Kristien Viaene revient chez Victoire Junot comme directrice générale en Belgique. Elle doit renforcer l’organisation et préparer le développement du réseau à Bruxelles et dans le Brabant wallon.

Kristien Viaene est nommée directrice générale de Victoire Junot en Belgique. Plus de vingt ans après ses débuts dans l’immobilier chez Victoire, elle revient à la tête de l’entreprise pour renforcer son organisation et préparer son développement à Bruxelles et dans le Brabant wallon.

Après son stage IPI chez Victoire en 2002, cette diplômée en droit de la KU Leuven et titulaire d’un DESS de l’IAE d’Aix-en-Provence a notamment fondé l’agence NOA à Ixelles. Après sa cession au groupe Dewaele en 2021, elle est devenue actionnaire et a pris la direction des agences bruxelloises et de l’agence d’Alost, intervenant dans l’immobilier résidentiel et professionnel, l’investissement, la gestion locative et le syndic.

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Développer le réseau à Bruxelles et dans le Brabant wallon

Victoire Properties, fondée par Jean et Pascale Corman, a rejoint Junot fin 2024. L’entreprise compte trois agences à Uccle, Woluwe-Saint-Pierre et Ixelles, cette dernière ayant ouvert en 2026. D’ici début 2027, elle prévoit une fonction marketing dédiée, l’évolution de ses outils et de son CRM, le renforcement des fonctions support et de nouveaux recrutements. Des ouvertures sont envisagées en périphérie bruxelloise et dans le Brabant wallon, sur le marché résidentiel haut de gamme.

« Je suis ravie de revenir chez Victoire Junot, où j’ai appris le métier il y a plus de vingt ans. J’y retrouve une culture familiale, des équipes passionnées et une grande proximité avec les clients. Ma priorité sera de renforcer notre organisation pour préparer notre développement à Bruxelles et dans le Brabant wallon, tout en préservant ce qui fait la singularité de Victoire Junot, une connaissance fine du marché et une approche profondément humaine du haut de gamme. », déclare Kristien Viaene.

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Les ambitions de Junot en Belgique

« Kristien connaît intimement le marché immobilier belge et entretient une histoire particulière avec Victoire, où elle a débuté sa carrière. Son expérience d’entrepreneuse et de dirigeante, sa connaissance du terrain et son attention portée aux équipes font d’elle la personne idéale pour consolider Victoire Junot et conduire la prochaine étape de notre développement en Belgique. », ajoute Sébastien Kuperfis, président du groupe Junot.

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