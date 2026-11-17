Zillow souffle aux propriétaires des noms d’agents partenaires, qui lui reversent une part de leurs honoraires en cas de vente.

Le portail immobilier américain Zillow vient d’annoncer un service de recommandation d’agents immobiliers destiné aux propriétaires. Lorsque l’un d’eux consulte la page de son logement sur le site, même s’il n’est pas à vendre, il y trouve désormais une liste de professionnels ayant récemment vendu des biens comparables dans les environs.

Il peut consulter leurs profils, les comparer et les contacter directement depuis cette page. La sélection apparaît uniquement si des agents partenaires remplissent ces critères autour du bien. Présentée le 17 novembre 2026, cette fonction est disponible sur le web et dans les applications iOS et Android. Le groupe Zillow a réuni en moyenne 215 millions d’utilisateurs uniques par mois au troisième trimestre 2026.

Selon l’enquête 2026 de Zillow, 67 % des vendeurs américains ayant eu recours à un agent n’en avaient contacté qu’un avant de le choisir. Plus de la moitié des premiers contacts venaient d’une recommandation, d’une précédente expérience avec l’agent ou de liens locaux.

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Des partenaires qui reversent 40% de leurs honoraires

Les agents affichés sont tous membres de Zillow Preferred, un programme accessible sur invitation. Le propriétaire ne voit donc qu’une liste de partenaires.

Dans ce programme, l’agent rémunère Zillow lorsqu’une mise en relation débouche sur une vente. Pour les contacts vendeurs, le barème public prévoit 40 % des honoraires de l’agent. Les conditions propres au nouveau service ne sont pas précisées.

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