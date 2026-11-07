Location saisonnière Courchevel : Les habitudes des vacanciers changent

À Courchevel, les habitudes de location évoluent : courts séjours, arrivées plus souples et clientèle internationale plus diversifiée. Les observations de HOME Courchevel à l’approche de l’hiver 2026-2027.

À Courchevel, les façons de louer évoluent. Les vacanciers demandent davantage de liberté dans les dates et la durée de leur séjour, tandis que les origines de la clientèle se diversifient. Ces changements s’inscrivent dans une station où plusieurs marchés cohabitent, des appartements familiaux aux chalets de grand standing. L’agence immobilière HOME Courchevel, qui réalise près de 600 locations par an, en décrit les principales évolutions à l’approche de l’hiver 2026-2027.

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Des séjours plus souples, sans abandonner la semaine

La semaine du samedi au samedi reste une référence. Mais elle n’est plus le seul format demandé : HOME Courchevel observe davantage de locations du dimanche au dimanche, de courts séjours et de demandes de souplesse sur les jours d’arrivée et de départ. La durée moyenne des réservations atteint pourtant 7,7 nuits. Les vacances à la semaine conservent donc leur place, tout en cohabitant avec d’autres façons de séjourner. Le prix moyen annoncé par l’agence s’établit à 803 euros par nuit, pour une offre allant du studio au chalet de grand standing.

Le calendrier évolue également. L’agence constate un engouement dès décembre et une saison qui tend à démarrer plus tôt. Avril garde aussi son intérêt, avec des tarifs plus doux et un enneigement généralement encore favorable grâce à l’altitude.

Pour les propriétaires, ces demandes posent une question pratique : quelles périodes ouvrir à des séjours plus courts et comment organiser les changements de locataires ? La gestion du calendrier fait partie des points à examiner avant un investissement locatif à la montagne.

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Une clientèle internationale qui se diversifie

Les Français, les Britanniques et les autres voyageurs européens occupent historiquement une place importante dans la clientèle. L’agence accueille également des vacanciers venus du Brésil, des États-Unis et du Moyen-Orient. Plus récemment, elle observe l’émergence progressive d’une clientèle indienne.

Courchevel ne se résume pas aux chalets d’exception

Derrière l’image internationale du très grand luxe, la station accueille aussi des familles et des habitués qui reviennent skier d’une génération à l’autre. Les logements et les budgets varient entre Courchevel 1850, Moriond 1650, Village 1550, Le Praz et La Tania.

« L’ultra-luxe est très visible à Courchevel, mais il n’est que le sommet de la pyramide. La station accueille aussi des familles qui viennent skier ici depuis plusieurs générations. Elles font vivre les commerces, les restaurants, les écoles de ski et participent pleinement à l’économie de la station. C’est cette diversité que l’on oublie parfois lorsque l’on parle de Courchevel», souligne Frédérique Emeriat, fondatrice de HOME Courchevel.

Cette diversité compte pour comprendre les prix. À Courchevel 1850, l’agence situe les valeurs de vente observées entre 10 000 et 30 000 euros le mètre carré, avec des montants supérieurs pour certains biens rares ou exceptionnels. Ces fourchettes concernent l’achat et doivent être distinguées des tarifs de location. Notre analyse du marché immobilier haut de gamme dans les Alpes apporte d’autres repères sur les écarts entre destinations.

Une offre limitée, un parc immobilier qui se transforme

A Courchevel, la rareté du foncier et les contraintes de constructibilité limitent les possibilités de nouveaux programmes. Le renouvellement de l’offre passe donc aussi par les logements et les immeubles existants : rénovation, amélioration de la performance énergétique, restructuration ou surélévation.

Pour les propriétaires qui louent, la préparation d’un logement ne se limite pas à son aménagement. Le classement d’un meublé de tourisme à la montagne fait également partie des démarches à examiner avant la mise en location.

Dans ce contexte, HOME Courchevel annonce une croissance de son activité de 18 % pour la saison 2025-2026 et vise une progression équivalente pour l’hiver 2026-2027. Créée en 2009, l’agence familiale compte sept collaborateurs permanents.

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