ChatGPT, Google, Instagram : Comment RealAdvisor booste la visibilité des agents immobiliers ?

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Comment être l’agent immobilier que les vendeurs trouvent et choisissent ? RealAdvisor multiplie les points de contact, de Google à Instagram en passant par ChatGPT, pour renforcer la visibilité de ses partenaires et les aider à décrocher des mandats.

Les vendeurs ne cherchent plus un agent immobilier comme avant. En 2026, ils estiment leur bien en ligne, comparent les professionnels sur Google, les découvrent sur les réseaux sociaux et, de plus en plus, interrogent les assistants IA. Pour aider les agents à se faire connaître tout au long de ce parcours, RealAdvisor mise sur une offre de visibilité à 360°.

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Une visibilité qui ne se joue plus à un seul endroit

La vitrine, le bouche-à-oreille et les portails immobiliers restent des leviers essentiels pour les agents. Mais les habitudes des vendeurs ont changé. Avant même de contacter une agence, certains ont déjà estimé leur logement en ligne, consulté les avis sur les professionnels de leur quartier et comparé plusieurs interlocuteurs. Pour les agents immobiliers, la première bataille se joue donc bien avant le rendez-vous d’estimation.

Tout l’enjeu est d’être présent dès ces premières recherches, puis de rester visible jusqu’au moment où le propriétaire décide de confier son bien à un professionnel. C’est le principe de l’offre Visibilité de RealAdvisor, qui multiplie les points de contact entre les agents immobiliers et les vendeurs de leur secteur.

La plateforme s’appuie d’abord sur sa propre audience. Selon une étude KPMG réalisée en 2025 et citée par RealAdvisor, un vendeur sur trois en France passe par ses services. Les agents partenaires y sont présentés directement aux propriétaires qui estiment leur bien, notamment dans les résultats et rapports d’estimation, l’annuaire, les cartes de prix immobiliers ou les emails de suivi. Autant d’occasions de se faire connaître auprès de propriétaires qui envisagent de vendre.

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Google, Instagram, Facebook : multiplier les occasions d’être repéré

Mais être repéré lors d’une estimation ne suffit pas toujours à être choisi. Pour rester présents à l’esprit des vendeurs, les agents peuvent aussi s’appuyer sur les campagnes de publicité digitale proposées par RealAdvisor, des outils que beaucoup de professionnels utilisent encore peu, faute de temps, de budget ou d’expertise.

Sur Google, les agents peuvent apparaître dans les résultats de recherche et sur le réseau Display, qui diffuse des annonces sur des milliers de sites. Sur Instagram et Facebook, des campagnes ciblées les mettent en avant auprès des propriétaires de leur secteur. Le reciblage publicitaire permet également de toucher à nouveau les internautes qui ont déjà interagi avec la plateforme.

Ces dispositifs complètent les stratégies de prospection immobilière sur les réseaux sociaux. L’objectif : multiplier les occasions pour un vendeur de croiser le nom d’un même professionnel, sur différents supports. Lorsqu’il décide de mettre son bien en vente, ce nom lui est déjà familier.

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ChatGPT et les assistants IA, le nouveau défi des agents immobiliers

Un autre canal commence à prendre de l’importance : les assistants IA. Certains propriétaires ne se contentent plus de rechercher un professionnel sur Google. Ils interrogent directement ChatGPT, Gemini, Claude ou Perplexity : « Quel agent immobilier choisir dans ma ville ? » En quelques secondes, ces outils peuvent leur proposer une sélection de noms.

Encore faut-il pouvoir être identifié. Pour construire leurs réponses, les assistants IA peuvent s’appuyer sur les informations disponibles en ligne : secteur couvert, avis clients, ventes réalisées, expérience professionnelle. Un agent peut donc être reconnu localement sans nécessairement apparaître dans leurs réponses, notamment lorsque ses données sont incomplètes ou difficiles à trouver. La visibilité des agents immobiliers dans les réponses de ChatGPT, Claude ou Gemini devient ainsi un nouvel enjeu.

RealAdvisor a justement adapté ses données pour les rendre plus facilement exploitables par les assistants IA. Selon une analyse interne portant sur plusieurs centaines de milliers de requêtes, la plateforme apparaît dans 38 % des réponses des assistants IA concernant la recherche d’un agent ou d’une agence immobilière. Pour ses partenaires, c’est une nouvelle occasion de se faire connaître, même si cette présence ne garantit pas qu’ils seront individuellement recommandés.

« Les vendeurs ont changé leur façon de chercher un agent, et l’IA accélère ce mouvement. Notre rôle est de rendre nos partenaires visibles partout où les vendeurs les cherchent : sur notre plateforme, sur Google, sur les réseaux sociaux et désormais dans les réponses des assistants IA », explique Kerryan Gars, Country Manager France de RealAdvisor.

Une offre qui a fait ses preuves

Plus de 2 800 agents partenaires font déjà confiance à RealAdvisor, qui contribue à la signature de plus de 1 000 mandats chaque mois en France.

En 2026, être un bon agent ne suffit plus : il faut aussi être celui que les vendeurs trouvent.

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