A vendre à Gordes : Maisonnette en pierre avec vue et terrain constructible
Cette maisonnette en pierre du XVIIIᵉ siècle située à l’entrée de Gordes qui bénéficie d’une vue sur le village et la vallée et d’une parcelle constructible de 425 m² est proposée à la vente par Janssens Immobilier.
Pour de nombreux acquéreurs en quête d’un pied-à-terre d’exception en Provence, Gordes figure naturellement en tête de liste. Élu « plus beau village du monde » par le magazine américain Travel + Leisure, ce village perché reste la carte postale emblématique du Luberon et un secteur très prisé sur le marché immobilier.
Un panorama d’exception
Située à l’entrée du village, à l’emplacement même du rocher emblématique où les visiteurs s’arrêtent pour admirer le paysage, cette petite maison en pierre du XVIIIe siècle propose 60 m² habitables organisés sur deux niveaux.
« La vue y est tout simplement incroyable, à couper le souffle sur le village. On dirait un véritable tableau vivant ! C’est le pied-à terre parfait et une formidable opportunité pour un projet de location saisonnière ou de type Airbnb », souligne Maria Platon, de l’agence Janssens Immobilier de Bonnieux.
Une maisonnette fonctionnelle
Le rez-de-chaussée se compose d’un salon chaleureux avec cheminée, une cuisine équipée séparée et une salle d’eau avec espace
buanderie. Cet étage s’ouvre sur une terrasse orientée sud-ouest face à un paysage d’exception.
L’étage dispose de deux chambres, dont l’une bénéficie d’un balcon privé avec vue dégagée. Les prestations sont de belle facture: sols en pierre naturelle, poutres apparentes, climatisation à l’étage, fibre optique, adoucisseur d’eau et raccordement au tout-à-l’égout.
Un fort potentiel d’extension
En plus de ses espaces extérieurs immédiats, la propriété comprend une parcelle constructible d’environ 425 m² située en face du village.
« C’est un atout majeur pour ce secteur : le terrain se trouve dans une zone où l’on peut agrandir et construire. Cela permet d’envisager sereinement la création d’une maison bien plus grande selon ses besoins », précise Rudi Janssens, fondateur de Janssens Immobilier.
Son prix : 890 000 €. Le contact : Janssens Immobilier.