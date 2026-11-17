PER, assurance-vie, SCPI… Votre bilan patrimonial inclut-il la protection de vos revenus ? Finzzle groupe détaille six vérifications pour préserver votre épargne, votre crédit immobilier et vos proches.

Le bilan patrimonial de fin d’année ne se limite pas aux versements sur un PER ou aux arbitrages de placements. Finzzle groupe propose un check-up de prévoyance en six points pour protéger les revenus qui permettent de rembourser un crédit immobilier, d’épargner et de préparer la transmission à ses proches.

Chaque fin d’année, c’est le même ballet : on verse sur son PER, on arbitre son assurance-vie, on investit en SCPI. Le contrat de prévoyance, lui, dort souvent au fond d’un tiroir. Pour Finzzle groupe, la protection des revenus reste l’angle mort de nombreuses stratégies patrimoniales. Le groupe invite à faire le point avant le 31 décembre : un rendez-vous de bilan, et non une échéance réglementaire générale.

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La prévoyance progresse moins vite que l’assurance santé

En 2025, les cotisations de prévoyance ont progressé de 2,1 %, à 40,3 milliards d’euros, soit deux fois moins vite que celles de l’assurance santé (+4,2 %, à 48,8 milliards d’euros), selon France Assureurs. Chez les entreprises d’assurance, la croissance des cotisations pour les garanties incapacité, invalidité, dépendance et décès accidentel ralentit, à +2,1 % après +6,7 % en 2024. Les contrats collectifs représentent 57 % des cotisations santé et prévoyance et progressent plus vite que les contrats individuels (+3,9 % contre +2,4 %).

Pour Finzzle groupe, on ne peut pas viser la valorisation de son patrimoine — immobilier, SCPI, capital-investissement — ni son optimisation fiscale et successorale sans avoir d’abord sécurisé ce qui les finance. Le premier actif d’un épargnant en phase de constitution reste sa capacité à percevoir des revenus.

Une protection de base à examiner avec ses compléments

Dans le cas général d’un arrêt maladie, les indemnités journalières de l’Assurance maladie représentent 50 % du salaire journalier de base, calculé à partir des salaires bruts, retenus dans la limite de 1,4 Smic. Elles plafonnent à 42,97 € bruts par jour pour les arrêts prescrits à compter du 1er juillet 2026, avec trois jours de carence, sauf exceptions. Pour un salarié rémunéré 3 500 € bruts par mois, cela représente environ 1 290 € bruts pour 30 jours indemnisés, avant prélèvements et éventuels compléments.

Ce montant ne résume toutefois pas la protection du salarié. Le maintien de salaire par l’employeur et la prévoyance collective doivent être pris en compte avant d’évaluer un éventuel besoin de couverture individuelle. Les prestations dépendent notamment des droits du salarié, de son ancienneté et des dispositions conventionnelles applicables.

Pour les indépendants, les règles varient selon le régime et l’activité. Pour les professions libérales relevant du dispositif concerné, l’Assurance maladie intervient pendant les 90 premiers jours d’arrêt, avec trois jours de carence, soit au maximum 87 jours indemnisés. Les éventuels relais de la caisse professionnelle et du contrat de prévoyance méritent donc d’être vérifiés.

Six points à vérifier à l’occasion du bilan de fin d’année

1. Les garanties suivent-elles votre parcours de vie ?

Mariage, naissance, séparation, nouveau crédit, création d’entreprise : chaque changement de situation doit déclencher une revue du contrat. Les besoins de protection évoluent avec les revenus, les charges et les personnes qui dépendent financièrement de l’assuré.

2. Le niveau d’indemnisation couvre-t-il vos charges ?

Finzzle groupe recommande de comparer le montant garanti en cas d’arrêt ou d’invalidité avec les dépenses fixes, les mensualités de crédit et les versements d’épargne programmés. Cette comparaison doit intégrer les prestations des régimes obligatoires et les éventuelles garanties collectives, ainsi que les plafonds prévus au contrat.

3. Combien de temps pouvez-vous tenir ?

Deux éléments sont à examiner : la franchise, c’est-à-dire la période non indemnisée au titre du contrat, et la durée maximale d’indemnisation. L’épargne de précaution permet-elle de couvrir les dépenses pendant cette période ? Les exclusions et les conditions de déclenchement des garanties doivent également être relues.

4. La clause bénéficiaire est-elle à jour ?

Comme en assurance-vie, la clause bénéficiaire du contrat décès mérite d’être réexaminée après un changement familial. Elle détermine à qui sera versé le capital prévu par le contrat. Une séparation, une nouvelle union ou une naissance peuvent justifier une mise à jour.

5. Vos crédits sont-ils correctement couverts ?

Les quotités d’assurance emprunteur méritent un contrôle lorsque l’on achète à deux. La quotité correspond à la part du prêt assurée pour chaque emprunteur. Finzzle attire notamment l’attention des couples non mariés, mais cette vérification concerne tous les coemprunteurs. Il faut rapprocher la couverture choisie des revenus de chacun et de la capacité du survivant à supporter les charges restantes.

6. Indépendants : la déduction est-elle adaptée à votre situation ?

Finzzle groupe rappelle que certaines cotisations de prévoyance peuvent être déductibles du revenu professionnel, sous conditions et dans certaines limites. Le groupe recommande de faire valider avec son expert-comptable les règles applicables, le plafond commun aux cotisations de prévoyance et de complémentaire santé Madelin et les montants concernés avant la clôture de l’exercice.

Pour modifier ou résilier un contrat de prévoyance, il faut vérifier son échéance et les modalités prévues au contrat. L’assurance emprunteur suit des règles distinctes : elle peut être changée à tout moment, sous réserve notamment de l’équivalence du niveau de garantie exigé par le prêteur. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre le 31 décembre.

Trois exemples pour mesurer les conséquences sur le patrimoine

Finzzle groupe illustre les risques à travers trois exemples. Les montants et les situations présentés servent à expliquer les conséquences possibles d’une protection insuffisante ; ils ne constituent pas des résultats systématiques.

Un arrêt de travail qui oblige à puiser dans l’épargne

Dans le premier exemple, Matthieu, 42 ans, non-cadre, gagne 2 000 € nets par mois et en épargne 300 sur une assurance-vie, un PER et des SCPI. Après un accident, il est arrêté six mois. Dans le scénario retenu par Finzzle, ses revenus tombent à 1 000 € par mois une fois le maintien de salaire terminé, sans complément de prévoyance suffisant. Il doit suspendre ses versements, puiser dans son épargne de précaution et envisage de revendre ses parts de SCPI.

Une couverture adaptée aurait pu limiter cette perte de revenus et préserver une partie de son effort d’épargne. Le niveau de compensation dépend toutefois des garanties souscrites, de leurs plafonds et de leur articulation avec les prestations déjà perçues.

Un décès qui laisse une partie du crédit à rembourser

Julie et Guillaume, pacsés, 38 et 40 ans, remboursent 2 000 € par mois pour leur résidence principale. Dans l’exemple de Finzzle, Guillaume décède alors que sa quotité d’assurance est de 50 %. Sous réserve de la mise en jeu de la garantie décès, l’assurance rembourse la moitié du capital restant dû. Julie conserve donc une partie du crédit à sa charge, illustrée dans ce scénario par 1 000 € de mensualités, ainsi que les autres dépenses du foyer.

Un capital décès d’un montant adapté aurait pu l’aider à rembourser la part du prêt restant à sa charge ou à faire face aux dépenses courantes. Une prévoyance décès ne couvre pas automatiquement la totalité du crédit : le montant assuré et le bénéficiaire désigné doivent correspondre à l’objectif recherché.

Une invalidité qui fragilise l’entreprise et la transmission

François, 55 ans, chef d’entreprise, prépare la transmission de sa société et de son patrimoine à ses deux enfants. Dans le troisième scénario, une invalidité le contraint à cesser son activité. Finzzle retient une baisse de 70 % de la valeur de l’entreprise, très dépendante de son dirigeant, tandis que François puise dans ses placements pour maintenir son niveau de vie.

Une garantie invalidité et une assurance homme-clé répondent à deux besoins distincts : soutenir les revenus du dirigeant et aider l’entreprise à absorber les conséquences de son absence. Elles peuvent limiter les conséquences financières selon les conditions souscrites, sans garantir à elles seules la valeur future de la société ou du patrimoine transmis.

« Les épargnants passent des heures à comparer un rendement de SCPI ou un taux d’assurance-vie, mais rarement dix minutes à relire leur contrat de prévoyance. C’est pourtant lui qui garantit que tout le reste tiendra si la vie bascule. Une stratégie patrimoniale se construit comme une maison : on commence par les fondations. La fin d’année est le bon moment pour les vérifier », rappelle Camille Jordan, responsable Produits Placements chez Finzzle groupe.

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