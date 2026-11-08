Immobilier Seine-et-Marne : Des maisons neuves avec jardin dès 316 000 euros

Cogedim lance Le Clos des Roches à Boissise-le-Roi : des maisons neuves de 82 à 102 m² avec jardin privatif et stationnement, dès 316 000 euros. Les premières livraisons sont annoncées à partir du quatrième trimestre 2028.

Des maisons neuves avec un jardin privatif : Cogedim lance la commercialisation du Clos des Roches à Boissise-le-Roi, en Seine-et-Marne. Situé dans le quartier en développement d’Orgenoy Est, le programme propose des logements familiaux de trois ou quatre chambres. Le promoteur prévoit également des équipements distincts pour le chauffage et le confort d’été, selon les pièces.

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Des maisons de 82 à 102 m² avec jardin

L’offre se compose de maisons de 4 pièces de 82 m² et de maisons de 5 pièces de 93 à 102 m². Chaque logement comprend un jardin privatif et une solution de stationnement : un garage attenant ou un carport, c’est-à-dire un abri ouvert pour la voiture.

Sur sa fiche commerciale, Cogedim affiche des prix à partir de 316 000 euros et une livraison à partir du quatrième trimestre 2028. Le programme est situé rue de Faronville.

Les pièces de vie sont conçues pour s’ouvrir sur les extérieurs. Le jardin constitue l’un des principaux arguments du programme, dans un contexte où les espaces extérieurs et le confort thermique prennent davantage de place dans les recherches immobilières.

« Avec Le Clos des Roches, nous souhaitons répondre à une attente forte des familles franciliennes : pouvoir accéder à une maison neuve avec jardin, sans renoncer à la qualité du logement ni à la maîtrise des consommations énergétiques», souligne Mathieu Lebreton, président de Cogedim Île-de-France.

Un nouveau quartier près du hameau d’Orgenoy

Le Clos des Roches prendra place dans la zone d’aménagement concerté Orgenoy Est, à proximité du hameau d’Orgenoy. Boissise-le-Roi dispose d’établissements scolaires, de commerces et d’équipements sportifs, dans un environnement à dominante pavillonnaire, entre les bords de Seine et la prairie Malécot.

Selon Cogedim, la gare est accessible en bus depuis le programme. Elle est desservie par le RER D. Les axes routiers permettent également de rejoindre Melun et les pôles d’emploi franciliens.

L’architecture est signée HYDE Architectes. Les façades associeront des teintes sable, beige et grises, avec un parement en pierre pour certaines maisons de 5 pièces. Cogedim indique avoir conçu l’ensemble en cohérence avec le hameau et le cahier des charges du Parc naturel régional du Gâtinais français.

Des plantations d’arbres compléteront les jardins. Pour les acquéreurs, examiner les abords du logement fait aussi partie de la préparation d’un achat : notre décryptage explique comment évaluer la présence d’arbres et d’ombre dans un quartier.

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Un séjour rafraîchi et des brasseurs d’air dans les chambres

Le confort pendant les fortes chaleurs occupe une place importante dans les équipements annoncés. Chaque maison disposera d’une pompe à chaleur individuelle réversible pour chauffer le séjour en hiver et le rafraîchir en été.

Dans les chambres, le fonctionnement sera différent : des radiateurs électriques assureront le chauffage et des brasseurs d’air contribueront au confort estival. L’eau chaude sera produite par un ballon thermodynamique.

« L’intégration de pompes à chaleur réversibles traduit notre volonté d’apporter des réponses concrètes aux enjeux du confort d’été, qui occupent désormais une place centrale dans la conception de nos programmes résidentiels », ajoute Mathieu Lebreton.

Selon Cogedim, le programme est conçu conformément à la réglementation environnementale RE2020, avec les seuils applicables en 2025. Les maisons en accession bénéficieront également de la certification NF Habitat.

Pour préparer son choix, l’acheteur peut examiner les équipements prévus, mais aussi l’exposition des pièces et les protections solaires. Notre article sur la différence entre performance énergétique et confort d’été détaille les points à regarder.

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