Immobilier Arcachon : La villa historique Les Chaumettes vendue environ 7 millions d’euros

À Arcachon, la villa Les Chaumettes a été vendue autour de 7 millions d’euros. Entièrement rénovée, cette demeure du XIXe siècle offre plus de 500 m² face au Bassin.

Une nouvelle page s’ouvre pour Les Chaumettes. Cette villa de la fin du XIXe siècle, installée boulevard de la Plage face au bassin d’Arcachon, vient de changer de propriétaire. La vente s’est conclue autour de 7 millions d’euros, selon Barnes Bassin d’Arcachon, qui précise que le vendeur et l’acquéreur sont tous deux français. Derrière cette transaction, c’est aussi l’histoire d’une maison liée à plusieurs personnalités de la ville qui se poursuit.

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Plus de 500 m² face au Bassin, après une rénovation complète

En 2025, Les Chaumettes est entrée en travaux. Pendant plusieurs mois, les passants du boulevard de la Plage ont pu suivre l’avancée du chantier. La demeure est aujourd’hui entièrement rénovée, d’après l’agence qui annonce sa vente.

La propriété développe plus de 500 m² sur une parcelle de près de 1 800 m². Elle bénéficie d’une vue panoramique sur le Bassin et se trouve à proximité des commerces et des restaurants. Sa situation en première ligne et ses dimensions la placent sur le segment des grandes propriétés du front de mer, bien distinct du marché immobilier courant.

Pour situer cette adresse dans son environnement, notre décryptage des prix de l’immobilier à Arcachon en février 2026 revient sur les écarts entre les maisons, les appartements et les emplacements les plus recherchés.

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Un chalet de briques qui traverse les époques

Les Chaumettes appartient à cette génération de maisons qui ont façonné le paysage balnéaire d’Arcachon. Construite à la fin du XIXe siècle, elle prend la forme d’un chalet en briques. Ses balcons d’origine sont en bois, tout comme la charpente de l’avant-toit qui abrite son porche. Une clôture de type arcachonnais complète cet ensemble. Côté jardin, une véranda fermée repose sur un soubassement de pierre.

La maison apparaît déjà sur des cartes postales prises vers 1910. Un plan-guide de 1922 la désigne sous un nom légèrement différent : « Les Charmettes ». Deux ans plus tard, en 1924, Madame Bernard y est mentionnée comme occupante. Ces traces permettent de retrouver la demeure dans le paysage du boulevard bien avant sa récente rénovation.

« Les villas de cette époque qui ont traversé le temps sont devenues rares. Quand l’une d’elles change de mains, c’est tout un quartier qui la regarde », souligne Jean Anselyn, directeur de Barnes Bassin d’Arcachon.

Une maison liée à l’histoire locale

Au fil du XXe siècle, Les Chaumettes a accueilli plusieurs personnalités arcachonnaises. Claude Auroux, ingénieur et fondateur en 1928 d’un chantier naval à la pointe de l’Aiguillon, y a vécu. Robert Fleury, pharmacien et médecin biologiste, qui fut maire d’Arcachon de 1977 à 1985, y a également résidé.

Son histoire s’inscrit dans celle d’une station largement construite autour de ses villas. Dans les années 1860, les frères Émile et Isaac Pereire développent la Ville d’Hiver au milieu des pins. Les rues sinueuses, conçues pour limiter l’exposition au vent, accueillent des maisons aux silhouettes variées, avec balcons, tourelles et boiseries découpées. Les Chaumettes se trouve, elle, boulevard de la Plage, face au Bassin : une autre adresse de cette histoire balnéaire.

Une vente sur le marché des grandes propriétés du Bassin

Autour de 7 millions d’euros, la transaction rejoint le marché des propriétés les plus coûteuses du secteur. Dans son bilan présenté au printemps, Barnes Bassin d’Arcachon faisait état de ventes comprises entre 10 et 12 millions d’euros en 2025, notamment pour la villa Casa Sylva, au Moulleau. Notre article sur le marché immobilier de prestige du bassin d’Arcachon détaille ces opérations et les attentes des acquéreurs suivis par le réseau.

À une échelle plus large, l’attrait pour les propriétés du littoral atlantique est aussi au cœur de notre entretien consacré à l’émergence de l’Ouest sur le marché immobilier de prestige.

Pour Les Chaumettes, ce changement de mains marque surtout la fin du chapitre des travaux et le début d’une nouvelle vie dans une maison présente depuis plus d’un siècle sur le front de mer arcachonnais.

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