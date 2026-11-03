Location Île-de-France : les loyers se calment à Paris, pas en banlieue

Les loyers se stabilisent à Paris, mais continuent de grimper en banlieue, selon LocService. Avec un loyer moyen de 1 181 € dans la capitale et une forte concurrence en périphérie, les candidats doivent toujours composer avec un marché difficile d’accès.

Les loyers parisiens marquent une pause, mais louer dans la capitale reste une épreuve pour les budgets. D’après l’étude annuelle de LocService, le prix moyen atteint 39,55 € par mètre carré charges comprises, en léger recul sur un an. En périphérie, les loyers restent moins élevés, mais continuent de progresser. Pour les candidats à la location, le choix de l’adresse pèse donc toujours lourd sur le montant du loyer et la surface accessible.

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Combien coûte une location à Paris et en banlieue ?

À Paris, il faut compter en moyenne 1 181 € par mois charges comprises pour un logement de 29,9 m². À l’échelle de l’Île-de-France, le loyer moyen s’établit à 1 008 € pour 37 m², soit 27,22 €/m², en hausse de 2,9 % sur un an.

La petite couronne affiche un loyer moyen de 1 031 € pour 37,3 m², soit 27,64 €/m². En grande couronne, le montant descend à 874 € pour 41,1 m², soit 21,24 €/m². Au mètre carré, Paris reste ainsi 43 % plus chère que la petite couronne et 86 % plus chère que la grande couronne.

L’écart se mesure pour chaque type de logement :

Logement Paris Petite couronne Grande couronne Chambre 684 € 597 € 522 € Studio 972 € 810 € 685 € Deux-pièces 1 429 € 1 134 € 883 € Trois-pièces 1 983 € 1 423 € 1 165 € Quatre-pièces 2 600 € 1 689 € 1 327 €

Loyers mensuels moyens charges comprises, selon LocService.

Pour un quatre-pièces, le loyer parisien représente presque le double de celui observé en grande couronne. Au sein même de la capitale, les différences sont importantes : le 1er arrondissement atteint 51,30 €/m², devant le 5e à 47,94 €/m² et le 3e à 46,96 €/m². Le 19e est le moins cher, à 34,50 €/m², suivi du 13e à 35,25 €/m². Entre les deux extrêmes, l’écart approche 50 %.

Comment expliquer la stabilité parisienne ? « Cette stabilité tient probablement à plusieurs facteurs. D’abord au double encadrement des loyers, mais aussi sans doute à des budgets de candidats qui restent inférieurs au loyer moyen, ce qui laisse peu de marge aux propriétaires », souligne Ivan Thiébault, data analyst chez Locservice.fr. Une analyse qui renvoie notamment aux règles d’encadrement des loyers à connaître pour louer ou mettre un logement en location.

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Saint-Ouen concentre la plus forte pression locative

Un loyer moins élevé qu’à Paris ne signifie pas qu’un logement sera facile à trouver. Parmi les villes franciliennes les plus recherchées étudiées par LocService, Saint-Ouen-sur-Seine arrive en tête de la tension locative, avec un score de 13,42. Autrement dit, la plateforme y compte environ 13,4 candidats en recherche pour une offre de location.

Paris suit avec un score de 11,62, devant Nanterre (8,27), Créteil (7,06) et Noisy-le-Grand (6,73). Viennent ensuite Massy (6,64), Montreuil (6,44), Clichy (6,41), Vincennes (5,77) et Saint-Denis (5,70). À l’échelle nationale, Paris occupe la première place parmi les villes de plus de 100 000 habitants selon cet indicateur LocService.

« La tension extrême qui s’exerce sur le marché parisien s’explique par une demande soutenue face à une offre en contraction : contraintes réglementaires peu incitatives, immobilier très cher à l’achat, taux immobiliers défavorables sont autant de facteurs qui peuvent faire hésiter les investisseurs et réduire le turnover », ajoute Ivan Thiébault.

La capitale concentre près de 40 % des recherches franciliennes enregistrées par la plateforme. Les Hauts-de-Seine en regroupent environ 11 %, devant la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, autour de 10 % chacun. L’Essonne et la Seine-et-Marne représentent chacune environ 8 % des recherches, les Yvelines et le Val-d’Oise environ 7 %.

Dans Paris, le 15e arrondissement recueille 10,7 % des demandes ciblant un arrondissement, devant le 11e (9,5 %) et le 13e (9 %). Les quatre premiers arrondissements, ainsi que les 7e et 8e, en rassemblent chacun moins de 2,5 %.

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À Paris, 81 % des logements loués sont meublés

Les petites surfaces dominent les recherches parisiennes : les studios et T1 représentent 54 % des demandes sur les douze derniers mois, devant les deux-pièces à 28 %. Les chambres et les trois-pièces pèsent chacun 8 %.

Les étudiants occupent une place majeure parmi les candidats inscrits sur LocService : 45 % à Paris, contre 30 % dans l’ensemble de l’Île-de-France. La recherche d’une petite surface se heurte ainsi à une forte concurrence, déjà illustrée par les difficultés rencontrées par les étudiants pour trouver un studio à la rentrée 2026.

Autre particularité : 81 % des logements parisiens loués dans l’échantillon au cours des douze derniers mois étaient meublés, alors que seuls 38 % des candidats souhaitaient ce type de location. Ces données concernent des résidences principales louées en longue durée.

« Cette tension a aussi une conséquence sur la nature des logements loués : à Paris, ceux qui changent de locataire sont surtout de petites surfaces (plus souvent meublées), car occupées par des publics mobiles (étudiants, jeunes actifs,…). D’où une forte surreprésentation des meublés parmi les logements loués, par rapport à ce que recherchent les candidats», poursuit Ivan Thiébault.

Pour les bailleurs et les professionnels, ce décalage mérite attention : la forte présence des meublés parmi les locations réalisées ne correspond pas à une préférence aussi marquée dans les recherches.

Un budget de 1 054 € face à un loyer moyen de 1 181 €

Dans la capitale, les candidats déclarent un budget mensuel moyen de 1 054 €, contre un loyer moyen de 1 181 €. L’écart atteint donc 127 € par mois. En Île-de-France, les deux montants sont presque identiques : 1 003 € de budget déclaré pour 1 008 € de loyer moyen.

Les recherches concernent principalement des personnes déjà installées dans la région : 74 % des candidats franciliens y résident. Les candidats venant de l’étranger représentent 4,8 % du total régional et 8 % à Paris.

La question du garant compte également dans la préparation du dossier. Parmi les candidats franciliens étudiés, 51 % s’appuient sur un garant familial, 19 % recourent à Visale et 18 % déclarent ne disposer d’aucun garant. Pour préparer une candidature, les évolutions de la garantie Visale en 2026 constituent donc un point utile à examiner.

Pour orienter une recherche, les chiffres invitent à comparer le loyer charges comprises, la surface et le secteur visé. Élargir le périmètre peut donner accès à davantage de mètres carrés pour un budget inférieur, mais la concurrence reste forte dans plusieurs communes proches de Paris.

Source : L’étude annuelle LocService, datée du 2 novembre 2026, porte sur les locations entre particuliers destinées à la résidence principale. Par MySweetImmo

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