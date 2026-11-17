Plus d’un million d’euros distribué et plus de 60 associations soutenues en cinq ans : la Fondation iad dresse son bilan en faveur du logement et de l’insertion professionnelle, et annonce un budget de 1,425 million d’euros pour 2026-2031.

Plus de 1 million d’euros distribués et plus de 60 associations soutenues : c’est le bilan présenté par la Fondation iad à l’occasion de ses cinq ans. Ses financements vont à des projets qui répondent à deux besoins souvent liés : accéder à un logement adapté et retrouver le chemin de l’emploi. Derrière ces montants, les actions prennent des formes très concrètes, de l’équipement d’une maison pour de jeunes adultes en situation de handicap à l’accompagnement de personnes vivant dans la grande exclusion.

La Fondation iad annonce également un budget de 1,425 million d’euros pour la période 2026-2031 et un nouveau moyen de collecte auprès des conseillers du réseau immobilier.

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À Nantes et à Rouen, des aides pour se loger et se reconstruire

À Nantes Beauséjour, l’association Fratries a reçu 30 000 € pour meubler et équiper une maison d’habitat inclusif accueillant de jeunes adultes en situation de handicap mental ou cognitif. L’aide finance ainsi l’aménagement du lieu de vie.

« Grâce au soutien de 30 000 € de la Fondation iad, nous avons pu meubler et équiper notre maison d’habitat inclusif à Nantes Beauséjour pour y accueillir des jeunes adultes en situation de handicap mental ou cognitif », souligne Aurélien L’Hermitte, cofondateur de l’association Fratries.

Dans le bassin rouennais, 15 000 € ont été attribués à La Case Départ. Selon son fondateur et directeur, Franck Renaudin, cette aide permet d’accompagner 20 personnes en situation de grande exclusion vers le logement et le retour à l’emploi. « Dans notre secteur, le financement des loyers et des équipes d’accompagnement est le plus difficile à sécuriser », commente-t-il. Le responsable associatif insiste aussi sur la continuité des échanges : « Ce qui fait la différence avec iad, c’est la régularité : il ne se passe pas un mois sans une visite, un événement ou un échange. »

Ces actions illustrent les différentes formes du soutien au logement. Dans un autre registre, la Fondation Laforêt a récemment accordé 30 000 € aux Compagnons Bâtisseurs pour accompagner des propriétaires modestes dans la rénovation de leur habitation.

Plus de 1 500 conseillers et salariés mobilisés

Selon la Fondation iad, plus de 1 500 conseillers et salariés se sont déjà engagés dans ses actions. Leur participation passe par des collectes, du bénévolat ou l’accompagnement régulier d’une association. Une formation mensuelle de quatre heures est également proposée dans le cadre de la reconnaissance « Conseiller Solidaire », pour sensibiliser les conseillers à l’économie sociale et solidaire.

À Lyon, une équipe menée par le conseiller immobilier Albin Quincampoix a réuni 6 000 €, grâce à une vente aux enchères et à une cagnotte, pour financer une semaine sur un bateau destinée à des jeunes vulnérables. À Soisy-sur-Seine, dans l’Essonne, Nathalie Joly a prolongé son engagement auprès d’une structure du réseau Solidarité Femmes jusqu’à rejoindre son conseil d’administration.

Toujours à Lyon, Christelle Klein, conseillère immobilier solidaire iad, a participé à une action auprès du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, avec la récupération de plantes et l’apport de 60 pots de fleurs pour des jardins partagés et un centre d’hébergement d’urgence accueillant des femmes en danger. « Dans notre métier d’immobilier, on parle souvent de m², de pierres et de transactions. Mon engagement de mécénat auprès du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri m’a ramené à l’essentiel : l’humain », se réjouit-elle.

Pour les associations partenaires, le besoin porte aussi sur le temps disponible, les compétences et les contacts professionnels. « En allant sur le terrain aux côtés des associations, on réalise très vite que le soutien financier ne suffit pas », précise Sylvain Riowal, conseiller immobilier solidaire iad à Rennes.

Cette mobilisation fait écho à celle des agents immobiliers qui ont reversé 60 000 € aux Restos du Cœur, grâce à une soirée organisée à Nice.

Un don proposé au moment de valider les honoraires

Lancée officiellement le 14 octobre 2026, lors de la convention nationale du réseau, l’opération « Un clic pour la Fondation » permet aux conseillers volontaires de faire un don depuis leur logiciel de facturation Playiad, au moment de valider leurs honoraires.

Le dispositif s’appuie sur HelloAsso pour le paiement et la délivrance automatique des reçus fiscaux. Dans sa première version, le don est réglé par carte bancaire. Une évolution prévoit ensuite une déduction directe sur la commission.Testée depuis le 1er juillet 2026 au profit de Toit à Moi, l’opération a réuni 2 300 € auprès de 108 donateurs, selon la Fondation. L’association est la première bénéficiaire de ce nouveau mode de collecte.

« L’isolement et la précarité empêchent les personnes fragiles de se reconstruire », ajoute Gabrielle Lambourg, responsable Collecte et Partenariats chez Toit à Moi. L’association associe logement et accompagnement pour aider les personnes accueillies à retrouver de la stabilité.

La Fondation avait déjà expérimenté la collecte en ligne, notamment avec sa campagne pour améliorer les chambres des enfants accueillis au Bois Renard, lancée en 2024 avec HelloAsso.

Un budget de 1,425 million d’euros jusqu’en 2031

Pour son nouveau programme de cinq ans, la Fondation iad annonce un budget de 1 425 000 €. Elle prévoit également une première mesure d’impact pour évaluer les retombées des projets financés. L’objectif est aussi de mobiliser davantage de conseillers et de salariés autour des associations, en complément du financement.

« Ce bilan de plus de 60 associations aidées et d’un million d’euros reversés démontre que la solidarité d’un réseau d’entrepreneurs peut apporter des réponses concrètes et durables aux fragilités sociales », conclue Lucile Peignot, déléguée générale de la Fondation iad.

Pour la nouvelle période, elle précise : « Pour ce deuxième chapitre, notre enjeu majeur sera d’accroître notre visibilité afin de donner à encore plus de conseillers et de salariés l’envie de s’engager en apportant leur temps et leurs compétences. »

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