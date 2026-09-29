Achat immobilier : Votre quartier vous protège-t-il de la chaleur ?

Avant d’acheter, la fraîcheur d’un logement se vérifie aussi dehors. Une carte permet de regarder, adresse par adresse, les arbres autour du bien et la couverture arborée du quartier.

Avant de signer pour un appartement, on regarde son DPE, son exposition ou la présence de volets. Il faut aussi lever les yeux dans la rue : y a-t-il des arbres devant les fenêtres, de l’ombre sur les trottoirs, un espace vert à proximité ? Bref, il faut se poser la question : ce logement sera-t-il vivable en canicule ?

Argile publie une cartographie qui aide à faire le tri, adresse par adresse. Et son constat est frappant : 73 % des habitants couverts par l’analyse vivent dans un quartier où les arbres occupent moins de 30 % de la surface. Le sujet prend un relief particulier après l’été 2026, le plus chaud enregistré en France depuis 1900.

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Ce que la carte permet de vérifier avant une visite

L’outil en ligne d’Argile examine une adresse à travers trois repères, regroupés sous le nom « 3-30-300 » : trois arbres visibles depuis le logement, au moins 30 % de couverture arborée dans le quartier et un espace vert à moins de 300 mètres. Les arbres et leur couverture sont calculés à partir des relevés laser aéroportés de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Argile a cartographié plus de 2,4 milliards d’arbres dans les 13 régions métropolitaines, sur des territoires couvrant 59,2 millions d’habitants.

Pour un acquéreur, cette carte peut l’aider à préparer la visite ou à comparer deux adresses. Il faudra ensuite vérifier sur place l’ombre devant les fenêtres, l’exposition des pièces, les protections solaires et la possibilité d’aérer la nuit. Le DPE comporte déjà un indicateur de confort d’été : il porte sur les caractéristiques du bâtiment, tandis que la carte apporte une information sur ses abords. Aucun de ces indicateurs, pris seul, ne prédit malheureusement la température d’une chambre en août.

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Un quartier arboré peut se trouver dans une région peu boisée

La carte invite à regarder plus près que la moyenne d’une ville ou d’une région. Selon Argile, la canopée moyenne atteint 44,3 % dans les territoires étudiés en Corse et 36,2 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre 18,9 % en Bretagne et 15 % dans les Hauts-de-France.

En Corse, 32 % des habitants couverts résident dans un quartier sous 30 % de canopée. Cette part grimpe à 46 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 81 % en Île-de-France, 84 % en Normandie, 91 % dans les Pays de la Loire, 92 % dans les Hauts-de-France et 93 % en Bretagne.

La présence d’arbres fait déjà partie des questions qui émergent dans les recherches de logement pendant les canicules. Pour un agent immobilier, décrire précisément l’environnement immédiat d’un bien peut éclairer la discussion avec un acheteur. Cela ne permet pas de promettre qu’un logement restera frais : son étage, sa toiture et ses fenêtres comptent aussi.

Les arbres comptent, sans garantir 1,5 °C de moins

Le seuil de 30 % est un repère, pas une frontière entre quartiers « protégés » et quartiers « exposés ». Une étude scientifique publiée en 2025 estime qu’à Calgary, au Canada, augmenter de 30 % la surface arborée déjà présente dans les zones urbaines les plus chaudes ferait baisser leur température de l’air d’environ 1,5 °C en moyenne.

Argile a également croisé sa carte avec le niveau de vie, l’emplacement des écoles et des Ehpad, ainsi qu’avec des températures de surface mesurées par satellite pendant la canicule d’août 2022. Dans les villes de plus de 50 000 habitants étudiées, le quart des communes les plus modestes affiche 22 % de canopée, contre 26 % pour les autres.

Pour acheter au frais, regarder aussi ce qui peut changer

« Les Français ont souvent accès à un espace vert. Le déficit apparaît ailleurs : dans la canopée qui entoure directement les logements, les rues et les lieux de vie. C’est là que se gagnent les degrés en moins des épisodes de canicule. Cette cartographie permet de passer d’une perception à une mesure très locale : quartier par quartier, elle permet enfin de suivre où la canopée progresse, où elle recule, et où il est urgent d’agir. Et l’enjeu ne consiste pas seulement à planter. Il faut aussi préserver les arbres matures, qui apportent aujourd’hui le plus d’ombre et de fraîcheur, et choisir des essences capables de résister au climat de demain», souligne Pierre-Louis Guhur, cofondateur d’Argile.

L’acheteur doit procéder à une dernière vérification : les arbres qui font aujourd’hui de l’ombre au logement se trouvent-ils dans la rue, dans la copropriété ou sur une parcelle voisine ? La carte décrit une situation observée ; elle ne garantit pas que le paysage restera identique. Pour un propriétaire ou une copropriété, les arbres peuvent aussi entrer dans une réflexion plus large sur les protections solaires, la ventilation et les abords du bâtiment

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