Plus de 200 logements, un hôtel quatre étoiles, un rooftop et un belvédère gratuit au 34e étage : la Tour Bretagne à Nantes franchit une nouvelle étape de sa métamorphose.

Fermée depuis 2020, la Tour Bretagne à Nantes est désormais désamiantée et dépolluée. Le Groupe Giboire franchit une nouvelle étape dans la transformation de cet immeuble emblématique, qui doit accueillir plus de 200 logements, un hôtel quatre étoiles et un belvédère accessible gratuitement au public.

Un an après le lancement officiel du chantier, le Groupe Giboire a annoncé, le 18 novembre 2026, la fin prochaine de la première phase de réhabilitation de la Tour Bretagne. Consacrée au curage et au désamiantage du bâtiment, cette étape doit s’achever d’ici la fin de l’année.

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Plus de 200 logements et un belvédère gratuit au 34e étage

Les études relatives au futur projet de réhabilitation se poursuivent. À Nantes, le groupe Giboire est également engagé dans le projet de requalification du quai Marquis d’Aiguillon. À terme, la Tour Bretagne accueillera plus de 200 logements, un hôtel quatre étoiles de plus de 100 chambres, un restaurant panoramique, des espaces commerciaux et un lieu de coworking, ainsi que près de 1 000 m² dédiés aux acteurs locaux de l’économie sociale, solidaire et culturelle.

Au 33e étage, un rooftop accueillera un lieu de convivialité et de culture. Au 34e étage, un belvédère gratuit et accessible à tous offrira une vue à 360 degrés sur Nantes, sa métropole et l’estuaire.

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Plus de 165 tonnes de matériaux préservées pour leur réemploi

Lancée à l’automne 2025, la première phase du chantier a également été l’occasion de préserver de nombreux matériaux. Alors que le Groupe Giboire s’était engagé à en réemployer plus de 160 tonnes, ce sont finalement plus de 165 tonnes qui ont fait l’objet d’une dépose soignée en vue de leur réutilisation.

Parmi les éléments préservés figurent plus de 400 portes de distribution, qui seront reconditionnées et dont une partie sera réutilisée sur le site, près de 700 caissons métalliques transformés en luminaires par un designer, 2 700 m² de dalles de faux plafond reprises par des entreprises spécialisées dans le réemploi et 15 tonnes de câbles électriques confiées à une filière spécialisée.

« Dès l’origine, nous avons souhaité inscrire le projet dans une démarche résolument tournée vers l’avenir, avec un engagement fort pour un urbanisme durable. Le curage et le désamiantage étaient un préalable indispensable ; nous avons voulu qu’ils soient aussi exemplaires. En procédant à la dépose de plus de 165 tonnes de matériaux pour leur offrir une seconde vie, nous démontrons qu’un grand chantier de réhabilitation peut être, dès ses premières heures, un chantier de sobriété. Nous allons désormais poursuivre les études nécessaires à la définition des prochaines phases de rénovation de la Tour », déclare Geoffroy Petit, du Groupe Giboire.

Réhabiliter plutôt que démolir : près de 7 000 tonnes de CO₂ économisées

En privilégiant le recyclage urbain plutôt que la démolition-reconstruction, le Groupe Giboire et ses partenaires entendent limiter l’empreinte environnementale du chantier. Selon le promoteur, la conservation de la structure existante permettra d’éviter près de 7 000 tonnes d’émissions de CO₂ et de préserver plus de 14 000 m³ de béton et 1 600 tonnes d’acier.

Le projet bénéficie du soutien financier du Fonds vert, dispositif de l’État créé en 2023 pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Il rejoint également les ambitions de Nantes Métropole, qui encourage la réutilisation des matériaux de construction à travers sa démarche « Nantes, terre de réemploi ».

Source : Communiqué Groupe Giboire / Galivel du 18 novembre 2026.

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