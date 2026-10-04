Immobilier Canada : Guy Hoquet s’installe à Montréal

Ouverte en avril, la première agence québécoise de Guy Hoquet a été inaugurée le 24 septembre. Porté par deux Français expatriés, le projet vise 80 courtiers immobiliers d’ici septembre 2027 et un déploiement au Québec.

Guy Hoquet prend pied en Amérique du Nord. Ouverte le 1er avril 2026 à Montréal, sa première agence québécoise a été officiellement inaugurée le 24 septembre. Le réseau entend partir de cette adresse pour développer sa présence dans la province. À l’origine du projet, deux Français installés au Canada, Stéphane Granier et Alexandre Bensemhoun, qui connaissent le marché montréalais depuis plus de treize ans chacun.

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Deux Français déjà implantés à Montréal

Les deux associés travaillent ensemble depuis huit ans. Stéphane Granier apporte ainsi son expérience en communication, marketing et développement. Alexandre Bensemhoun possède un parcours en promotion et construction immobilière.

Leur connaissance des pratiques françaises et québécoises doit leur permettre d’accompagner les clients locaux comme les Français expatriés. En rejoignant Guy Hoquet, ils souhaitent associer leur expérience du marché montréalais à une marque déjà connue d’une partie de leur clientèle.

Cette démarche rejoint les attentes décrites dans notre article sur l’intérêt d’une enseigne pour les entrepreneurs de l’immobilier : disposer de méthodes, d’outils et d’un accompagnement pour développer son activité.

« Ce projet est né d’une rencontre. On ne s’implante pas à l’international avec un plan, mais avec les bonnes personnes. Nous nous sommes d’abord associés à des entrepreneurs : des personnes qui nous ont choisis et que nous avons choisis. J’ai une grande confiance dans la capacité de Stéphane Granier et Alexandre Bensemhoun à implanter durablement Guy Hoquet l’Immobilier au Québec. C’est une étape significative pour la marque, qui permet de poser un pied sur le continent nord-américain et d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement », souligne Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

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Un marché actif, avec ses propres règles

L’agence Guy Hoquet s’installe dans une province où les ventes ont progressé en 2025. Selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, les données Centris recensent 97 214 ventes résidentielles, soit 8 % de plus qu’en 2024. Le Québec a ainsi enregistré sa troisième meilleure année de ventes, derrière 2020 et 2021.

Pour les particuliers, le fonctionnement du courtage constitue un repère important. Au Québec, le professionnel représente la partie avec laquelle il a signé un contrat de courtage. Un acheteur peut donc être accompagné par son propre courtier, distinct de celui du vendeur. La double représentation dans une même transaction résidentielle est interdite, sauf exception prévue par la loi. L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, l’OACIQ, encadre ces pratiques.

« La réglementation immobilière au Québec est l’une des plus strictes et des plus exigeantes. S’y développer impose de répondre à des standards particulièrement élevés. C’est précisément ce niveau d’exigence que nous recherchions et que nous avons trouvé chez Guy Hoquet », ajoute Stéphane Granier, cofondateur de l’agence montréalaise.

Pour les clients français, l’agence Guy Hoquet à Montréal entend s’appuyer sur sa connaissance des deux marchés afin d’expliquer les pratiques locales et d’accompagner les projets d’achat ou de vente.

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Jusqu’à 80 courtiers immobiliers visés en septembre 2027

À son ouverture, l’agence réunissait six professionnels. Le projet présenté au printemps prévoyait d’intégrer au moins 25 courtiers dès la première année. Le calendrier annoncé en septembre précise désormais les étapes : 25 courtiers d’ici décembre 2026, 40 en mars 2027 et 80 en septembre 2027.

Le recrutement doit soutenir l’ouverture de nouveaux bureaux à Montréal, puis dans d’autres régions du Québec. À terme, Guy Hoquet annonce une ambition de 1 500 courtiers dans la province.

« Notre ambition est claire : structurer une organisation solide et déployer les méthodes et le niveau d’exigence propres à Guy Hoquet, en nous appuyant sur une équipe engagée et performante dès l’ouverture », commente Alexandre Bensemhoun, cofondateur de l’agence montréalaise.

La formation fait partie des moyens sur lesquels le réseau s’appuie pour accompagner ses équipes. En France, MySweetImmo a notamment présenté le Bachelor Vendeur Expert de Guy Hoquet et ses premiers résultats.

Une marque française, une agence québécoise

GH Montréal est une agence indépendante qui exploite la marque Guy Hoquet sous licence et possède son propre permis de l’OACIQ. Le projet associe ainsi une enseigne française à des entrepreneurs déjà établis sur le marché québécois.

Lors de l’annonce du projet en avril, Guy Hoquet faisait état d’un réseau de 450 agences en France métropolitaine, dans les DROM-COM, au Maroc et à Madagascar. Montréal ajoute une première adresse nord-américaine à cette présence internationale.

Pour les professionnels, cette implantation illustre une voie de développement fondée sur l’association avec une équipe locale. Les questions de complémentarité, de formation et d’accompagnement sont également abordées dans notre article sur les profils d’entrepreneurs et les parcours proposés par Guy Hoquet.

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