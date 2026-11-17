À Paris, 90 % des passoires thermiques étudiées par Optimmo pourraient quitter les classes F ou G grâce à des travaux privatifs. Avec un coût moyen estimé à 230 €/m², la rénovation pourrait aussi préserver la valeur du logement et réduire les dépenses d’énergie.

Sortir des classes F ou G ne nécessiterait pas toujours d’attendre une rénovation de tout l’immeuble. À Paris, neuf passoires thermiques sur dix étudiées par Optimmo pourraient améliorer suffisamment leur DPE grâce à des travaux ciblés dans le logement. Une perspective concrète pour les propriétaires qui cherchent à rénover leur appartement sans attendre un chantier collectif.

La plateforme, qui transforme les données des diagnostics de performance énergétique en scénarios de rénovation chiffrés, estime le coût moyen de ces travaux à 230 € par mètre carré. Elle a également étudié leur intérêt économique : combien peut-on espérer récupérer grâce à la valeur du logement et aux économies de chauffage ?

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Des travaux dans l’appartement pour sortir des classes F ou G

Selon les simulations d’Optimmo, des interventions à l’échelle du logement permettraient de quitter le statut de passoire thermique dans 90 % des cas étudiés. Pour les 10 % restants, des travaux plus importants seraient nécessaires, notamment à l’échelle de la copropriété.

« C’est une bonne nouvelle pour les propriétaires : dans la grande majorité des cas, ils pourraient engager les travaux dans leur propre logement, sans attendre une rénovation globale de leur immeuble», souligne Emma Freyd, CEO d’Optimmo.

L’enjeu est de déterminer ce qui peut être amélioré dans chaque appartement. L’étude cite notamment l’isolation des murs ou des plafonds et le remplacement des fenêtres parmi les interventions susceptibles de peser sur le budget. La combinaison des travaux dépend de la configuration du bien et de ses caractéristiques énergétiques.

Lorsque les interventions doivent concerner l’immeuble, le raisonnement change : il faut comparer les programmes, les aides et la contribution de chaque propriétaire. Notre décryptage sur le coût de la rénovation énergétique en copropriété explique comment préparer cette comparaison.

Un budget moyen de 9 200 € pour un appartement de 40 m²

À 230 €/m² en moyenne, sortir des classes F ou G représenterait un budget indicatif de 9 200 € pour un appartement de 40 m², selon Optimmo. Ce montant donne un premier repère pour envisager un projet.

Deux appartements de même superficie peuvent toutefois demander des interventions très différentes. Un logement comportant davantage de murs donnant sur l’extérieur peut, par exemple, présenter une surface à isoler plus importante. L’étude souligne ainsi que la surface de l’appartement ne suffit pas à déterminer le coût du chantier.

Pour le propriétaire comme pour l’acquéreur d’une passoire thermique, la démarche consiste donc à faire préciser les travaux nécessaires, leur prix et le classement énergétique visé. Avant de s’engager, mieux vaut également examiner les cinq points à vérifier sur un devis de travaux.

Dans 57 % des cas, le gain de valeur couvrirait les travaux

Pour évaluer l’intérêt économique d’une rénovation, Optimmo a analysé 17 366 logements parisiens pour lesquels un scénario permettant d’atteindre la classe D a été identifié. Le calcul associe le coût des travaux, la perte éventuelle de surface habitable, les prix immobiliers locaux, la décote énergétique et les économies d’énergie attendues.

L’étude retient une décote d’environ 6 % pour les logements classés F ou G à Paris. Dans 57 % des cas analysés, la hausse estimée de la valeur du bien après rénovation suffirait à compenser le coût du chantier, avant même de compter les économies d’énergie. Il s’agit d’un gain de valeur patrimoniale estimé, qui pourrait se concrétiser lors d’une vente.

Pour les autres logements, les économies sur les dépenses d’énergie viendraient progressivement compléter cette revalorisation.

Délai de compensation du coût des travaux Part cumulée des logements étudiés Dès la rénovation, par le gain de valeur estimé 57 % En cinq ans au plus 70 % En dix ans au plus 81 % En quinze ans au plus 88 % En vingt ans au plus 93 %

Source : simulations Optimmo sur 17 366 logements parisiens pouvant atteindre la classe D. Le calcul combine valorisation immobilière et économies d’énergie.

« On présente encore trop souvent la rénovation énergétique comme une dépense imposée aux propriétaires. Cette vision laisse de côté la valeur du logement. Or, conserver une passoire thermique peut fortement peser sur son prix de revente. Notre étude montre que des travaux ciblés peuvent améliorer le confort, réduire les factures et préserver, voire augmenter, la valeur du bien», ajoute Emma Freyd.

Pour les acheteurs, ces dépenses méritent d’être intégrées au projet dès le départ, comme l’explique notre article sur le financement d’un achat de passoire thermique avec travaux.

Au-delà de 400 €/m², les délais s’allongent

Tous les chantiers ne présentent pas le même équilibre économique. Pour 19 % des logements analysés, atteindre la classe D demanderait plus de 400 €/m² de travaux, avec un délai d’amortissement dépassant dix ans. Ce délai approche vingt ans lorsque le coût dépasse 500 €/m². À l’inverse, sous 400 €/m², l’amortissement se situerait généralement autour de deux ans, selon le calcul d’Optimmo.

Les rénovations dépassant 400 €/m² nécessitent en moyenne quatre interventions, contre deux pour les chantiers moins coûteux. Isoler de grandes surfaces de murs ou de plafonds et remplacer les fenêtres peut rapidement augmenter la facture. L’isolation par l’intérieur peut également réduire la surface habitable, ce qui entre dans le calcul de la valeur du bien après travaux.

Optimmo plaide pour des aides tenant davantage compte des contraintes techniques propres au logement, en complément des revenus du ménage et des économies d’énergie attendues.

« Les aides doivent permettre de débloquer les rénovations les plus difficiles. Lorsqu’un propriétaire doit isoler de grandes surfaces de murs par l’intérieur, il supporte le coût du chantier et peut perdre une partie de sa surface habitable. Dans un contexte budgétaire contraint, c’est pour ces propriétaires que les aides publiques peuvent faire la différence », conclue Emma Freyd.

Étude réalisée par Optimmo à partir des données DPE de l’ADEME sur les logements parisiens. Par MySweetImmo

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