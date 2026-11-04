Immobilier : Bien’ici veut aider les agences à trouver des vendeurs

Bien’ici lance Captation Vendeurs pour aider les agences immobilières à se faire repérer par les propriétaires avant le premier contact, grâce à une visibilité locale renforcée et à la mise en avant de leurs ventes.

Pour obtenir un mandat, une agence immobilière doit d’abord être repérée par le propriétaire. C’est sur cette étape que Bien’ici concentre sa nouvelle offre : Captation Vendeurs. Le portail immobilier entend rendre les professionnels visibles sur sa plateforme pendant que les propriétaires regardent les annonces de leur quartier, recherchent des références de ventes et se demandent à qui confier leur logement.

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Être présent dès les premières recherches du propriétaire

Avant de contacter une agence, un propriétaire peut commencer par consulter les logements similaires au sien : leur prix, leur présentation et les professionnels qui les commercialisent. Captation Vendeurs prévoit de renforcer la visibilité des agences pendant ces recherches, dans les annonces et les parcours de consultation du portail.

Cette présence passe notamment par une représentation de l’agence et de sa vitrine sur la carte 3D de Bien’ici, accompagnée d’un panneau signalant son implantation. L’offre prévoit également de mettre l’agence en avant lorsque le propriétaire consulte les biens vendus dans son secteur.

L’objectif est de faire connaître le professionnel avant la demande d’estimation. Cette démarche rejoint celle des pages quartier destinées à attirer des propriétaires vendeurs, qui permettent aux agences de présenter leur connaissance du marché local.

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Montrer les ventes réalisées pour faciliter le choix de l’agence

La nouvelle offre comprend aussi une page agence enrichie. Le propriétaire peut y retrouver les biens vendus, le délai moyen de vente et des informations sur l’expertise du professionnel. Pour l’agence, il s’agit de présenter des références concrètes au moment où le vendeur compare les interlocuteurs possibles.

Ces éléments peuvent nourrir le premier échange : quels logements l’agence a-t-elle vendus dans le quartier ? Intervient-elle sur des biens proches de celui du propriétaire ? Comment accompagne-t-elle une vente ? La page doit ainsi donner au vendeur des raisons de prendre rendez-vous.

« Cette solution inédite et complète a été conçue avec une centaine d’agences partenaires partout en France ainsi que des particuliers vendeurs. Elle vient directement répondre à un enjeu business crucial des agences immobilières, pour leur permettre d’avoir le bon mandat au bon moment », souligne David Benbassat, président de Bien’ici.

Relier la demande d’estimation au premier rendez-vous

Captation Vendeurs intervient ensuite lorsque le propriétaire souhaite faire estimer son logement. Bien’ici transmet à l’agence les contacts vendeurs qualifiés, dont les coordonnées sont vérifiées. L’offre relie donc la visibilité du professionnel à une possibilité de mise en relation.

Pour l’agence, le travail se poursuit avec la découverte du projet : caractéristiques du logement, calendrier envisagé, attentes sur le prix et accompagnement recherché. C’est cet échange qui permet de préparer une estimation et, éventuellement, une proposition de mandat.

La prospection téléphonique reste soumise aux règles de consentement préalable applicables aux particuliers. Des coordonnées vérifiées et une autorisation d’appeler répondent à deux exigences distinctes, détaillées dans notre article sur les précautions à prendre avant d’appeler un contact vendeur acheté.

Une présentation au RENT le 4 novembre

Bien’ici présentera son offre au salon RENT le 4 novembre 2026 à 11 h 30, lors d’un atelier animé par Didier Monnet, directeur général du portail, intitulé « transformer l’intention vendeur en mandat ».

Pour les agences, cette approche peut compléter d’autres démarches, comme la recommandation, les contenus locaux ou les relations avec les anciens clients. Notre dossier sur les alternatives à la pige immobilière pour obtenir de nouveaux mandats présente ces leviers.

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