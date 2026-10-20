Location à la montagne : Faut-il faire classer son meublé ?

Faire classer sa location à la montagne peut changer la fiscalité des loyers et la taxe de séjour. Seuils, exemples et démarches : les repères pour décider avant l’hiver.

Faire classer son appartement ou son chalet avant les locations d’hiver peut changer les comptes du propriétaire. En 2026, les logements touristiques classés disposent d’un abattement fiscal plus élevé et d’un plafond de recettes bien supérieur à celui des logements non classés dans le régime simplifié du micro-BIC. Le classement modifie également la taxe de séjour acquittée par les vacanciers.

La question mérite donc d’être examinée avant de fixer ses tarifs et de remplir son calendrier de réservations. Pour décider, trois éléments comptent : les recettes attendues, le régime fiscal applicable et le coût de la démarche.

Newsletter MySweetimmo

Classé ou non classé : un écart fiscal important

Les revenus d’une location meublée sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. Dans le régime simplifié du micro-BIC, le fisc applique un abattement forfaitaire aux recettes déclarées pour tenir compte des charges.

Pour les recettes perçues en 2026, les règles diffèrent selon le classement du logement :

Location touristique Seuil de recettes du micro-BIC Abattement Meublé non classé 15 000 € 30 % Meublé classé 83 600 € 50 %

Concrètement, un propriétaire éligible au micro-BIC déclare ses recettes et bénéficie de l’abattement correspondant. Pour un logement classé, la moitié des recettes constitue le revenu imposable, contre 70 % pour un logement touristique non classé. Le taux de 50 % s’applique quelle que soit la catégorie obtenue, de une à cinq étoiles.

Lorsque les conditions du micro-BIC ne sont plus remplies, le propriétaire relève du régime réel. Il doit alors tenir une comptabilité et calculer son bénéfice à partir des recettes et des dépenses déductibles. Le dépassement du seuil pendant une seule année ne provoque pas automatiquement ce changement : le passage obligatoire au réel dépend des recettes des deux années précédentes.

« Le classement n’est plus une simple formalité pour rassurer le locataire, c’est devenu un paramètre de rentabilité à part entière pour tout propriétaire d’actif immobilier en montagne. Nous recommandons systématiquement à nos propriétaires de raisonner ce choix comme un investissement, avec un retour sur quelques semaines de location, plutôt que comme une démarche administrative », souligne Edgar Vernet, président et cofondateur d’Alpéon.

À lire aussi Premier achat immobilier, comment préparer un financement à votre mesure ?

À Courchevel, 25 000 € de loyers et 12 500 € imposables

Pour illustrer l’effet du classement, Alpéon, exploitant de locations touristiques dans les Alpes, présente deux cas types.

À Courchevel, un appartement de 45 m² accueillant six personnes, loué vingt semaines pendant l’hiver, génère 25 000 € de recettes annuelles. Si le logement est classé et relève du micro-BIC, l’abattement de 50 % ramène son revenu imposable à 12 500 €.

À Val Thorens, un appartement de 80 m² pour huit personnes, également loué vingt semaines pendant l’hiver, rapporte 58 000 € par an. Avec le classement et le micro-BIC, le revenu imposable atteint 29 000 €.

Ces montants correspondent à la base servant au calcul de l’impôt. Pour les mêmes logements non classés relevant du régime réel, le bénéfice imposable dépendrait des charges et des amortissements déductibles.

Le propriétaire doit aussi intégrer la fiscalité sociale. Pour les revenus concernés, les prélèvements sociaux passent de 17,2 % à 18,6 % lorsqu’ils ne sont pas déjà soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux. En location touristique, des recettes dépassant 23 000 € par an entraînent une affiliation sociale : les cotisations doivent donc être examinées dans les deux exemples.

Le calcul se prolonge jusqu’à la revente. Depuis février 2025, les amortissements déduits au réel sont pris en compte dans le calcul de la plus-value des loueurs en meublé non professionnels concernés. Pour comparer les régimes, il faut donc regarder les revenus pendant la location et la fiscalité lors de la vente. Les évolutions envisagées pour les locations meublées dans le budget 2027 constituent également un dossier à suivre, les propositions devant encore devenir définitives pour s’appliquer.

Une taxe de séjour différente pour les vacanciers

Le classement change aussi le montant demandé au voyageur au titre de la taxe de séjour. Pour un meublé non classé, cette taxe est proportionnelle au prix de la nuitée par personne, selon le taux adopté localement. Pour un logement classé, elle correspond à un tarif fixe lié au nombre d’étoiles.

Aux Belleville, commune dont dépend Val Thorens, les hébergements non classés sont soumis à un taux de 5 % du coût de la nuitée par personne, avec un plafond de 4,90 € hors taxe départementale additionnelle. Pour les meublés classés, les tarifs vont de 0,88 € pour une étoile à 3,96 € pour cinq étoiles, par adulte et par nuit, taxe départementale comprise.

Selon le prix du séjour et la catégorie obtenue, le classement peut donc réduire la taxe payée par les vacanciers. Pour comparer les tarifs, il faut veiller à inclure les mêmes taxes additionnelles de part et d’autre.

En location directe, le propriétaire organise la collecte de la taxe de séjour et son reversement à la collectivité. Un exploitant chargé de la gestion peut prendre en charge ces opérations dans le cadre de sa mission. La taxe apparaît distinctement sur la facture du voyageur.

Le classement est volontaire, attribué pour cinq ans et comprend cinq catégories, de une à cinq étoiles. Le propriétaire ou son mandataire sollicite un organisme évaluateur habilité, choisi parmi les organismes accrédités par le Cofrac ou agréés figurant sur les listes accessibles auprès d’Atout France.

La visite porte sur les équipements, les services au client, l’accessibilité et le développement durable. Dans le mois suivant cette visite, l’organisme remet un certificat comprenant son rapport et une proposition de classement. Le propriétaire dispose de quinze jours pour refuser la proposition. Sans refus dans ce délai, le classement est acquis.

Alpéon estime le coût d’une première visite entre 100 et 200 €. Avant de prendre rendez-vous, consulter les critères permet de repérer les équipements à compléter et de préparer le logement. Le propriétaire peut ensuite comparer le coût de la démarche avec ses recettes prévisionnelles et son régime d’imposition.

Pour un appartement, la préparation passe également par la lecture du règlement de copropriété et des décisions d’assemblée générale. Notre article sur les cinq points à vérifier avant de louer un meublé touristique en copropriété détaille les documents utiles. Le classement s’intègre ainsi à une réflexion plus large sur les conditions d’un investissement locatif à la montagne, du prix d’achat aux charges, en passant par les périodes réellement disponibles à la location.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements