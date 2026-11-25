À Paris, près d’une vente sur trois au-delà de 3 millions d’euros est réalisée par un acheteur vivant à l’étranger. Américains, Français expatriés, Libanais… L’étude Wüest Partner pour Engel & Völkers France révèle leur profil.

Un pied-à-terre à Saint-Germain-des-Prés, un grand appartement rénové dans le Triangle d’or… Paris continue de séduire les acheteurs qui vivent à l’étranger, malgré le ralentissement du marché immobilier. Qui sont-ils ? Quels biens recherchent-ils et à quel prix ? Une étude de Wüest Partner pour Engel & Völkers France, réalisée à partir des données des notaires, apporte des réponses.

Entre 2016-2017 et 2024-2025, le nombre de transactions a baissé de 31 % dans la capitale. Le recul atteint 32 % pour les acheteurs résidant en France, contre 13 % pour ceux domiciliés à l’étranger. Ces derniers ont donc acheté moins de biens qu’au début de la période, mais leur part dans les ventes parisiennes est passée de 6,3 % à 7,9 %.

Newsletter MySweetimmo

Immobilier de luxe à Paris : Le poids des acheteurs non-résidents

Le poids des non-résidents varie fortement selon le prix du bien. Ils réalisent 6,6 % des achats sous 750 000 €, mais près d’un sur trois au-delà de 3 millions d’euros. Près de 44 % des acheteurs non-résidents à Paris sont des Français expatriés. La distinction repose sur le lieu de résidence au moment de l’achat, et non sur la nationalité.

Sur son propre périmètre, le réseau Breteuil observe lui aussi une présence étrangère plus marquée à mesure que les budgets montent. Au premier semestre 2026, les étrangers représentaient 10 % de ses clients à Paris et la moitié de ses acheteurs au-delà de 4 millions d’euros. Ces observations concernent notamment les 6e et 7e arrondissements.

Les Américains en tête des acheteurs étrangers

Avec 414 transactions en 2024-2025, les Américains arrivent en tête des nationalités étrangères parmi les acheteurs non-résidents à Paris, devant les Libanais (162 transactions) et les Italiens (151). Leur part dans les achats des non-résidents a plus que doublé, de 4,5 % à 11,5 % entre les deux périodes étudiées. Elle atteint 23 % pour les transactions de plus de 3 millions d’euros réalisées par des non-résidents.

Paris : les trois premières nationalités étrangères parmi les acheteurs non-résidents États-Unis 414 achats Liban 162 achats Italie 151 achats Source : Wüest Partner pour Engel & Völkers France. Transactions 2024-2025, tous budgets confondus.

Âgés de 59 ans en moyenne, les Américains non-résidents achètent des biens plus grands, souvent entièrement rénovés, et paient en moyenne 15 600 €/m², contre 10 900 €/m² pour les résidents. Moins nombreux, les Canadiens affichent le prix moyen le plus élevé, à 15 900 €/m². Les acheteurs des pays européens proches ont également gagné du terrain, passant de 12,2 % à 16,9 % des transactions des non-résidents. En petite couronne, le classement diffère : les Algériens et les Libanais devancent les Américains.

Le luxe parisien résiste-t-il au ralentissement du marché ?

Le pied-à-terre, parfois occupé plusieurs mois par an, reste le premier motif d’achat évoqué par Karen Schoemaker, agente chez Engel & Völkers, et Victoria Garnier-Vigier, notaire associée et cofondatrice d’Odyssée Notaires. Leurs observations situent la demande sur quelques secteurs, du 6e arrondissement au Triangle d’or, avec un goût pour les biens entièrement rénovés. Une offre de logements haut de gamme prêts à habiter s’y est développée depuis environ trois ans.

« C’est davantage un arbitrage de cœur qu’un arbitrage strictement financier », souligne Victoria Garnier-Vigier, notaire associée et cofondatrice d’Odyssée Notaires. À l’échelle de la France, l’art de vivre figure aussi parmi les motivations des acheteurs étrangers interrogés par Green-Acres.

Après la reprise de 2025, Engel & Völkers France observe un nouveau ralentissement début 2026, d’abord sur les biens les plus accessibles et les pieds-à-terre. Selon le réseau, le très haut de gamme résiste mieux et les Américains restent présents malgré un taux de change moins favorable. Sur le marché parisien dans son ensemble, les indices Notaires-Insee publiés le 24 novembre font état d’une baisse de 1,3 % sur un an des prix des appartements anciens au troisième trimestre 2026.

« Face au ralentissement observé en 2026, le luxe parisien suit son propre cycle », ajoute Christophe Michel, directeur général d’Engel & Völkers France. Le réseau s’attend à ce que l’incertitude politique et fiscale incite certains acheteurs à patienter avant l’élection présidentielle de 2027. Il envisage un retour plus rapide des projets après le scrutin.

Méthodologie : étude Wüest Partner pour Engel & Völkers France, communiquée le 17 novembre 2026, fondée sur les données des Notaires Paris–Île-de-France à Paris et en petite couronne sur la période 2016-2025. Les non-résidents sont les acquéreurs domiciliés hors de France au moment de la vente.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements