donc logique qu’ils lui prêtent plus de vertus qu’il n’en a. », souligne Marc Lebel, directeur général de Jinka.

À lire aussi Location : Ces 7 litiges qui opposent propriétaires et locataires

Les locataires déclarent plus souvent avoir trop chaud

Dans l’enquête, 55 % des locataires se sentent mal chez eux l’été, contre 34 % des propriétaires qui remboursent un crédit et 27 % des propriétaires sans crédit. L’écart est encore plus marqué pour les personnes qui se sentent très mal chez elles : 20 % des locataires, 8 % des propriétaires avec un crédit et 4 % des propriétaires sans crédit. Et 74 % des locataires pensent qu’une bonne note au DPE rend le logement plus confortable l’été, soit dix points de plus que l’ensemble des répondants.

Le statut d’occupation est l’un des écarts observés. Les célibataires déclarent plus souvent se sentir mal chez eux l’été que les personnes en couple (49 % contre 33 %), tout comme les personnes sans le bac par rapport aux diplômés du supérieur (46 % contre 37 %). Le ressenti varie aussi selon le lieu de vie : 15 % des répondants du Sud-Est se disent très mal chez eux l’été, contre 8 % en Île-de-France et dans le Nord-Ouest. Ces chiffres décrivent le ressenti des occupants dans leur logement.

À lire aussi Immobilier Paris : 9 passoires thermiques sur 10 pourraient être rénovées sans chantier dans tout l’immeuble

Avant de signer, regarder les fenêtres autant que la note

Lors d’une visite, demandez à voir le DPE complet. Regardez si les fenêtres les plus exposées disposent de volets ou de stores extérieurs, et si des ouvertures sur deux façades permettent de faire circuler l’air. Pour un dernier étage, renseignez-vous sur l’isolation sous la toiture. Une question à poser à l’occupant ou à l’agent immobilier : comment se passe une semaine de forte chaleur dans ce logement ?

Pour les bailleurs et les agences, ces détails donnent des informations concrètes à partager lors d’une visite. Si le logement surchauffe déjà, notre article sur les aménagements possibles et les obligations du bailleur en cas de forte chaleur fait le point. Pour les propriétaires qui envisagent des travaux, une autre étude illustre les rénovations envisageables à l’échelle d’un appartement parisien.

« Il nous faut un indicateur clé qui prenne en compte le logement et son confort de vie dans son ensemble », conclue Marc Lebel.

Étude réalisée par YouGov pour Jinka auprès de 1 018 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées en ligne les 3 et 4 septembre 2026. Par MySweetImmo

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements