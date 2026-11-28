201 logements, un parc arboré de près de 4 000 m² et un seul appartement encore à vendre. À Mulhouse, Cogedim vient d’inaugurer la résidence Florissens dans le quartier Doller.

Dans le quartier Doller à Mulhouse, Cogedim, marque du groupe Altarea, a inauguré le 23 novembre la résidence Florissens, en présence du maire Frédéric Marquet. Réalisé en partenariat avec Vilogia et CDC Habitat, cet ensemble immobilier de 201 logements s’organise autour d’un parc paysager privé de près de 4 000 m².

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Un dernier deux-pièces à vendre

Le programme réunit 46 logements en accession libre, 102 logements locatifs intermédiaires et 53 logements en résidence seniors. Commercialisé à 99 % selon Cogedim, il ne compte plus qu’un appartement de deux pièces disponible à la vente.

Conçus par l’agence DRLW, avec l’architecte Aurélie Schiavi, les bâtiments accueillent des appartements du deux au quatre-pièces, prolongés pour la plupart par un balcon, une terrasse ou un jardin privatif.

Située rue Lavoisier, à quinze minutes à pied du centre-ville, la résidence prend place dans un quartier marqué par son passé industriel et aujourd’hui en pleine transformation. Les écoles, commerces et transports en commun sont accessibles à pied. Le marché du Canal couvert se trouve à environ 700 mètres.

« Florissens montre qu’un site longtemps resté sans perspective peut retrouver une utilité et accueillir de nouveaux habitants. C’est une belle illustration de la transformation de Mulhouse lorsque les partenaires avancent ensemble », déclare Frédéric Marquet, maire de Mulhouse.

Un parc arboré au cœur de la résidence

Plus de 37 % du terrain sont consacrés à des aménagements favorables à la faune et à la flore, avec des plantations d’espèces régionales peu consommatrices en eau. Un dispositif de gestion des eaux pluviales, cofinancé par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, permet aux eaux de pluie de s’infiltrer naturellement dans les sols.

La résidence dispose également de 197 arceaux à vélos et de places de stationnement précâblées pour accueillir des bornes de recharge électrique. Certifiée NF Habitat HQE, elle est conforme à la réglementation thermique RT 2012. Selon Cogedim, plus de 90 % des déchets de démolition et de construction ont été recyclés.

« Avec Florissens, nous avons souhaité proposer à Mulhouse une opération résidentielle qui réponde à la diversité des besoins en logements, tout en accordant une place centrale à la nature en ville. La complémentarité des offres d’accession, de locatif intermédiaire et de résidence seniors permet de réunir différents parcours résidentiels au sein d’un même ensemble. Le parc paysager de 4 000 m² a, quant à lui, guidé la conception du projet dès l’origine, avec une attention particulière portée à la biodiversité et à la maîtrise des ressources. Cette réalisation illustre notre volonté de concevoir des opérations qui s’inscrivent durablement dans leur environnement urbain et répondent aux attentes des territoires », affirme Jérôme Delagneau, directeur régional Cogedim Hauts-de-France et Grand Est.

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Source : Communiqué Cogedim du 24 novembre 2026.

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