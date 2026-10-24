Réseaux de mandataires : Pourquoi l’expertise des conseillers devient décisive

Après le rebond de 2025, les réseaux de mandataires affrontent un marché plus incertain. Pour Expertimo, la croissance repose désormais autant sur l’expertise des conseillers que sur la capacité à recruter.

Après le rebond de 2025, le marché immobilier français entre dans une nouvelle zone de turbulences. La remontée des taux, la prudence des acquéreurs et les négociations plus difficiles mettent les conseillers à l’épreuve.

Pour les réseaux de mandataires, cette période pourrait marquer un tournant. Selon Expertimo, leur croissance ne dépendra plus seulement de leur capacité à recruter, mais surtout de l’expertise de leurs conseillers.

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Un rebond de marché déjà menacé ?

Après plusieurs années difficiles, les réseaux de mandataires ont retrouvé de la croissance en 2025. Selon les estimations de meilleursreseaux.com, leur chiffre d’affaires cumulé a augmenté de 17 %, après deux baisses successives : −14 % en 2023 et −4 % en 2024.

Les effectifs sont également repartis à la hausse. Les estimations citées par Expertimo, attribuées au Journal de l’Agence, font état d’une progression de 4 à 7 % sur douze mois, pour un total compris entre 47 000 et 52 000 professionnels en activité. Notre article sur la progression des réseaux de mandataires en 2025 revient sur cette reprise.

Mais les perspectives se compliquent. Expertimo évoque une prévision de recul des transactions de 3 à 5 % pour 2026, attribuée à la FNAIM. Le réseau pointe la remontée des taux, les incertitudes géopolitiques et l’attentisme des ménages.

Le financement reste notamment un frein pour les acheteurs. Expertimo cite un taux moyen de 3,43 % sur 20 ans en août, d’après CAFPI. À mensualité identique, la hausse des taux réduit le montant accessible, comme l’illustre notre décryptage de la baisse de capacité d’emprunt des acquéreurs.

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La notoriété aide à recruter, l’expertise à résister

Pendant longtemps, la réussite d’un réseau s’est largement mesurée à sa taille, à sa notoriété et au nombre de nouveaux conseillers recrutés. Pour Expertimo, le ralentissement du marché remet au premier plan une autre question : comment permettre à ces professionnels de continuer à vendre ?

Lorsque les transactions deviennent plus difficiles, les conseillers doivent accompagner des vendeurs aux attentes élevées et des acquéreurs plus prudents. L’expérience, la maîtrise des dossiers et la capacité à faire avancer une négociation prennent alors davantage de place.

Selon les données de meilleursreseaux.com citées par Expertimo, seuls quatre des dix premiers réseaux, réalisant chacun plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires, afficheraient encore une croissance au premier semestre 2026 : iad, SAFTI, Expertimo et 3G Immo.

La formation et l’accompagnement font ainsi partie des moyens mis en avant par les réseaux pour soutenir leurs conseillers. Les outils et l’appui commercial comptent également, comme le montre le rapprochement de REGM et d’Efficity pour renforcer les services proposés aux mandataires.

Expertimo met en avant ses résultats

Le réseau Expertimo a maintenu sa croissance en 2023 et 2024, au plus fort de la crise immobilière, avant d’accélérer en 2025 : son chiffre d’affaires a progressé de 33 %, à 42,5 millions d’euros contre 32 millions un an plus tôt. Depuis 2021, sa croissance annuelle moyenne atteint 15 %. Surtout, ses conseillers ont réalisé en moyenne 50 000 € HT de chiffre d’affaires chacun en 2025, contre 17 500 € HT dans de nombreux réseaux concurrents.

Depuis sa création, Expertimo mise sur la formation et la spécialisation de ses conseillers plutôt que sur une croissance à tout prix, dans un métier qui s’est profondément complexifié : DPE, encadrement des loyers, évolution des attentes des vendeurs et des acquéreurs, concurrence accrue…

« Le marché immobilier a besoin, plus que jamais, de professionnels capables d’apporter une véritable valeur ajoutée, fondée sur la compétence, l’accompagnement et la spécialisation. La taille d’un réseau peut lui donner de la puissance ; l’expertise de ses conseillers lui donne de la solidité. Dans les années à venir, les réseaux qui sauront conjuguer les deux seront les mieux armés pour traverser les cycles du marché. Car lorsque l’immobilier traverse une tempête, ce n’est pas le nombre de conseillers qui fait la différence : c’est leur capacité à continuer de vendre », conclue Grégory Beurrier, président d’Expertimo.

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