DPE : Et si le vrai test, c’était la chaleur l’été?
Le DPE est bon. Mais dans cet appartement, pourra-t-on dormir quand la chaleur s’installe ? Selon Jinka, 55 % des locataires se sentent mal chez eux l’été. Volets, isolation, circulation de l’air… Voici ce qu’il faut regarder pendant la visite, avant de signer.
- 83 % des Français jugent le DPE important pour choisir un logement et 64 % pensent qu’une bonne note rend le logement plus confortable l’été.
- 55 % des locataires se sentent mal dans leur logement l’été, contre 34 % des propriétaires qui remboursent un crédit et 27 % des propriétaires sans crédit.
- 20 % des locataires se sentent très mal chez eux l’été à cause de la chaleur, contre 4 % des propriétaires sans crédit.
- Le diagnostic de performance énergétique comporte un indicateur de confort d’été distinct de la note de A à G. Avant d’acheter ou de louer, les deux méritent d’être consultés.
Un appartement bien classé au DPE peut devenir étouffant en été. Pourtant, 64 % des Français pensent qu’une bonne note rend un logement plus confortable quand il fait chaud, selon l’enquête YouGov pour Jinka. Cette attente se heurte à la vie quotidienne : 39 % des répondants disent se sentir mal chez eux l’été, dont 11 % très mal. À l’autre bout de l’échelle, 14 % disent vivre dans un logement où ils se sentent très bien parce qu’il reste frais.
La note du DPE et le confort d’été se lisent séparément
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) classe un logement de A à G selon sa consommation d’énergie estimée et ses émissions de gaz à effet de serre. Le rapport comporte aussi un indicateur de confort d’été, qui tient compte de caractéristiques comme les protections contre le soleil ou la possibilité de faire circuler l’air. Cet indicateur figure à part et le confort d’été n’entre pas dans le calcul de la note. Notre guide explique comment lire l’indicateur de confort d’été du DPE.
Le DPE reste un repère important pour 83 % des personnes interrogées, dont 41 % le jugent très important. « C’est l’un des rares repères chiffrés dont ils disposent pour comparer des logements : il est donc logique qu’ils lui prêtent plus de vertus qu’il n’en a. », souligne Marc Lebel, directeur général de Jinka.
Les locataires déclarent plus souvent avoir trop chaud
Dans l’enquête, 55 % des locataires se sentent mal chez eux l’été, contre 34 % des propriétaires qui remboursent un crédit et 27 % des propriétaires sans crédit. L’écart est encore plus marqué pour les personnes qui se sentent très mal chez elles : 20 % des locataires, 8 % des propriétaires avec un crédit et 4 % des propriétaires sans crédit. Et 74 % des locataires pensent qu’une bonne note au DPE rend le logement plus confortable l’été, soit dix points de plus que l’ensemble des répondants.
Le statut d’occupation est l’un des écarts observés. Les célibataires déclarent plus souvent se sentir mal chez eux l’été que les personnes en couple (49 % contre 33 %), tout comme les personnes sans le bac par rapport aux diplômés du supérieur (46 % contre 37 %). Le ressenti varie aussi selon le lieu de vie : 15 % des répondants du Sud-Est se disent très mal chez eux l’été, contre 8 % en Île-de-France et dans le Nord-Ouest. Ces chiffres décrivent le ressenti des occupants dans leur logement.
Avant de signer, regarder les fenêtres autant que la note
Lors d’une visite, demandez à voir le DPE complet. Regardez si les fenêtres les plus exposées disposent de volets ou de stores extérieurs, et si des ouvertures sur deux façades permettent de faire circuler l’air. Pour un dernier étage, renseignez-vous sur l’isolation sous la toiture. Une question à poser à l’occupant ou à l’agent immobilier : comment se passe une semaine de forte chaleur dans ce logement ?
Pour les bailleurs et les agences, ces détails donnent des informations concrètes à partager lors d’une visite. Si le logement surchauffe déjà, notre article sur les aménagements possibles et les obligations du bailleur en cas de forte chaleur fait le point. Pour les propriétaires qui envisagent des travaux, une autre étude illustre les rénovations envisageables à l’échelle d’un appartement parisien.
« Il nous faut un indicateur clé qui prenne en compte le logement et son confort de vie dans son ensemble », conclue Marc Lebel.